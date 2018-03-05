Китай наметил целевой рост ВВП в 2018 году на уровне около 6,5%

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Правительство Китая раскрыло планы, согласно которым целевой рост валового внутреннего продукта останется без изменений в этом году по сравнению с прошлым годом, сообщает Dow Jones.

Открывая в понедельник ежегодную сессию Всекитайского собрания народных представителей (парламента), председатель Госсовета (правителтства) Ли Кецян говорил о решимости Пекина контролировать рост долга, перестроить раздутый госсектор и более широко открыть рынки для иностранного капитала. Однако он не подал каких-либо сигналов об изменениях в тактике.

Указав на "внушительные" задачи по экономическому и социальному развитию, Ли Кецин наметил рост ВВП в 2018 году на уровне "около 6,5%". В прошлом году шла речь о росте "около 6,5% или выше, при возможности".

Фактически рост ВВП в 2017 году составил 6,9%, так как он получил поддержку со стороны внешнего спроса и активных усилий правительства, направленных на поддержание экономической стабильности. Экономисты ожидают, что в этом году рост ВВП замедлится до 6,5%, так как власти продолжают сдерживать рискованную практику кредитования, а напряженность в торговых отношениях с США усиливается.

Ли Кецин не объявил о каких-либо значительных новых инициативах, а тон его выступления сигнализировал о том, что в этом году в центре внимания Госсовета будут другие вопросы. В воскресенье законодатели должны одобрить конституционные изменения, которые предусматривают отмену ограничений по сроку полномочий председателя Китая, что позволит Си Цзиньпину бессрочно оставаться у власти. Также будет подтверждена руководящая роль Китайской коммунистической партии.

Всекитайское собрание народных представителей также утвердит в должности старших руководителей государства, при этом соратники Си Цзиньпина, вероятно, получат преимущества. Также будут рассмотрены планы по перестройке бюрократических органов правительства. Это даст партии больше полномочий при принятии решений, что является важным шагом в закреплении Си Цзиньпина в качестве центральной фигуры в органах политической власти Китая.

В своем политическом выступлении на съезде КПК, состоявшемся в октябре прошлого года, Си Цзиньпин потребовал от членов партии, объединяющей 89 млн человек, большей лояльности и активности в преодолении коррупции и бюрократической инерции, которые препятствуют в реализации его политических планов.

Ли Кецин в своем выступлении указал на проблемы, вытекающие из растущего протекционизма в мировой торговле, но он не упомянул об угрозах новых торговых ограничительных мер со стороны США. Высшие руководители Китая в феврале усилили дипломатическое давление с тем, чтобы противостоять этим мерам. Тем не менее, президент США Дональд Трамп объявил о планах по введению новых таможенных пошлин на сталь и алюминий, а руководители Белого дома готовят широкий спектр торговых и инвестиционных ограничений против Китая.

"Нарастают протекционизм и геополитические риски", - сказал Ли Кецин. Он пообещал усилить меры по привлечению иностранного капитала и предложить налоговые льготы для доходов от реинвестиции капиталов в Китае. Западные власти и руководители компаний в целом смотрят на эти обещания скептически, указывая на отсутствие реализации таких обещаний на практике.

Сигналы Пекина о решимости перейти на качественно новый уровень роста оказались противоречивыми. Сославшись на позитивные изменения в экономике в прошлом году, Ли Кецин наметил дефицит бюджета в 2018 году в размере 2,6% от ВВП против 3% в прошлом году. Отчет указывает на необходимость сдерживать активно растущие заимствования органов местного самоуправления, но целевые уровни инвестиций в активы с фиксированной доходностью отсутствуют.

В докладе вновь подчеркивается, что правительство должно действовать "с опережением". Это сигнал о том, что правительство может увеличить государственные инвестиции. Отчет не указывают на цели в отношении сокращения долга, но в нем говорится о "разумном" увеличении кредитования в 2018 году, а также о том, что общий долг Китая будет оставаться "в целом без изменений".

Власти заменили целевой показатель снижения заемных средств, о котором говорилось в конце прошлого года, на задачу по контролю роста долга и смягчению потенциальных рисков. Эти изменения указывают на растущее понимание того, насколько трудно сократить долг без значительного замедления роста.

В понедельник правительство также сообщило, что оборонный бюджет Китая в этом году вырастет на 8,1% и составит 1,11 трлн китайских юаней (175 млрд долларов США) против роста на 7% в 2017 году. Ранее в течение трех лет наблюдалось замедление роста военных расходов.

Под руководством Си Цзиньпина Китай реализует масштабное перевооружение, нацеленное на создание современных вооруженных сил, способных защитить его растущие глобальные интересы. В воскресенье один из делегатов съезда заявил, что военные расходы Китая остаются низкими относительно других крупных стран, если их измерять по доле от ВВП, по бюджетным расходам и по расходам на душу населения.

Между тем Ли Кэцян сказал, что Китай продолжит сокращать избыточные мощности в промышленности, немного понизив целевые уровни сокращения мощностей по производству стали, до 30 млн тонн. Согласно официальным данным, в прошлом году Китай превысил свои цели по сокращению производства стали: мощности были сокращены более чем на 50 млн тонн. Ли Кэцян оставил без изменений целевой уровень сокращения мощностей по добыче угля, на уровне 150 млн тонн.

В своем выступлении Ли Кэцян также поддержал план Си Цзиньпина "Сделано в Китае", рассчитанный до 2025 года, который нацелен на улучшение производственных возможностей страны. Многие представители США и других стран последнее время выражают озабоченность этой политикой, заявляя, что она побуждает правительство продолжать субсидировать госкомпании и вынуждает китайские компании перенимать технологии у своих зарубежных партнеров.

Во время переговоров с американскими властями в Вашингтоне экономический советник Си Цзиньпина Лю Хэ дал понять, что этот план не играет такую уж важную роль в процессе поддержки роста в Китае. Об этом сообщают информированные источники.

Аналитики отмечают, что эти расхождения в комментариях, касающихся экономической политики, указывают на разногласия в правительстве. В течение прошлых пяти лет Си Цзиньпин консолидировал принятие решений, включая вопросы экономики. Ожидается, что на заседании парламента его доверенный советник Лю Хэ будет назначен вице-премьером, отвечающим за широкий круг вопросов экономики.

В понедельник Ли Кэцян также отметил необходимость больше сделать для превращения Китай в страну инноваций, чем в прошлые годы.

"Китай – это самый большой источник человеческих ресурсов и талантов в мире, - сказал он. – Мы будем предоставлять услуги, которые отвечают всем требованиям изобретателей, новаторов и предпринимателей".