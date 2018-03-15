ФРС может повысить ставки в марте и июне

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Экономисты в текущем месяце ненамного повысили свои прогнозы по тому, насколько сильно Федеральная резервная система США повысит краткосрочные процентные ставки в этом году, чтобы удержать инфляцию под контролем на фоне укрепления экономики, сообщает Dow Jones.

Согласно срединному прогнозу экономистов, опрошенных The Wall Street Journal в текущем месяце, к концу года ключевая процентная ставка ФРС составит 2,25%. В феврале прогнозировалось, что ставка составит 2,21%, а в январе предполагалось, что она будет равна 2,17% к концу текущего года.

Опрошенные экономисты раскололись на два лагеря. В первом лагере ожидают трех повышений ставок в 2018 году, во втором - четырех.

Экономисты также ожидают двух повышений ставки в 2019 году.

ФРС в декабре запланировала три повышения ставки в текущем году и два – в следующем году. Центральный банк представит новые прогнозы на своем заседании, которое пройдет 20-21 марта.

В декабре (2017 года) ФРС повысила свою ставку по федеральным фондам до диапазона 1,25%-1,5%. На следующей неделе возможно еще одно повышение ставки на четверть процентного пункта.

Только один из опрошенных экономистов предположил, что на следующей неделе ФРС не повысит ставку.

В последние месяцы экономисты постоянно повышают свои прогнозы по инфляции на фоне все более уверенного восстановления экономики.

В 4-м квартале 2017 года ВВП США вырос на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2016 года, намного превысив посткризисные средние темпы роста в 1,9% годовых.

Согласно последнему опросу, годовая инфляция в 4-м квартале 2018 года вырастет до 2,1%, после чего будет относительно стабильна.

Индекс потребительских цен в январе вырос на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Судя по предпочитаемому центральным банком индикатору инфляции, она преимущественно остается ниже целевого уровня ФРС 2% на протяжении последних пяти лет.

"Хороший рост экономики и рост инфляции позволят ФРС нормализовать политику раньше, чем ожидалось”, - предположил Натаниэль Карп, главный экономист по США в BBVA Compass.

Некоторые представители ФРС в последнее время также заговорили о возможности повышения ставок в текущем году более трех раз.