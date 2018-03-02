За новые пошлины на импорт стали заплатят союзники США

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Наибольший эффект от решения президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на импорт стали и алюминия вряд ли ощутят те, кто, по мнению президента, должен, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Пока реакция рынка на новые инициативы Трампа говорит в его пользу. Котировки фьючерсов на сталь в США в четверг подскочили, как и цены на акции крупных американских сталелитейных компаний, например, U.S. Steel. Котировки акций канадских и корейских сталелитейных компаний резко упали: так, бумаги канадской Stelco Holdings Inc. снизились на 6%, а корейской Posco – на 5%. В акциях китайских сталелитейных компаний также наблюдались продажи, но не столь масштабные. Торгующаяся на бирже дочерняя компания ведущего китайского производителя стали Baowu Steel в пятницу подешевела на 4%, тогда как компания Hesteel, вторая по величине в китайской стальной отрасли, снизилась в цене на 2%. На рынке китайских фьючерсов на сталь динамика не была столь выраженной.

О чем все это говорит? Прежде всего, о том, что за новые пошлины на импорт стали в США больше всего заплатит не Китай, а союзники США – такие как Канада и Южная Корея. В прошлом США импортировали много китайской стали, однако этот показатель резко упал после ввода адресных тарифов. В 2008 году Китай экспортировал в США чугуна и стали более чем на 2,7 млрд долларов, согласно Комиссии по международной торговле США. Однако по прошествии почти 10 лет, в 2017 году, импорт стали из Китая в США оценивался лишь в 637 млн долларов. Крупнейшими экспортерами стали в США в первые девять месяцев 2017 года оказались Канада, Бразилия и Южная Корея.

Между тем перспективы китайских сталелитейных компаний очень неплохие, и это никак не связано с политикой Трампа. Принудительное закрытие ряда частных китайских металлургических печей за последние 18 месяцев, которое должно было помочь крупным государственным сталелитейным компаниям, имело серьезные последствия: рентабельность Hesteel по доналоговой прибыли в 4-м квартале прошлого года достигла 4%, согласно данным Thomson Reuters, и это самый лучший результат компании со времен финансового кризиса.

Бум в строительной отрасли Китая, длящийся уже два года, также способствует сохранению больших объемов стали внутри страны. Чистый экспорт сталелитейной продукции в январе составил лишь 3,5 млн тонн, что стало минимумом с 2013 года. Дальнейшая судьба китайской сталелитейной промышленности будет зависеть от внутренней политики Китая и его сектора строительства, а не от Трампа.

Кроме того, сильно пострадают от повышения импортных пошлин крупные американские производители оборудования и американские потребители. Акции Deere и Caterpillar в четверг резко снизились, более чем на 2,5%. Расплачиваться придется и среднестатистическим американцам: представители пивного лобби даже призвали освободить от новых пошлин алюминий, использующийся для производства пивных банок.

Очевидно, перед официальным объявлением новых тарифов на следующей неделе различные отраслевые лобби-группы будут пытаться освободить свою продукцию от новых пошлин, аргументируя это защитой национальной безопасности.

Конечно, какие-то компании и сектора получат иммунитет, однако другой вопрос заключается в том, какие цели преследуют власти США: геополитические или экономические?