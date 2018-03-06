Куда толкнут хедж-фонды цену на нефть после встречи с ОПЕК

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ, Анна Подлинова. "Нет сомнений, финансовые рынки влияют на рынок нефти", - заявил в ходе конференции CERAWeek в Хьюстоне генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. В связи с этим организация намерена провести встречи с хедж-фондами и фондовыми менеджерами, чтобы детально понять данный рынок и влияние, которое он оказывает на нефть.

Основа любого рынка, и в частности нефтяного – фундаментальные факторы, которые и определяют его развитие, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". В целом, довлеющим остается фактор соотношения спроса и предложения - хедж-фонды могут либо подхватывать тренды, задаваемые этим соотношением, либо изредка играть на опережение, но все же не идти против рынка.

В любом случае, ждать от игроков, чья цель – обогащение за счет рыночных изменений, готовности ограничивать свою деятельность не стоит, считают эксперты.

Что влияет на цену

Вопрос о влиянии спекулятивных операций на цену нефти и других сырьевых товаров остается дискуссионным, отметил аналитик по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Алексей Кокин. "Я полагаю, что в средне- и долгосрочной перспективе цена определяется, подобно цене других товаров и услуг, соотношением спроса и предложения", - поясняет он. Однако краткосрочные колебания цен могут быть связаны с операциями финансовых инвесторов, в том числе хедж-фондов.

Основу рынка составляют фундаментальные факторы, то есть реальный спрос и предложение, соглашается с коллегой старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. "Что же касается биржевых спекуляций, то они идут в фарватере изменений фундаментальных факторов, а иногда немного опережают их, работая на ожиданиях. При этом крупные игроки, такие как хедж-фонды, оценивают основные факторы, влияющие на рынок, и на базе этой оценки принимают решения", - поясняет он.

Работа на рынке против фундаментальных факторов, по его словам, очень часто приводит к убыткам, в результате чего компании и фонды предпочитают проводить всесторонней анализ ситуации перед принятием решения о той или иной сделке. "В качестве примера можно привести восстановление рынка энергоносителей в конце 2016 года. Фонды, оценивая рост вероятности заключения соглашения об ограничении добычи в рамках ОПЕК+, заранее закладывали в цену его появление на свет", - замечает он.

Чем больше была вероятность заключения договоренностей, тем сильнее фонды толкали цену вверх, отыгрывая тем самым обсуждение данного соглашения и его влияние на рынок еще до момента непосредственного заключения, объясняет аналитик.

Договориться не выйдет

В таких условиях достигнуть договоренностей по совместным шагам в рамках рынка не удастся, в частности, выработать общую стратегию по выходу из сделки ОПЕК+, чтобы она не слишком сильно потрясала рынок, единогласно заявляют эксперты.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.

"Договориться с ними не получится", - уверен Зварич. Хедж-фонды будут оценивать последствия для рынка от сворачивания соглашения об ограничении добычи и, в соответствии с этим, совершать операции на рынке. Так, если они увидят возможность появления переизбытка нефти, они будут толкать цену вниз через открытие коротких позиций, отыгрывать тем самым ожидания изменения фундаментальных факторов, а именно превышение предложения над спросом, объясняет аналитик.

"Мне трудно себе представить, что хедж-фонд, единственной целью которого является получение максимального возврата на капитал инвесторов, согласился бы каким-то образом ограничить свои действия на рынке", - поддерживает коллегу Кокин. По его словам, более вероятно, что ОПЕК на встрече попытается донести до управляющих фондами какую-то информацию о своей будущей стратегии, либо определить возможную реакцию рынка на тот или иной сценарий выхода из сделки.