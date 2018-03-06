Трамп готовится начать торговую войну, азиатские партнеры США хотят мира

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Некоторых партнеров США воодушевили предположения о том, что президент Дональд Трамп может гибко подойти к введению новых пошлин на сталь и алюминий, и это привело к лоббированию договоренностей об исключениях, сообщает Dow Jones,

В отличие от европейцев, партнеры США в Азиатско-Тихоокеанском регионе пока прямо не угрожают ответными мерами в отношении американских товаров. Они считают это контрпродуктивным, пока Трамп не до конца сформулировал свои планы и встретил в связи с планами ввести пошлины сопротивление в собственной администрации и в Республиканской партии.

Министр торговли Японии Хиросигэ Сэко сказал во вторник, что переговорил с министром торговли США Уилбуром Россом и выразил обеспокоенность в связи с планом Трампа ввести 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную - на импорт алюминия. По его словам, Япония вступала в контакт с США "в различных формах", чтобы выразить свое мнение о том, что японская сталь - не угроза национальной безопасности США.

Южная Корея во вторник направила министра торговли Кима Хун-Чонга в США во второй раз за последние две недели. Он "убедительно попросит американскую сторону сделать исключение для импорта стали из Южной Кореи", сказано в заявлении министерства. Еще один южнокорейский министр послал Россу письмо с подобной просьбой.

Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудил предполагаемое введение пошлин с премьер-министром Австралии Малькомом Тернбуллом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Представитель Токио сказал, что лидеры Австралии и Канады инициировали эти переговоры и выразили обеспокоенность планируемыми Соединенными Штатами мерами, но пока неизвестно, обсуждались ли совместные меры противостояния планам США.

В пятницу Еврокомиссия заявила, что подготовила пакет документов для обложения штрафами товары из США на сумму 3,5 млрд долларов, отметив, что меры могут быть приняты против экспортеров мотоциклов Harley-Davidson и кентуккийских виски.

Другие союзники США пока не заявляли подробно о своем отношении к этой проблеме.

"Япония хочет избежать негативной цепной реакции", - сказал экономист токийского исследовательского института Mizuho Research Institute Дзюнъити Сугавара. "Она не хочет без необходимости создавать трения", особенно потому, что опирается на военное сотрудничество с США

В выходные советник Трампа по вопросам внешней торговли Питер Наварро сказал, что "в настоящее время" от пошлин не будет освобождена ни одна страна, но будут предусмотрены "процедуры исключения для конкретных случаев". По слова Сугавары, что, возможно, Трампа удастся убедить освободить от пошлин товары с высоким уровнем добавленной стоимости, на которых специализируется Япония, что "может существенно ослабить воздействие" пошлин.

Министр торговли Австралии Стив Чобо опроверг предположения о том, что Австралия может последовать примеру ЕС и ответить введением пошлин, но сказал, что она может принять меры для предотвращения поставок на свой рынок избыточной стали из Китая и Южной Кореи по демпинговым ценам.

Официальные лица Австралии заявили, что в июле, в кулуарах саммита Большой двадцатки, Трамп заверил Тернбулла в том, что для импорта стали и алюминия из Австралии будет сделано исключение. Австралия экспортирует в США сталь и алюминий примерно на 500 млн австралийских долларов (388 млн долларов США) в год. Во время визита Тернбулла в Вашингтон в феврале в Белом доме отказались подтвердить это обещание.

В выходные Тернбулл яростно защищал свободу торговли, но избегал критики Трампа.

"Протекционизм - это тупик, - сказал Тернбулл. - Протекционизм - не лопата, с помощью которой можно выбраться из ямы медленного роста, этой лопатой яму можно только углубить… Нам нужно расширять торговлю, нам нужно больше открытых рынков".

Япония также подчеркнула свою лидирующую роль в развитии торговли. Она дала новую жизнь Соглашению о транстихоокеанском сотрудничестве, к которому, после выхода из него США по инициативе Трампа, присоединились 11 стран, включая Австралию и Канаду, и которое планируется подписать в четверг.

В телефонном разговоре во вторник Абэ и Трюдо "решили вместе работать над расширением сферы свободной торговли", сказано в заявлении правительства Японии.