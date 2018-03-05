Киев хочет заставить "Газпром" оплатить дорогой газ из ЕС

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Газовый конфликт России и Украины, вышедший на новый виток после решения Стокгольмского арбитража обязать "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию в размере 2,56 млрд долларов, вновь обострился в начале этой недели. После того, как российская компания не начала поставки газа на Украину с 1 марта, ссылаясь на отсутствие согласованного допсоглашения к контракту, Киев вынужден был восполнять возникший дефицит за счет импорта из Европы. На фоне небывало суровой погоды стране понадобились дополнительные суточные объемы в размере 18-20 млн кубометров. "Нафтогаз" не видит оснований для разрыва контракта с "Газпромом" на транзит газа

Примерно половину этого объема закупили на европейском рынке, но там цена в эти дни была значительно выше, чем у "Газпрома". Она доходила до 1 тысячи долларов за тысячу кубометров. По данным "Нафтогаза", цена европейского газа для Украины в марте будет почти на 34% выше, чем стоил бы газ из РФ, и компания будет настаивать на компенсации. Соответствующее требование уже выставлено российской стороне.

Параллельно развивалась история с разрывом контрактов. "Газпром" в понедельник направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения договоренностей о поставке и транзите газа через Стокгольмский арбитраж. По словам главы российской компании Алексея Миллера, суд в Стокгольме, "руководствуясь двойными стандартами", принял асимметричное решение в отношении контрактов корпорации на поставку и транзит газа с "Нафтогазом", что нарушило баланс интересов сторон. При этом арбитраж аргументировал свое решение резким ухудшением экономического положения на Украине. "Газпром" отказывается за свой счет решать экономические проблемы на Украине и считает в сложившейся ситуации продолжение действия контрактов экономически нецелесообразным для себя. В Кремле комментировать конфликт считают излишним. "Нафтогаз" готов вести переговоры с "Газпромом", но готов и к арбитражу

ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ?

Опрошенные "Прайм" эксперты сомневаются в том, что у "Нафтогаза" хватит юридических оснований требовать компенсацию за непоставленный "Газпромом" газ. "Если контрактных отношений нет, то основания для претензии непонятны. В любом случае, "Нафтогазу" следовало бы сначала договориться с "Газпромом" по контрактным отношениям, и уже тогда оптимизировать свои расходы. Понятно, что покупать газ в Европе, особенно в периоды пиковых нагрузок, для Украины невыгодно, но нет контракта – нет и обязательств. Неясно даже, в какую инстанцию обращаться с этим требованием, ведь обычно как раз в контракте это и прописано", - рассуждает руководитель Экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Если спор все же продолжится в Стокгольмском арбитраже, то его исход предугадать крайне сложно, полагает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. "Нелогично утверждать, что из-за позиции "Газпрома" им придется переплачивать, ведь несколько лет подряд украинские политики утверждали, что их стране удалось слезть с российской "газовой иглы", - сказал он. Однако, поскольку решение по выплатам "Нафтогазу" со стороны "Газпрома" было политически ангажированным и несправедливым, то и в этом случае могут решить что угодно. Другое дело, что такое решение вряд ли будет выполнено, что, в свою очередь, грозит России выходом из юрисдикции Стокгольмского суда, добавил эксперт. "Нафтогаз" не видит дисбаланса в решениях арбитража по контрактам с "Газпромом"

В целом позиция Украины в данном споре выглядит очень неоднозначной, считает он. В течение ряда лет она отказывалась выполнять условия контракта и закупать газ у "Газпрома", утверждая, что в Европе дешевле. Однако по факту, как теперь выясняется, платили больше. Это логично, хотя бы потому, что там приобретался тот же самый российский газ, но по реверсу и с учетом комиссионных затрат. Точных данных о разнице в цене нет, и тут данные украинской стороны выглядят противоречиво – то переплата в четыре раза, то на 34%. Получается полная путаница.

"РАЗВОД" И ПОСЛЕДСТВИЯ

В этой ситуации расторжение контракта с российской стороны выглядит обоснованным, полагают эксперты. "После принятия решения Стокгольмским арбитражем стало очевидно, что используются двойные стандарты, что само по себе денонсировало действие контракта, хотя публично об этом пока не говорится", - полагает Танкаев.

Дело в том, что арбитраж признал "Нафтогаз" находящимся в форс-мажорных обстоятельствах, тогда как на российскую сторону это не распространяется. В результате получилось, что РФ, которая не полностью прокачивает газ через территорию Украины, нарушает условия контракта, а Украина, которая не полностью выбирает его из законтрактованных объемов, вынуждена это делать и за свои поступки не отвечает. В любом случае, "Газпром" подаст на решение суда апелляцию, но, по сути, получается, что гаранта, который может обеспечить наполнение контракта, нет, поэтому другая сторона может делать, что угодно. В этом случае контракт расторгается, рассуждает он. "Нафтогаз" готов обеспечивать транзит газа в Европу

По мнению Салихова, на позициях "Газпрома" в Европе спор по контрактам и поставкам газа на Украину существенно не отразится. "В последние несколько лет с добычей там стало хуже, она снижается даже быстрее, чем ожидалось. Кроме того, были выведены из эксплуатации АЭС во Франции, что опять-таки увеличило спрос на газ. Альтернативы закупкам у России по-прежнему нет – свои поставщики не могут предложить достаточное количество, а СПГ из США является лишь резервным вариантом из-за более высокой цены. Заокеанские поставки ограничивают "Газпром" в попытках увеличить цену, но на постоянной основе СПГ нам не конкурент", - пояснил он.

При этом даже без контракта поставки из РФ, скорее всего, будут осуществляться в оговоренных объемах. Транзитный договор и договор на поставку газа с Украиной существуют параллельно и не увязаны друг с другом. Даже если поставок не будет, перекрывать транзит для украинской стороны невыгодно, поскольку тогда она лишится 2-3 млрд долларов в год, что для страны немалые деньги. Кроме того, в скором будущем должны заработать трубопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", они со временем станут альтернативой украинскому направлению. Не исключено, что сложившаяся сейчас ситуация подтолкнет Европу к решениям по этим проектам, считают эксперты.