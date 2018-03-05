Выборы в Италии не выявили явного победителя из-за всплеска популизма

РИМ, 5 мар - ПРАЙМ. Согласно первым опросам, на всеобщих выборах в Италии не будет явного победителя, что, вероятно, приведет к длительному периоду политической нестабильности и напряженности в этой третьей по величине экономике еврозоны, сообщает Dow Jones.

Проведенные опросы на выходе с избирательных участков показывают, что на воскресных выборах популистские партии получили примерно половину голосов. Это говорит о глубине недовольства итальянцев курсом властей, а также свидетельствует о том, что популистские партии правого толка в Европе по-прежнему успешны.

Если результаты опросов подтвердятся, то в парламенте может быть создана коалиция радикальных партий.

По опросам телерадиокомпании RAI, консервативный союз во главе с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони, видимо, получит от 33% до 36% мест в нижней палате парламента и от 33,5% до 36,5% в сенате. Это позволит консерваторам занять от 225 до 265 мест из 630 в нижней палате парламента.

Это означает, что данная коалиция, в которую также входит выступающая против иммиграции партия и крайне правая партия (наследница итальянских фашистов), может стать крупнейшей силой в парламенте, но не иметь решающего большинства.

Вместе с тем "Движение пяти звезд" - одна из крупнейших в Европе популистских сил - получит 29,5%-32,5% в нижней палате парламента. Если прогноз оправдается, это даст ей от 195 до 235 мест в нижней палате и от 75 до 115 - в верхней, что будет значительно больше 163 мест в парламенте, полученных в результате выборов в 2013 году. Партия поднялась на сильной волне общественного недовольства слабостью экономики и раздражении традиционной политикой.

Левоцентристский альянс во главе с правящей Демократической партией отстал от соперников, набрав от 24,5% до 27,5% мест в нижней палате.

Окончательные итоги выборов будут известны позднее в понедельник.

Если подтвердится, что парламент действительно настолько сильно фрагментирован, Италию, вероятно, ждут недели и месяцы трудной политической борьбы за формирование нового правительства. Основными противниками в этом противостоянии, скорее всего, будут "Движение пяти звезд" и правоцентристская коалиция.

На правах получившей большинство голосов коалиции, альянс Берлускони может попробовать воспользоваться правом формирования миноритарного правительства, но ему будет необходима поддержка других партий. Что до поста премьер-министра, то сам Берлускони не может прямо сейчас вернуться на арену, так как вплоть до следующего года ему запрещено занимать государственные должности из-за обвинений в мошенничестве с налогами. Берлускони считает хорошим кандидатом на пост премьер-министра своего старого союзника Антонио Таяни, который сейчас занимает кресло президента Европейского парламента.

"Движение пяти звезд", получившее большинство голосов как партия, также может настаивать на том, чтобы ей было предоставлено право формирования миноритарного правительства.

Лидер популистов Алессандро Ди Баттиста назвал результаты выборов триумфальными. "Другими политическим силам теперь придется вести с нами диалог", - заявил Ди Баттиста. "Это произойдет в ближайшие дни и недели",- добавил он.

На первой сессии нового парламента, которая откроется 23 марта, будут выбраны президенты обеих палат, а затем президенту страны Серджио Маттарелле предстоит разрешить тупиковую ситуацию.

"Движение пяти звезд" обычно негативно относится к идее управления совместно с другими партиями, но недавно кандидат в премьер-министры от этой партии, 31-летний Луиджи Ди Майо, смягчил свою позицию по данному вопросу.

Эту популистскую партию, основанную итальянским комиком Беппе Грилло, горячо критикуют из-за плохой работы мэра Рима, который является членом "Движения пяти звезд". Неутешительные результаты его работы заставили многих прийти к выводу, что популистам не хватает знаний и опыта для управления. Ди Майо старается придерживаться более умеренной линии и продемонстрировать, что его партия способна управлять.

"Движение пяти звезд" смягчило свои прежние призывы к проведению референдума по вопросу членства в еврозоне, но подняла вопрос о возможности выхода Италии из НАТО, а также выступила в поддержку введения единого базового дохода для всех итальянцев и за передачу в государственное управление некоторых банков.

Маттео Сальвини, 44-летний лидер "Лиги Севера", в ходе предвыборной кампании дал понять, что не исключает вероятности разрыва союза с Берлускони и заключения соглашения с "Движением пяти звезд". По данным опроса, на прошедших в воскресенье выборах "Лига" получила от 13% до 16% голосов.

Выборы выявили явное движение в правую сторону по вопросам законодательства и правопорядка, иммиграции и ряду вопросов экономической политики. Это оказалось выгодно коалиции Берлускони, в которую входят партии, обещавшие, среди прочего, выслать из страны сотни тысяч мигрантов.

Если президент Италии Маттарелла обратиться к "Движению пяти звезд" или к правоцентристской коалиции с просьбой о формировании миноритарного правительства, может начаться создание шатких коалиций, от которых Италия уже страдала десятилетиями.

В этом случае Маттарелла может попросить партии сформировать большую межпартийную коалицию, которая будет иметь право действовать в ограниченном законодательном спектре. Подобное предложение потребует долгих недель или даже месяцев переговоров, а в случае провала состоятся новые выборы.

Долгий период политической неопределенности может застопорить прогресс структурных реформ, призванных преобразовать итальянскую экономику, одну из самых слабых в регионе. Из стран Большой семерки только экономика Италии до сих пор меньше, чем до финансового кризиса 2008 года.

Безработица затрагивает примерно треть итальянской молодежи, а около 30% всего населения Италии сейчас стоит на пороге нищеты, тогда как перед кризисом эта цифра составляла 26%. Кроме того, с 2012 года на итальянских берегах высадилось в районе 750 000 мигрантов.

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА ДОСТУП К ЛЕНТАМ ПРАЙМ DOW JONES >>