Итальянский гамбит. Евроскептики ставят "палки в колеса" стабильности в регионе

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Предварительные итоги состоявшихся на минувших выходных парламентских выборов в Италии стали для многих неожиданными – согласно результатам обработки 99,9% голосов, лидером среди отдельных партий стало антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З), которое заручилось поддержкой примерно 32,6% избирателей в палате депутатов. За ним следует правившая до вчерашнего дня Демократическая партия, получившая 18,7% голосов. После ее фактического поражения секретарь партии Маттео Ренци объявил о своем уходе с поста главы.

На третьем месте в общей таблице и первом среди партий правоцентристкого блока неожиданно оказалась "Лига" Маттео Сальвини (17,3%). Рост популярности "Лиги" по сравнению с предыдущими выборами 2013 года составил почти 13%. Партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" расположилась вслед за своими союзниками по коалиции, набрав 14%. Третья партия из правоцентристской коалиции — "Братья Италии", получившие поддержку 4,3% избирателей.

При этом ни одна партия не набирает достаточно голосов, чтобы претендовать на большинство в высшем законодательном органе и, следовательно, на право сформировать новое правительство страны. По мнению экспертов, этот факт может привести к длительному периоду политической нестабильности и напряженности в этой третьей по величине экономике еврозоны. То, что примерно половину всех голосов получили популистские партии, говорит о глубине недовольства итальянцев курсом властей, а также свидетельствует о том, что такая риторика по-прежнему пользуется успехом в Европе.

В Кремле выразили заинтересованность в том, чтобы Италия, несмотря на происходящие там изменения, оставалась партером России. Итоги выборов являются внутренним делом страны, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ

Если результаты опросов подтвердятся, то в парламенте может быть создана коалиция радикальных партий. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты придерживаются разных точек зрения относительно влияния на итальянскую экономику новых политических раскладов. "Победа правых не отразится серьезным образом на экономике страны и еврозоны, так как ни одна из партий не набрала нужного количества голосов, чтобы войти в высший законодательный орган и сформировать правительство, а значит, правые снова ничего не будут решать в верхах", - считает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

По ее мнению, партии-лидеры могут заявлять что угодно для повышения собственного рейтинга, но пока реальных механизмов, для того чтобы выполнить свои обещания, у них нет. Поэтому Италия вряд ли покинет ЕС в ближайшие годы.

Самый существенный на сегодня риск для еврозоны – политическая неопределенность, рассуждает руководитель Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. "В текущих условиях основной неприятностью является отсутствие победителей и понимания, кто и как будет формировать коалицию и большинство в парламенте", - полагает он. Не исключено, что в итоге эта неопределенность выльется в дальнейшую политически сложную ситуацию, которая может привести к новым выборам.

ЕВРО ОСТАНЕТСЯ ЕДИНЫМ

Самым важным на сегодняшний день экономическим заявлением представителей движений, выигрывающих в ходе выборов, является обсуждения выхода Италии из зоны евро. Так, Сальвини заявил, что переход Италии на евро был ошибкой, и не исключил отказа от этого. "Время единой монетарной политики Европы закончилось", - сказал он. А его экономический советник Клаудио Борги добавил, что в единой программе правоцентристов заложена большая подготовка на случай выхода из зоны евро. Кроме того, Италия будет готова установить законодательство страны превыше европейского и выпускать минибонды.

Однако аналитики уверены, что вряд ли Италия будет делать что-либо конкретное в этом направлении. "Пока страны, находящиеся в составе ЕС, вряд ли будут возвращаться к прежней валюте, это не такой простой процесс, как кажется, и ему явно будут препятствовать лидеры Евросоюза", - уверена Кокорева. К тому же, это крайне неудобно. Таким образом, итоги выборов никак не повлияют на евро, пара евро-доллар продолжит в марте торги в диапазоне 1,22-1,24, добавила она.

На данный момент рынки достаточно спокойно реагируют на ситуацию, ожидая дальнейших действий и заявлений от итальянских политиков и еврочиновников, отметил Сусин. Однако в случае развития ситуации по сценарию усиления нестабильности, реакция рынков не заставит себя ждать. Для европейской валюты рост политической неопределенности повышает уровень нестабильности в целом. И дело не только в Италии. В Германии тоже неоднозначная ситуация – коалиция, которая формирует правительство, не вполне устойчива на долгосрочном горизонте, что также увеличивает политические риски. А они сейчас являются основными для региона. Кроме того, на фоне усиления протекционизма во всем мире отсутствие консолидированной позиции в Европе будет являться негативным.

Наиболее значимый политический и экономический кризис в Европе развивался в Греции, где к власти пришли левые популисты. Однако говорить о том, что ситуация в Италии может развиваться близко к греческому сценарию, не приходится. "Даже там разговоры о выходе из зоны евро велись, когда ситуация была напряжена куда как более существенно, но сейчас эти риски закрыты, хотя проблем с долговыми обязательствами еще довольно много", - напомнил Сусин. Другое дело, что в Европе в целом евроскептицизм растет, и в перспективе – при совокупности ряда других факторов - это может негативно отразиться на состоянии дел в экономике.