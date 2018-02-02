Послание Путина, демарш "Газпрома" и уход Exxon. "Прайм" выбрал главные события недели

ПОСЛАНИЕ ПУТИНА

Озвученное на этой неделе послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, без сомнения, стало главным событием недели. Глава государства похвалил власти за достигнутую макростабильность, но поставил амбициозную задачу – ВВП должен расти темпами не ниже мировых и его объем на душу населения к середине следующего десятилетия должен увеличиться в 1,5 раза. Для этого необходимы рост инвестиций в инфраструктуру, развитие территорий, уменьшение доли государства в экономике, преодоление бедности и развитие человеческого капитала, повышение производительности труда, технологический рывок, снижение ставок по кредитам и улучшение условий для ведения бизнеса, отметил он.

Путин поручил ЦБ и новому кабмину представить план по стимулированию инвестиций в экономику. Таким образом, регулятор, ранее обозначавший своей основной задачей поддержание низкой инфляции, тоже будет вовлечен в эту работу. Представители экономического блока кабмина отметили, что поставленные задачи амбициозны, но вполне реальны. По мнению экспертов, для этого необходимо в 2020 году выйти на темп роста 3-3,5%, а потом и 4%. Премьер Дмитрий Медведев призвал правительство уже сейчас приступить к задачам, озвученным в послании. В ближайшее время будут сформулированы все необходимые поручения. В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что дополнительные ресурсы в бюджете будут найдены.

НОВЫЕ "МАЙСКИЕ" УКАЗЫ

В СМИ уже начали обсуждать возможность подготовки новых "майских указов" Путина по итогам послания. Тот факт, что речь об этом действительно идет, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что окончательное решение о том, будут ли это именно президентские указы, как это было после выборов 2012 года, либо какая-то иная форма юридического оформления, остается за президентом. Сам Путин в ходе послания констатировал, что многие достижения России в социальной сфере сделаны благодаря реализации "майских указов". Он обозначил такие приоритеты, как дальнейший рост зарплат в бюджетной сфере, улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь.

Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое. Если говорить о семьях с детьми, то особенно важно обеспечить их местами в детских яслях. Для решения этой задачи, по словам Путина, регионам выделят 50 миллиардов рублей из федерального бюджета. Не менее важно развитие здравоохранения. В целом продолжительность жизни в стране к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше. По мнению экспертов, достижение этих ориентиров возможно, главное - наличие политической воли. Однако потребуется целый комплекс мер по развитию профессиональных навыков граждан и культуры здорового образа жизни.

"РАЗВОД" EXXON И "РОСНЕФТИ"

Американская нефтяная компания Exxon Mobil выходит из совместных с Россией проектов из-за санкций. До 2014 года компании создали ряд структур для совместных геологоразведочных и научно-исследовательских работ на шельфе РФ. Однако после введения в 2014 году санкций в отношении российского энергосектора и их расширения в 2017 году Exxon приняла решение выйти из этих совместных предприятий. Официально вывод начнется в текущем году. Российская компания уже заявила, что продолжит самостоятельно работать над проектами, из которых вышла Exxon, и поддержит ее возвращение при появлении такой законодательной возможности.

Совместная работа по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена. По мнению экспертов, решение Exxon отказаться от сотрудничества невыгодно для обеих сторон. Американской компании придется потерять 200 млн долларов, а российская может столкнуться со сложностями в разработке месторождений. Не исключено замораживание на длительный срок проектов, требующих значительных временных и материальных затрат. Однако санкции США, если не будут расширены, не должны значительным образом повлиять на другие проекты российских компаний. Этот эффект за несколько лет уже исчерпан, и все, кого он мог коснуться, уже предприняли соответствующие шаги.

ВЕСЕННЕЕ ГАЗОВОЕ ОБОСТРЕНИЕ

Газовый конфликт между Россией и Украиной в пятницу вышел на новый виток. После того, как Стокгольмский арбитраж присудил "Газпрому" выплатить 2,56 млрд долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, глава российской компании Алексей Миллер заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. По его словам, решение арбитража было продиктовано двойными стандартами и существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. "Газпром" против того, чтобы экономические проблемы Украины решались за его счет, продолжение действия контрактов с "Нафтогазом" невыгодно для российской компании, заявил Миллер.

