ЕЦБ не станет менять риторику, чтобы не давить на евро

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Евро демонстрировал растущую динамику в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Курс единой валюты рос до 1,2384 доллара с 1,2336 доллара на предыдущих торгах.

По итогам последнего заседания в январе ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Регулятор также оставил без изменений объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно до конца сентября 2018 года. Не исключается, что регулятор в четверг может объявить о некотором ужесточении монетарной политики, в частности об отказе увеличения объема и длительности программы выкупа активов. Евро ускорил рост к доллару на ожиданиях встречи ЕЦБ и политических событиях

Однако чересчур жесткие формулировки способны укрепить и так довольно сильный евро, поэтому на предстоящем заседании риторика Европейского банка вряд ли изменится, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Однако словесные интервенции представителей регулятора могут вызвать на рынке forex краткосрочные спекуляции.

Риторика останется неизменной

В текущих условиях вряд ли ЕЦБ будет сильно менять риторику в отношении стимулирующих мер на предстоящем заседании ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. "ЕЦБ, вероятно, не имеет большого желания сильно ужесточать риторику, рискуя, таким образом, укрепить и без того высокий курс евро", - отмечает он. По мнению Поддубского, европейский регулятор в ближайшее время будет воздерживаться от резких шагов.

Ожидать изменений в текущей денежно-кредитной политике ЕЦБ по итогам заседания в четверг не стоит, соглашается начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Еще на прошлом заседании европейский регулятор пообещал сохранить объемы выкупа активов, как минимум, до конца сентября 2018 года. Эти же планы подтвердил и Марио Драги, практически исключив вероятность повышения ставки до конца текущего года", - напоминает он. По его словам, выходившая с момента предыдущего заседания макростатистика в еврозоне вряд ли изменит озвученные намерения регулятора.

Но колебания могут быть

Тем не менее, отмечает Кравченко, нельзя исключать изменений формулировок в риторике ЕЦБ, которые могли бы с радостью подхватить покупатели европейской валюты, поэтому не исключены попытки тестирования уровня в 1,25, как это уже было после итогов предыдущего заседания. Однако, добавляет он, в настоящий момент на рынке forex все валюты движутся исключительно с оглядкой на политику американских денежно-кредитных властей. "Поэтому, даже в случае ужесточения риторики ЕЦБ, потенциал для роста единой европейской валюты может быстро сойти на нет, если на рынке появятся какие-либо новые сигналы в пользу увеличения количества повышений ставки ФРС до конца текущего года", - поясняет он. Судьбоносных решений от ЕЦБ ожидать не стоит

Главный аналитик "Глобэкса" Виктор Веселов, напротив, говорит, что евро способен укрепиться к доллару из-за того, что процентная ставка ЕЦБ останется на нуле как минимум до конца 2018 года, что делает заимствования в евро дешевыми на фоне повышение ставки ФРС США. "Инфляция в Еврозоне стабильно находилась в 2017 году в диапазоне 1-2% при целевом уровне в 2%. Доходности гособлигаций еще находятся в отрицательных ставках, но малыми темпами сокращается их выкуп с рынка по программам ЕЦБ. Плюс реальная ставка тоже стала подниматься из отрицательной зоны с -1,75% в начале 2017 года до -0,5% на начало марта 2018 года. Это может привлекать инвесторов", - перечисляет он.

В целом же для евро и доллара наступает период повышения волатильности из-за сокращения баланса ФРС США, увеличение дефицита бюджета США, политики протекционизма Америки, а также нового правительства в Италии, полагает Веселов



