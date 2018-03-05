Китай продолжает вселять веру в чудеса

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Темп роста экономики Китая будет замедляться, констатировало правительство страны. Согласно социально-экономическому плану развития, рост ВВП Китая в 2018 году составит около 6,5%, при том что в 2017 году он ускорялся до 6,9% против 6,7% в 2016 году. Инфляция в КНР в 2018 году ожидается на уровне около 3%. По итогам 2017 года рост цен составил 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%.

Экономика Китая может замедляться, но это не отменяет веру в "китайское экономическое чудо", говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Несмотря на ряд серьезных финансовых и экономических проблем, страна продолжает показывать уверенные темпы роста, которым позавидуют даже США с показателем в 2,5% в 2017 году.

Китай в этом году намерен вложить в развитие экономики 85 миллиардов долларов, что на 5 миллиардов больше, чем год назад. Кроме этого, страна откроет свой производственный рынок для иностранцев. По мнению аналитиков, таких мер пока недостаточно для будущего роста, но, безусловно, вскоре произойдет трансформация "экономического чуда", которая вновь удивит мир.

Проблем очень много

Некоторое снижение прогноза по росту ВВП Китая связано с рядом проблем, которые обнаружились в экономике за последние годы, говорит аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "В частности, в экономических кругах весьма настойчиво говорят о высоком уровне закредитованности. Поэтому власти КНР пытаются частично сдержать рост задолженности предприятий, чтобы избежать долгового кризиса в будущем", - поясняет он.

Уровень инфляции в Китае пока достаточно низкий - около 2,4% в феврале, и он позволяет сохранять стимулирующую политику Народного Банка. Но периодически появляются новости о мерах по сдерживанию теневого кредитования или бездумного расширения заимствований региональными администрациями. "Если не сдерживать этот процесс, то полномасштабный финансовый кризис в стране может произойти в перспективе ближайших лет", - полагает Кочетков.

Замедление темпов роста экономики КНР связано с несколькими факторами, соглашается главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. "Один из ключевых - это эффект базы: Китай рос как на стероидах. Естественно, теперь накопились перекосы, в частности, было много финансирования за счет теневой банковской системы, которая была не видна регуляторам, либо, наоборот, поощрялась. Сейчас выяснилось, что с этим что-то надо делать, так как многие погрязли в долгах", - поясняет он.

Предпринимаемые властями усилия по повышению устойчивости экономики и преодолению структурных проблем пока недостаточны, говорит замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. Доля инвестиционных товаров в структуре ВВП практически не меняется, а внутренний долг продолжает расти и по итогам 2017 года может превзойти отметку 260% ВВП. "Усугубление этих проблем лишь увеличивает вероятность неконтролируемого падения экономики Китая", - не исключает он.

Но чудо еще впереди

Однако "экономическое чудо" для Китая не осталось позади, так как страна из экономики, которая росла очень быстро за счет низкой базы, стала второй экономикой мира по паритету покупательной способности, отмечает Табах. Вскоре есть шанс, что она займет эту нишу по всем параметрам. "А дальше будут чудеса трансформации в современную, в экономику с ростом уровня жизни. Как рос Китай, когда у них зарплаты были кратно ниже, чем в других странах, понятно. Как Китай вырастет на внутреннем рынке сейчас, более интересно", - говорит аналитик.

По его мнению, потенциал роста есть, но его будет сложнее добиться, чем за счет экспортного производства. В ближайшие несколько лет, пока внутренний потребительский рынок не подстроится под текущую ситуацию, основным драйвером для китайской экономики будут рост госинвестиций и госрасходов, полагает он.

По мнению Кочеткова, отдельно стоит рассматривать вопрос открытия страны для иностранных производств. "В последние годы Китай существенно потерял в преимуществах по оплате труда и прочих налоговых отчислений, что приводит к частичному сокращению использования Китая в качестве всемирной фабрики", - говорит он.

Однако, замечает аналитик, это рабочие места и доходы от экспортной деятельности. "Поэтому требуются новые решения, чтобы вернуть иностранные производства на китайскую почву", - замечает он. Для многих это может быть довольно интересным предложением, так как экономическая модель КНР все больше ориентируется на внутреннее потребление, а это рынок сбыта в объеме около 1,3 миллиарда потребителей, сказал Кочетков.

В целом, стоит отметить, что темпы роста Китая остаются весьма высокими и превышают средние темпы роста мировой экономики. "Многим странам, включая США, остается лишь мечтать о росте ВВП на 6,5% в год. Поэтому еще рано говорить о завершении китайского экономического чуда", - резюмирует аналитик.