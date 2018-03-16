Санкции, отставки в Госдепе и "золотой дождь". "Прайм" выбрал главные события недели

НОВЫЕ САНКЦИИ США

В четверг стало известно об очередном расширении санкций США против РФ. Как заявили в Минфине США, санкции были введены против 19 физлиц и 5 юрлиц в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA), а также указа о "Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность". В министерстве указали на их "попытки вмешаться в американские выборы, деструктивные кибератаки и внедрения, направленные на критически важную инфраструктуру". Санкции, в частности, введены в отношении компаний российского бизнесмена Евгения Пригожина за оказание финансовой поддержки "Агентству интернет-исследований" по вмешательству в выборы 2016 года. Прочие фигуранты списка, по мнению Минфина, также были связаны с этим агентством и пытались повлиять на ход выборов.

Санкции означают, что активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям страны будет запрещено вести с ними дела. В МИД РФ пообещали ответить аналогичным расширением "черного списка" американцев. При этом в министерстве констатировали, что санкции могут грозить американскому бизнесу потерей российского рынка. Однако возможно и новое расширение санкций из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В этом вопросе, по мнению властей РФ, американцы координируются с Лондоном, который не исключил заморозки госактивов РФ, а также заявил о высылке 23 дипломатов и о вероятности снижения объема закупок российского газа. РФ считает, что все это политически мотивировано, но не исключают, что "дело Скрипаля" осложнит жизнь россиянам, скрывающимся в Британии.

СУДЬБА "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2"

#Трубы для строительства газопровода "Северный поток - 2" на заводе в Котке © Nord Stream 2/Axel Schmidt Поделиться

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Поделиться #Трубы для строительства газопровода "Северный поток - 2" на заводе в Котке

Не менее актуальной темой недели стало обсуждение возможной блокировки рядом стран ЕС строительства газопровода "Северный поток-2". На этой неделе главы парламентов Литвы, Латвии, Польши, и Эстонии подписали совместное заявление против реализации проекта, отметив, что он является политическим и направлен на отказ от транзита газа через Украину. Последняя тоже подписала заявление, поскольку опасается потерять доходы от транзита. Президент страны Петр Порошенко в очередной раз призвал ЕС и Еврокомиссию отказаться от строительства "Северного потока-2", так как считает, что этот проект угрожает энергетической безопасности Европы. После его запуска "Газпром" GAZP будет поднимать цену на газ для европейских стран, считают в "Нафтогазе".

Сторонниками блокировки проекта являются и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ. В Госдепе заявили, что отказ от "Северного потока 2" не изменит поведение РФ, но может помочь Украине в ее стремлении к европейскому будущему. Кроме того, этот проект в случае реализации сделает "Газпром" монополистом и закроет рынок для других альтернативных поставок. Вопрос "Северного потока-2" будет среди прочих обсуждаться на встрече главы Минэнерго РФ Александра Новака с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем. При этом в РФ подчеркивают, что новые газопроводы становятся еще актуальнее из-за роста спроса в Европе на российский газ.

"НАФТОГАЗ" И "ГАЗПРОМ" ПРОДОЛЖАЮТ СПОР

На этой неделе продолжалось обсуждение разрыва контрактов на поставку и транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом". Конфликт пока лишь разгорается – Украина обещает в ближайшее время запустить план взыскания с российской компании 2,56 млрд долларов, не исключая штрафов и ареста ее имущества. В свою очередь, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом", чтобы, в том числе, избежать будущих штрафов за транзит через Украину менее 110 млрд кубометров в год. По его словам, процесс расторжения контрактов займет до двух лет. Он выразил надежду, что Стокгольмский арбитраж, куда компания подала иск, исправит дисбаланс в пользу Киева, который не устраивает российскую сторону.

Вопрос будет решаться путем переговоров между "Газпромом" и "Нафтогазом", которые планируются в ближайшие дни. Стороны уже выразили согласие на встречу, однако намеков на компромисс пока нет - "Нафтогаз" заявил, что проинформирует "Газпром", что не согласен расторгнуть контракты. Кроме того, украинская компания требует пересмотра тарифа на прокачку газа. В ходе переговоров между Новаком и Шефчовичем тема контрактов также будет обсуждаться. На данный момент РФ заморозила поставки газа на Украину, последняя получает его из Польши и других стран ЕС. Украинская сторона заявляет, что газа достаточно для покрытия нужд населения в период холодов, однако запасы в подземных газохранилищах ежедневно снижаются.

ПОРУЧЕНИЯ ПУТИНА

В пятницу президент Владимир Путин дал ряд поручений чиновникам. В частности, представить предложения по декриминализации отдельных статей в отношении деятельности предпринимателей. Предполагается, что при необходимости их деяния, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, будут квалифицированы, как административные правонарушения. Кроме того, глава государства поручил разработать проект указа, определяющего национальные цели развития РФ на период до 2024 года. Среди них указывается увеличение населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов и рост уровня пенсий выше инфляции.

Правительство и ЦБ президент обязал до 15 июля утвердить план действий по ускорению роста инвестиций и повышению их доли в ВВП до 25%. К вопросам налогообложения граждан относится поручение правительству уточнить параметры расчета налога на имущество физлиц и совершенствовать порядок налогообложения недвижимости, чтобы ее кадастровая стоимость не превышала рыночную. Помимо этого, Путин поручил до 15 июля завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан, а также представить предложения о совершенствовании механизмов оказания социальной помощи населению.