Кроме того, в четверг зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки с 1 марта осуществляться не будут. После этого в "Нафтогазе" заявили, что на Украине в связи с этим может возникнуть дефицит газа из-за холодов – ей будет не хватать 10 млн кубов газа в сутки. "Нафтогаз" и польская PGNiG заключили договор на срочные поставки газа в марте. В украинской компании считают, что с отказом от поставок по предоплате российская компания потеряла право на исполнение условия take or pay в 2018 году. По ее мнению, для "Газпрома" это обойдется в сотни миллионов долларов и обернется многими политическими проблемами в Европе

ПАУЭЛЛ ПРИОТКРЫЛ КАРТЫ

Во вторник прошло первое выступление нового главы Федрезерва Джерома Пауэлла в конгрессе США. Он заявил о благоприятном развитии американской экономики. Комментарии главы регулятора были интерпретированы рынком как явный намек на поддержку курса ужесточения монетарной политики, что привело к снижению американских индексов. В четверг Пауэлл выступил уже перед банковским комитетом сената, где сообщил, что не видит явных указаний на то, что устойчивое снижение безработицы и уменьшение нехватки трудовых ресурсов на рынке труда провоцирует ускорение инфляции зарплат. Инфляция зарплат, в свою очередь, может ускорить инфляцию потребительских цен. Доля американцев работоспособного возраста, которые имеют работу или активно занимаются ее поисками по-прежнему ниже, чем до кризиса.

По словам главы ФРС, нет оснований полагать, что экономика США в настоящее время перегревается. На рынках полагают, что в текущем году регулятор повысит ставку как минимум трижды, каждый раз на четверть процентного пункта. Ожидается, что ставка будет повышена уже на заседании 20-21 марта. После выступления Пауэлла во вторник увеличилась вероятность четвертого повышения ставки в 2018 году, но большее число повышений в ценах не заложено. Однако сам он заявил, что не хотел бы забегать вперед по этому вопросу, давая преждевременные комментарии. По его словам, в настоящее время ФРС считает своей основной задачей найти "золотую середину, так чтобы избежать перегрева экономики и добиться устойчивой инфляции на уровне 2%".

S&P ИДЕТ НА ПОВЫШЕНИЕ

Международное рейтинговое агентство S&P вслед за повышением суверенного рейтинга РФ на этой неделе повысило рейтинги ряда крупных российских госкомпаний, банков и регионов. Долгосрочный рейтинг "Транснефти" TRNFP в иностранной валюте повышен до "BBB-" с "BB+", прогноз - стабильный, долгосрочный рейтинг в местной валюте – до "BBB" с "BBB-". Долгосрочные рейтинги "Газпром нефти" SIBN, ФСК, РЖД, ФПК, "Русгидро" HYDR и "Россетей" MRKH повышены до "BBB-" с "BB+", прогноз - стабильный. Краткосрочные рейтинги "Русгидро", ФПК и "Россетей" в обеих валютах повышены до "A-3" с "B". Долгосрочный рейтинг "Газпрома" в иностранной валюте повышен до "BBB-" с "BB+" со стабильным прогнозом, в местной - до "BBB" с "BBB-". Краткосрочный рейтинг "Газпрома" в иностранной валюте повышен до "A-3" с "B", в местной – до "A-3"с "A-2".

Кроме этого, агентство повысило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте "BBB-" с "BB+" таких компаний, как АО "Атомэнергопром" и ООО "Газпром капитал". Прогноз по рейтингам обеих компаний стабильный. В то же время агентство подтвердило рейтинги трех российских компаний, включая "Мосэнерго" и "Роснефть", на уровне "BB+" с позитивным прогнозом. Рейтинг ВЭБа повышен до "BBB" с "BBB-" со стабильным прогнозом. Агентство также повысило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах трех российских банков - Альфа-банка, "Юникредит банка" и "БНП Париба". Были повышены и рейтинги ряда регионов РФ.

СТАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ ТРАМПА

#Президент США Дональд Трамп © AFP, Nicholas Kamm Поделиться

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Президент США Дональд Трамп на встрече с главами американских металлургических компаний заявил о вводе ввозных пошлин на сталь в размере 25% и на алюминий — в размере 10%. По его словам, пошлины будут действовать в течение длительного периода времени. Эта новость вызвала негативную реакцию других стран. Так, в Еврокомиссии выразили по этому поводу сожаление, отметив, что решение Трампа плохо скажется на трансатлантических отношениях и не поможет справиться с проблемами на этом рынке. И ЕС, и Канада пригрозили США ответными мерами после введения пошлин, а азиатские страны призвали воздержаться от протекционизма. В Москве также разделяют обеспокоенность по этому поводу, подчеркнув, что мера направлена против многих стран. Сейчас ее возможные последствия тщательно анализируются.

Данная новость вызвала краткосрочный рост котировок металлургических компаний, однако в целом фондовые индексы Европы и Азии в пятницу снижались на опасениях по этому поводу. В среднем темпы снижения составили около 1,5%, золото подорожало на 1% - до 1317 долларов за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,811% против уровня 2,802% накануне. Если напряженность в вопросах торговли усилится, это может привести к повышению волатильности на рынках акций и валют, учитывая, что протекционизм способен распространяться очень быстро, полагают эксперты.