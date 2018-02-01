Стокгольмский арбитраж поставил точку в деле "Газпрома" и "Нафтогаза"

МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Стокгольмский арбитраж в среду принял решение удовлетворить требования "Нафтогаза" к "Газпрому" GAZP по иску на транзит газа. С учетом встречных требований российский газовый холдинг должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" с решением не согласен и намерен оспаривать его. Российская и украинская компании в июне 2014 года предъявили друг другу встречные иски в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Решение Стокгольмского арбитража, в общем, не неожиданное, но может негативно повлиять на капитализацию "Газпрома", снизить будущую чистую прибыль в пределах 20% и увеличить долговую нагрузку, полагают аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Однако вряд ли "Газпром" выплатит обозначенную сумму сразу, к тому же компания может договориться о неденежной форме расчетов. Даже несмотря на большую сумму, "Газпром" способен выплатить ее, не сдвигая сроков своих стратегических проектов, как "Северный поток-2" или "Турецкий поток".

Негативно, но некритично

Решение ожидалось частью инвестиционного сообщества, по крайней мере об этом говорит довольно сдержанная реакция рынка, отметил аналитик по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Алексей Кокин. "Сегодня снижение цены акций и, следовательно, капитализации по сравнению со вчерашним закрытием - около 2%", - отмечает он.

Не исключено, что "Газпром" должен будет создать резерв под возможную выплату 2,56 миллиарда долларов, что отразится на чистой прибыли компании. "Если резерв будет создан в отчетности за четвертый квартал 2017 года, прибыль за 2017 год может снизиться почти на 20%. Если резерв будет создан в 2018 году, чистая прибыль текущего года может уменьшиться на 16-18% по сравнению с прогнозной", - полагает аналитик.

По мнению руководителя управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилла Кукушкина, решение Стокгольмского арбитража, безусловно, негативно для капитализации компании. "Размер предстоящей выплаты составит порядка 11% от запланированной инвестиционной программы "Газпрома" на 2018 год", - говорит он, замечая, однако, что на реализацию основных проектов компании выплата не повлияет. "На балансе "Газпрома" большой запас ликвидных активов - по состоянию на 30 сентября 2017 года объем денежных средств и краткосрочных депозитов составлял более 1 триллиона рублей", - отмечает он.

Сумма выглядит значительной, поэтому новость довольно негативна для акций "Газпрома", соглашаются аналитики компании "Атон". "Сумма, которую "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" существенная, это 2% выручки "Газпрома" и около 9% EBITDA. Более того, это 4% рыночной капитализации компании", - говорят они. Маловероятно, что "Газпром" выплатит эту сумму незамедлительно, апелляция займет много времени. К тому же это обязательство может быть удовлетворено не в денежной форме, уточняют они. "Газпром" потенциально может договориться с "Нафтогазом" о скидках на газ или удовлетворить это обязательство в форме поставок газа", - полагают аналитики.

В свою очередь старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук считает, что на чистой прибыли "Газпрома" решение суда не должно сказаться, так как резервы на эту сумму были заложены еще год назад. "Сумма 2,56 миллиарда долларов большая, сопоставима с одной четвертой чистой прибыли "Газпрома" за девять месяцев 2017 года, но вполне посильная для компании таких масштабов", - отмечает он.

Стратегические проекты в норме

Вряд ли решение повлияет на инвестиционные планы компании, в том числе на "Северный поток-2" и "Турецкий поток", замечает Кокин. "Но в случае необходимости могут быть уменьшены дивиденды", - замечает он. Вероятно, с точки зрения "Газпрома", решение суда подтверждает необходимость полного и скорейшего прекращения украинского транзита после 2019 года.

Событие не скажется негативно на масштабных проектах, соглашается с коллегой Ткачук. "Напротив, учитывая жесткую позицию Украины, "Газпром" может увеличить инвестиции для ускорения строительства газопроводов в Европу в обход Украины", - не исключает он.

Точка в Стокгольме поставлена

Решение арбитража ставит точку в тянущихся много лет судебных спорах между "Нафтогазом" и "Газпромом", говорит директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Теперь у сторон появится возможность начать отношения с новой страницы — им предстоят очень непростые переговоры как по вопросу поставки газа, так и по вопросу транзита, особенно в свете возможного запуска "Северного потока-2" в течение ближайших двух лет", - поясняет он.

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В целом решение арбитража умеренно негативно для "Газпрома", полагает Маринченко, однако газовый гигант имеет возможность выплатить эту сумму прямо сейчас из накопленных денежных средств. С другой стороны, "Газпрому" предстоит финансировать значительную программу капитальных вложений и возвращать около 20 миллиардов долларов долга в 2018–2019 годах — и в результате возможного оттока денежных средств по иску "Газпрому" придется занимать еще больше, чем планировалось раньше.

"Однако долговая нагрузка "Газпрома" останется на умеренном уровне, и концерн продолжает иметь доступ на международный рынок долгового капитала", - замечает аналитик.

Новый виток обид

Стокгольмское дело окончено, но недопонимания между двумя компаниями остаются. Так, зампредправления "Газпрома" Александр Медведев сегодня заявил, что компания не намерена начинать поставки газа с 1 марта для "Нафтогаза", так как, несмотря на то что украинская компания перечислила деньги, она не согласовала дополнительное соглашение к контракту, необходимое для возобновления поставок.

"Нафтогаз" отреагировал на заявление "Газпрома" незамедлительно, расценив отказ "Газпрома" от возобновления поставок на Украину как невыполнение решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" намерен потребовать от российской компании компенсации убытков. Отказываясь поставлять газ, за который была внесена предоплата, "Газпром" делает невозможным выполнение "Нафтогазом" решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа", заявил глава НАК Андрей Коболев.