ЕВРОБОНДЫ МИНФИНА

Минфин в пятницу размещает новый 11-летний выпуск еврооблигаций, номинированный в долларах, с погашением в 2029 году, а также дополнительный выпуск бондов с погашением в 2047 году. Ориентир доходности нового выпуска составляет около 4,625-4,75%, доразмещаемого - 5,25-5,375%. Он был снижен в сравнении с первоначальным. Удовлетворение заявок на выкуп обмениваемых облигаций планируется по единой цене, определяемой по согласованию с Минфином по итогам анализа книги заявок на выкуп. Расчеты по обмену облигаций состоятся 21 марта. По данным источника в банковских кругах, спрос на новые 11-летние евробонды РФ и на допвыпуск "Россия-2047" составляет около 6,5 млрд долларов, что на 2 млрд долларов больше запланированного ранее.

Привлеченные средства будут использованы на общие цели правительства, а также на финансирование выкупа евробондов "Россия-2030". Их держатели предъявили к обмену бумаги на 7,659 млрд долларов по номиналу. Из них министерство приняло заявки на 5,79 млрд долларов. Ценные бумаги номиналом 1 тысяча долларов будут выкуплены по цене 536 долларов за штуку. Всего в текущем году Минфин планирует разместить евробонды на 3 млрд долларов и обменять бумаги старых выпусков на новые еще на 4 млрд долл. Аналогичная программа внешних займов РФ была реализована и в прошлом году. Однако в текущем году, в отличие от предыдущих, к участию в размещении евробондов РФ будут допущены российские инвесторы.

ТИЛЛЕРСОН УШЕЛ ИЗ ГОСДЕПА

#Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции с президентом Украины по итогам их встречи в Киеве. 9 июля 2017 © AFP, Поделиться

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Поделиться #Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции с президентом Украины по итогам их встречи в Киеве. 9 июля 2017

Президент США Дональд Трамп во вторник произвел самые масштабные за время пребывания на своем посту перестановки в администрации. Он уволил Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря США, новым руководителем Госдепартамента назначен Майк Помпео, ранее возглавлявший ЦРУ. Эксперты полагают, что перестановка носит политический характер, поскольку Тиллерсон был не согласен с действиями Трампа по ряду ключевых стратегических решений. Решение американского лидера не привело к ощутимым колебаниям на фондовых рынках, однако вызвало подорожание золота и удешевление доллара США.

Эксперты при этом уверены, что речь идет лишь о локальных колебаниях, которые вскоре исчерпают себя на фоне прочих важных для экономики новостей. Гораздо важнее сейчас неопределенность относительно политики Федрезерва – будет ли он придерживаться "ястребиной" тактики или изберет более мягкую политику. Это имеет для рынков принципиальное значение, а, судя по высказываниям нового главы ФРС, окончательное решение не принято. Важны и дальнейшие шаги Трампа в сфере таможенной политики, от которых зависит вероятность "торговых войн" с Китаем, ЕС и т.д. Однако в перспективе перестановки в политических кругах США, по мнению аналитиков, могут повлиять на программу президента Трампа.

В КАИР И ОБРАТНО

Значимым для россиян, задумывающихся о месте проведения очередного отпуска, стали новости о возобновлении в апреле регулярного авиасообщения с Египтом. Как стало известно, "Аэрофлот" возобновит рейсы в Каир с 11 апреля. Полеты будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта "Шереметьево". Летом в связи с проведением футбольного чемпионата интенсивность перевозок будет повышена до ежедневной. Египетская EgyptAir также уже получила разрешение Росавиации на выполнение рейсов между Москвой и Каиром с 12 апреля. Компания еженедельно будет выполнять три рейса в российскую столицу: в воскресенье, вторник и четверг.

Продажи авиабилетов на рейсы "Аэрофлота" открыты с 13 марта 2018 года. При этом на билеты по маршруту Москва-Каир в период проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года наблюдается ажиотажный спрос: некоторые рейсы уже загружены более чем на 50%. Египетская сторона ожидает скорейшего расширения авиасообщения – не только между Москвой и Каиром, но и по другим направлениям в обеих странах. Сообщается, что около 10 российских туроператоров начнут продавать туры в Египет уже после возобновления полетов в Каир – могут быть предложены как варианты доставки туристов к полюбившимся курортам Красного моря, так и отдых в самой египетской столице и ее окрестностях.

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ

#Взлетно-посадочная полоса аэропорта «Якутск» с рассыпанным грузом из самолёта Ан-12. 15 марта 2018 © телеграм-канал "Следком" Поделиться

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Поделиться #Взлетно-посадочная полоса аэропорта «Якутск» с рассыпанным грузом из самолёта Ан-12. 15 марта 2018

В четверг в Якутии произошло необычное для России событие - самолет, у которого при вылете из аэропорта Якутска сорвало створку грузового люка, "потерял" на взлетно-посадочной полосе почти 10 тонн слитков золото-серебряного сплава Доре, стоимость которых, по оценкам экспертов, может превышать 122 млн долларов. Груз везли с с золото-серебряного месторождения Купол, он принадлежал Чукотской горно-геологической компании. Согласно документам, по итогам проведенной перед вылетом технической проверки самолет был исправен и полностью подготовлен к полету.

По предварительным данным СК РФ, ЧП произошло из-за неправильно зафиксированного груза. Никто не пострадал, но часть слитков рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. Сразу после инцидента самолет сел в аэропорту поблизости от Якутска, а территорию ВПП оцепили. Однако уже к вечеру местного времени — после того, как все слитки нашли — аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Драгоценный груз поместили под охрану, правоохранители разбираются в причине "дорогого" ЧП, а владельцы драгметалла и самолета проводят собственные проверки.