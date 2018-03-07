Свободной торговли не существует

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа по введению пошлин на импорт стали и алюминия взволновал рынки акций и торговых партнеров страны, но все же нельзя сказать, что американское правительство впервые предпринимает что-то подобное, сообщает Dow Jones.

В прошлом году США активнее других стран использовали протекционистские меры, вводя пошлины для разных стран. Об этом свидетельствуют данные, собранные компанией Euler Hermes. Подобной стратегии крупнейшая экономика мира придерживалась в течение трех из последних четырех лет.

В отличие от США, другие страны, данные по которым также были проанализированы Euler Hermes, в число которых входит 10 наиболее активных сторонников использования торговых барьеров, в прошлом году или снизили число новых протекционистских мер по сравнению с обычным или же оставили их без изменений. Согласно определению Euler Hermes, к протекционистским мерам относятся пошлины, квоты и другие меры регулирования, негативно отражающиеся на торговле.

К примеру, Россия в 2017 году ввела 10 протекционистских мер против 79 годом ранее. Великобритания возвела 14 торговых барьеров, то есть на 34 меньше, чем в предыдущем году. Эти действия последовали за принятым в 2016 году решением о выходе из ЕС, которое повысило трения с крупнейшим торговым партнером Великобритании, но данные за 2017 год эти проблемы не учитывают.

На долю США, согласно данным, приходится около пятой части от общего числа новых торговых барьеров, появляющихся в мире.

Тем не менее, мировая экономика оказалась достаточно сильной и смогла перенести рост протекционизма в прошлом году, отмечает Махамуд Ислам, старший экономист по Азии в Euler Hermes.

"Международная торговля и корпорации гораздо сильнее, чем мы полагаем", - заявил он.

Данные Euler Hermes представляют лишь валовые показатели новых протекционистских мер и не учитывают меры, срок действия которых истекает или же которые отменены. "Мы уверены, что большинство новых мер вводятся не с целью замены старых", - отметил старший экономист Euler Hermes.

Дональд Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства на свой четвертый день в должности президента. Он также начал переговоры по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой.

В этом году Белый дом ввел пошлины на солнечные батареи и стиральные машины, а также угрожал вводом аналогичных пошлин в отношении стали и алюминия.

Инвесторы обеспокоены тем, что основные торговые партнеры США введут ответные меры и это положит начало мировой торговой войне, которая негативно отразится на экономическом росте. В ЕС в пятницу заявили о подготовке пакета мер на сумму 3,5 млрд долларов США в отношении импорта из США, в том числе мотоциклов Harley-Davidson, бурбона и джинсовой ткани. В ответ Трамп пообещал ввести налог на импортируемые из ЕС автомобили.

Что касается Китая, то, по мнению некоторых аналитиков, не в интересах страны отвечать на бряцание оружием со стороны США.

Угроза для экономики Китая со стороны повышения пошлин на экспортируемые в США сталь и алюминий будет незначительной, так как на них приходится около 0,2% от общего объема экспорта Китая, отметил Энди Ротман из Matthews Asia.

"Вероятно, Китай сдержанно и соразмерно ответит на любой окончательный план президента Трампа, как он поступил в январе, когда Трамп решил увеличить пошлины на импортируемые солнечные батареи", - говорится в аналитической записке Ротмана.