Протест советника Трампа против протекционизма

МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Президент США Дональд Трамп приступил к активному проведению протекционистской политики, приняв решение о введении импортных пошлин на сталь и алюминий. Из-за несогласия с этой позицией президента глава Национального экономического совета США Гэри Кон во вторник заявил об отставке.

Если сначала инвесторы считали объявление о возможных заградительных пошлинах методом воздействия для успеха в переговорах с партнерами, то теперь, после отставки Кона, который активно выступал против, меры кажутся вполне реальными, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

По их словам, такой явный протекционизм двояко отразится на отношениях США с мировыми державами. С одной стороны, он может ослабить доллар, поддержать американский экспорт и подтолкнуть экономику Соединенных Штатов к росту. С другой, может обострить ситуацию внутри страны, нарастить дефицит бюджета и развязать торговую войну с партнерами, которых Трамп лишает конкурентоспособности.

Рынки падают от перспективы торговой войны

Фондовые рынки отреагировали падением на новость об отставке Кона, который не являлся сторонником идеи торгового протекционизма, замечает замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "Инвесторы думали, что повышение пошлин на ввоз стали и алюминия – не больше, чем инструмент давления США на партнеров по NAFTA, Канаду и Мексику, очередной раунд переговоров с которыми завершился в понедельник. Но после отставки Кона Белый Дом уже успел заявить о готовности повысить пошлины на целый ряд импортных товаров, а также ограничить китайские инвестиции в американскую экономику", - напоминает он.

Более того, замечает Верников, появилась информация, что на место Кона может быть назначен Питер Наварро, известный своими ястребиными настроениями в отношении внешнеторговой политики. "Противостояние Кона и Наварро, очевидно, закончилось победой последнего. А это значит, что, хотя обычно в марте-апреле фондовый рынок США демонстрирует рост, в этом году картину может испортить перспектива торговых войн", - полагает он.

Уход людей из команды президента США – это тревожный сигнал, который означает недовольство риторикой Трампа, его подходом к реализации заявленных мер, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Оксана Холоденко. "Конечно, о грядущем импичменте Трампа пока говорить смысла нет, республиканцы пока не готовы поддержать эту инициативу. Однако есть риски наращивания дефицита бюджета и начала торговых войн, что способно ударить по экономике, доллару и фондовому рынку США", - замечает она.

По словам Холоденко, начало торговых войн может усилить инфляцию в стране и еще больше ослабить доллар. "Новая волна коррекционного движения на американском рынке может оказаться более глубокой, чем предыдущая", - не исключает эксперт.

По мнению аналитиков Сбербанк КИБ, уход Кона усиливает опасения, что администрация США все дальше отходит от принципов свободного рынка. "Фондовые индексы США, похоже, сегодня начнут торги падением на 1% или более", - полагают они.

Что ждать в случае торговой войны

Сейчас нужно отслеживать реальную реакцию стран, которых затрагивают пошлины на импорт металла в США, считает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. "Так, Канада, которая занимает первое место (по экспорту металлов в США), уже грозится ответить альтернативно, далее Евросоюз, Япония, Южная Корея", - говорит он. Те, кто поставляет сталь в США, попытаются защитить своих производителей такими же пошлинами или введут повышенные пошлины на другие американские товары, что уже можно назвать торговой войной. "Далее Китай начнет играть с ослаблением курса своей валюты, чтобы его товары были более конкурентоспособными", - отмечает он.

Новость об отставке Кона должна способствовать ослаблению доллара против основных валют, таких как евро и японская иена, считают в Сбербанк КИБ. "На наш взгляд, пара доллар-иена скоро упадет ниже поддержки 105. Противоположный эффект должны возыметь жесткие комментарии представителей ФРС", - полагают они. Так, накануне член управляющего совета ФРС Лейл Брейнард предположила, что увеличение темпов роста американской экономики может ускорить повышение процентных ставок.

Но фоне новости об отставке советника президента США спрос на защитные активы подрастает, отмечает аналитик Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. "Становится очевидным, что президент США не готов смягчать собственные позиции по данному вопросу, что оставляет тему торговых войн актуальной в среднесрочной перспективе", - полагает она. Как следствие, инвесторы вновь предпочитают, как минимум не наращивать позиции в высокодоходных активах, что приводит к спросу на активы и валюты-убежища – иену, франк, золото.

Доллар дешевеет на опасениях протекционистской политики в США >>

Для России разворот мировой экономики в сторону протекционизма может быть весьма болезненным, считает Верников. Сейчас цены на нефть поддерживаются прогнозами роста мировой экономики. Протекционизм снизит рост мировой экономики, и спрос на нефть и другие ресурсы упадет, значит, цены снизятся.

По словам Веселова, в условиях торговой войны правительству США выгодно ослабить доллар, чтобы американские товары были конкурентоспособными. Вполне возможно увидеть уровень в 1,30 доллара за евро. Эксперт также не исключает, что протекционизм США может ускорить рост ВВП страны в 2018 году. "Начало этому уже положено, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в США показал существенный рост на 2,6 б.п. до 55,9 пунктов при несущественном снижении ISM. Это позволяет надеяться на хорошие данные по ВВП США за I квартал", - говорит он, замечая, что если Трамп продолжит выполнять свои предвыборные обещания, то рост ускорится.