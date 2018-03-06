FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЕЦБ не станет менять риторику, чтобы не давить на евро


Мировая экономика / Экономика
  • #Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
    © AFP, Daniel Roland

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Евро демонстрировал растущую динамику в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Курс единой валюты рос до 1,2384 доллара с 1,2336 доллара на предыдущих торгах. 

По итогам последнего заседания в январе ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Регулятор также оставил без изменений объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно до конца сентября 2018 года. Не исключается, что регулятор в четверг может объявить о некотором ужесточении монетарной политики, в частности об отказе увеличения объема и длительности программы выкупа активов. 

ЕЦБЕвро ускорил рост к доллару на ожиданиях встречи ЕЦБ и политических событиях

Однако чересчур жесткие формулировки способны укрепить и так довольно сильный евро, поэтому на предстоящем заседании риторика Европейского банка вряд ли изменится, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Однако словесные интервенции представителей регулятора могут вызвать на рынке forex краткосрочные спекуляции.

Риторика останется неизменной

В текущих условиях вряд ли ЕЦБ будет сильно менять риторику в отношении стимулирующих мер на предстоящем заседании ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. "ЕЦБ, вероятно, не имеет большого желания сильно ужесточать риторику, рискуя, таким образом, укрепить и без того высокий курс евро", - отмечает он. По мнению Поддубского, европейский регулятор в ближайшее время будет воздерживаться от резких шагов.

Ожидать изменений в текущей денежно-кредитной политике ЕЦБ по итогам заседания в четверг не стоит, соглашается начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Еще на прошлом заседании европейский регулятор пообещал сохранить объемы выкупа активов, как минимум, до конца сентября 2018 года. Эти же планы подтвердил и Марио Драги, практически исключив вероятность повышения ставки до конца текущего года", - напоминает он. По его словам, выходившая с момента предыдущего заседания макростатистика в еврозоне вряд ли изменит озвученные намерения регулятора.

Но колебания могут быть

Тем не менее, отмечает Кравченко, нельзя исключать изменений формулировок в риторике ЕЦБ, которые могли бы с радостью подхватить покупатели европейской валюты, поэтому не исключены попытки тестирования уровня в 1,25, как это уже было после итогов предыдущего заседания. Однако, добавляет он, в настоящий момент на рынке forex все валюты движутся исключительно с оглядкой на политику американских денежно-кредитных властей. "Поэтому, даже в случае ужесточения риторики ЕЦБ, потенциал для роста единой европейской валюты может быстро сойти на нет, если на рынке появятся какие-либо новые сигналы в пользу увеличения количества повышений ставки ФРС до конца текущего года", - поясняет он.  

ЕЦБ Судьбоносных решений от ЕЦБ ожидать не стоит

Главный аналитик "Глобэкса" Виктор Веселов, напротив, говорит, что евро способен укрепиться к доллару из-за того, что процентная ставка ЕЦБ останется на нуле как минимум до конца 2018 года, что делает заимствования в евро дешевыми на фоне повышение ставки ФРС США. "Инфляция в Еврозоне стабильно находилась в 2017 году в диапазоне 1-2% при целевом уровне в 2%. Доходности гособлигаций еще находятся в отрицательных ставках, но малыми темпами сокращается их выкуп с рынка по программам ЕЦБ. Плюс реальная ставка тоже стала подниматься из отрицательной зоны с -1,75% в начале 2017 года до -0,5% на начало марта 2018 года. Это может привлекать инвесторов", - перечисляет он.

В целом же для евро и доллара наступает период повышения волатильности из-за сокращения баланса ФРС США, увеличение дефицита бюджета США, политики протекционизма Америки, а также нового правительства в Италии, полагает Веселов


Версия для печати

Статьи

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