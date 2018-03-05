Станут ли США противовесом РФ и Саудовской Аравии на мировом рынке нефти?

МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ, Анна Подлинова. За прошедший год положение нефтяного рынка существенно изменилось - фундаментальным сдвигом стало "впечатляющее возобновление добычи сланцевой нефти в США", говорится в ежегодном докладе Международного энергетического агентства (МЭА) – Oil 2018.

Как следствие, было изменено большинство прогнозов. Так, существенный пересмотр постиг добычу нефти в США – на более чем 2 млн баррелей в сутки в сторону повышения по сравнению с прошлогодним докладом. Согласно новому прогнозу агентства, Соединенные Штаты ждет по-настоящему взрывной рост показателя: сланцевая добыча вырастет почти до 17 млн баррелей нефти в сутки уже к 2023 году, что закрепит за США звание мирового нефтяного лидера. Однако необходимо принимать во внимание одно обстоятельство, мимоходом замечают эксперты МЭА, недостижимые ранее высоты могут быть покорены в случае, если цена на нефть превысит 58 долларов за баррель.

Есть и другие обстоятельства, которые будут влиять на рынок. Так, МЭА не может определиться с прогнозами по России: в прошлогоднем докладе агентство настаивало на том, что добыча нефти в стране начиная с 2020-х годов будет постепенно падать, однако теперь ожидает, что в 2021 году будет достигнут пик, но дальнейшее развитие событий предугадать сложно. Агентство продолжает видеть негативный сценарий развития, но поясняет, что при росте инвестиций и вложений, ситуация может измениться.

Не стоит сбрасывать со счетов и Ближневосточный регион: несмотря на то, что в США умело пользуются ростом цен на нефть, бороться с ОПЕК стране пока не совсем под силу. Так, агентство признает, что ОПЕК будет продолжать играть ведущую роль в мировой нефтяной отрасли во главе с Саудовской Аравией, которая выступает гарантом в обеспечении стабильности нефтяного рынка.

Две трети добычи независимых производителей

Согласно прогнозу МЭА, добыча нефти независимых производителей вырастет на 5,2 миллиона баррелей в сутки к 2023 году и достигнет 63,3 миллиона баррелей. В прошлогоднем докладе агентство ожидало роста на уровне 3,3 миллиона баррелей в сутки. Улучшить прогноз позволили рост цен на нефть в течение 2017 года на 10 долларов за баррель и сокращение перепроизводства мировых запасов, которые стали возможны благодаря сделке ОПЕК+.

На растущем рынке большая доля отводится сланцевой нефти из США: ожидается, что к 2023 году добыча будет прирастать темпом на уровне 3,7 миллиона баррелей в сутки, достигнув 16,90 миллиона баррелей. Агентство отмечает, что США обеспечат более двух третей всех нефтяных поставок независимых производителей. Так, по прогнозу агентства, добыча нефти в США в 2018 году составит 14,72 млн баррелей в сутки, в 2019 году – 15,67 миллиона баррелей в сутки, в 2020 году – 16,18 миллиона баррелей, в 2021 – 16,47 миллиона баррелей, в 2022 году – 16,78 миллиона баррелей в сутки.

Однако такое развитие может произойти только при условии, что цены на нефть окажутся на оптимальном для США уровне, за счет роста которых активизировались сланцевые добытчики. МЭА прогнозирует снижение нефтяных цен к 2020 году, а к 2023 году ожидает 58 долларов за баррель эталонной Brent. "В такой ценовой конъюнктуре рост добычи сланцевой нефти, как ожидается, значительно замедлится", - отмечается в докладе.

Неопределенный российский прогноз

"Прогноз по России погряз в неопределенности", - так комментируют ситуацию по добыче нефти в РФ эксперты МЭА. Согласно обновленному прогнозу, нефтедобыча в России вырастет до 11,57 млн баррелей в сутки к 2023 году, пик добычи - 11,74 миллиона баррелей в сутки придется на 2021 год. В прошлогоднем отчете агентство ожидало снижения показателя к 2022 году до 11,3 млн баррелей в сутки.

"Предполагается, что ограничение добычи будет сохранено до 2018 года, после этого будет ослабляться, добыча должна восстановиться в 2019-2020-х годах по мере запуска новых проектов… Позже существует риск снижения, если компании не смогут обеспечить технологическое и финансовое развитие нефтяных месторождений нового поколения и не будут предложены более широкие льготы для роста инвестиций в добычу", - уточняется в докладе.

Согласно текущему прогнозу МЭА, добыча нефти в России в 2018 году составит 11,33 миллиона баррелей в сутки, в 2019 году – 11,48 миллиона, в 2020 году – 11,63 миллиона, в 2021 году – 11,74 миллиона, в 2022 году – 11,72 миллиона баррелей в сутки.

Саудовская Аравия – лидер, как ни крути

Сланцевый сектор США быстро отреагировал на рост цен как в 2010 году, так и в 2017 году, и он будет продолжать приспосабливаться к ценовым сигналам в будущем, отмечают в МЭА. "Но по-прежнему на рынке будет сохраняться зависимость от участников ОПЕК, на которых будет приходиться основная доля глобального предложения", - уточняется в докладе.

Так, агентство полагает, что добыча лидера ОПЕК - Саудовской Аравии – может расти на 2 млн баррелей в сутки. "Это подчеркивает решающую роль, которую продолжает играть крупнейший производитель ОПЕК в обеспечении стабильности мировых нефтяных рынков", - отмечают эксперты МЭА.

Спрос на нефть ОПЕК в мире вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки к 2023 году относительно 2017 года и составит 34,1 миллиона баррелей в сутки. Мировой спрос на нефть увеличится с 97,8 миллионов баррелей в сутки в 2017 году до 104,7 млн баррелей в 2023 году.

Высокая волатильность – камень преткновения

Агентство отмечает, что на протяжении прогнозируемого периода вызовом для нефтяного рынка станет высокая волатильность цен на нефть, которая будет зависеть от вложений в отрасль. "Скорее всего, к 2023 году нефтяной рынок будет под давлением повышенного риска волатильности цен", - предупреждают в МЭА, что произойдет из-за низких инвестиций в нефтяную отрасль, которые становятся одной из главных проблем сектора.

Инвестиции в добычу нефти в прошлом году в мире оставались практически неизменными, затраты на геологоразведку в 2017 году оказались минимальными с 2005 года – 41,7 миллиарда долларов, они падали третий год подряд. По данным агентства, из-за снижения вложений сокращался объем обнаруженной нефти. "Настолько мало нефти в мире не находили с 1930-х годов", - отмечают в МЭА. Тотально падал объем найденной нефти, приходящейся на открытые месторождения. Это значит, утверждают в МЭА, что вскоре мир столкнется с новой проблемой – большую часть найденной нефти нельзя будет разрабатывать.