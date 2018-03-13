ЦБ намерен изменить формирование резервов по обеспеченным ссудам и расширить надзор

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Банк России в рамках начала системной реформы регулирования залогового обеспечения предлагает изменить подходы к формированию банками резервов на возможные потери с учетом залогов, а также расширить свой надзорный инструментарий.

Предложения регулятора изложены в консультативном докладе, опубликованном на сайте ЦБ для обсуждения с банковским и экспертным сообществом. Комментарии и предложения к докладу принимаются до 15 апреля.

"Мы предлагаем банкам обсудить несколько вопросов. Первый вопрос будет касаться самой возможности учета залога в качестве фактора, который снижает размер формируемого резерва. ... Вторая тематика касается снижения рисков вывода этого обеспечения", - сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

ПРИЧИНЫ РЕФОРМЫ

Банки выдают обеспеченные кредиты, как правило, для минимизации риска их невозврата. Однако в ЦБ указывают на наметившуюся тенденцию, когда банки, выдавая такие кредиты, часто уделяют большое внимание оценке именно залога, вместо оценки качества самого кредита и кредитного качества заемщика. На практике же никакое залоговое обеспечение не может исправить низкое качество кредитного инструмента или плохое финансовое положение заемщика.

По мнению регулятора, банковский сектор, основанный на таком принципе, теряет признаки "банковского" и постепенно начинает функционировать по типу ломбарда. Помимо этого, в ходе надзорных мероприятий Банком России выявляются случаи вывода ликвидных активов, в том числе имущества и ценных бумаг, принятых в залоговое обеспечение. Последствием таких операций является потеря банками платежеспособности.

Кроме того, в прошлом году председатель Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание, что недобросовестные банкиры используют нормы регулирования, позволяющие формировать резервы в меньшем размере, чем это предусмотрено для необеспеченных ссуд. Текущее регулирование действительно предусматривает возможность формировать резервы по обеспеченным требованиям в меньших объёмах.

Предполагается, что залог в данном случае может служить своего рода "подушкой безопасности" при отсутствии у заемщика возможности погасить кредит. Однако, как отмечается в докладе, на практике часто распространены ситуации, когда кредитное требование имеет низкое качество, а банком в целях снижения расходов на формирование резерва создается видимость наличия ликвидного залога по кредиту, реально обратить взыскание на который невозможно.

ПУТИ РЕШЕНИЯ

В целях адаптации участников банковского сектора к регулятивным изменениям ЦБ планирует осуществлять реформирование поэтапно. На первом этапе регулятор предполагает изменить подходы к формированию банками резервов на возможные потери с учётом залогов.

Так, ЦБ предлагает ужесточить требования к ликвидности обеспечения, принимаемого для уменьшения расчетного резерва по обеспеченным требованиям. Тем самым регулятор предлагает увеличить категории качества залогового обеспечения до трех групп с соответствующими дисконтами. Сейчас таких категорий две. В третью категорию качества обеспечения предлагается перенести наименее ликвидные залоги с существенным дисконтном. Для уменьшения размера резервов банки смогут использовать только 20% стоимости такого обеспечения.

По мнению Банка России, такое ужесточение должно стимулировать банки к более взвешенной оценке кредитных рисков. В качестве следующего этапа реформы регулирования залогового обеспечения Банк России рассматривает расширение надзорного инструментария. Так, ЦБ планирует разработать механизм применения новой для банков меры надзорного реагирования - введения регулятором запретов на изменение и прекращение договоров об обеспечении.

Как пояснил Поздышев, сейчас ЦБ имеет право ограничивать и запрещать только банковские операции, а операции с залогом таковыми не являются. Механизм исполнения таких запретов будет зависеть от типа залога, добавил зампред ЦБ.

Своевременное применение данной меры, по мнению Банка России, решит проблему вывода активов недобросовестными банками и повысит потенциал банков оставаться устойчивыми в случае дефолта заемщиков. Банк России также рассматривает возможность введения правила о получении обязательного согласия ЦБ на учёт залогового обеспечения при формировании резервов.