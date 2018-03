Китайские технологические гиганты начинают соперничать в автомобильном секторе

ШАНХАЙ, 19 мар - ПРАЙМ. Китайские технологические гиганты Baidu Inc., Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd., доминирующие в сегментах интернет-торговли, мобильных платежей и социальных сетей, теперь расталкивают соперников в автомобильном бизнесе, представляя угрозу для традиционных автопроизводителей, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Эти три компании, которых сокращенно именуют BAT, вливают миллионы долларов в занимающиеся электромобилями стартапы, услуги каршеринга и онлайн-ритейлеров, а также в софтверные платформы для автономного вождения и интернет-продаж автомобилей.

Американские технологические фирмы, в частности Alphabet Inc. и ее подразделение беспилотных машин Waymo, тоже продвигаются в автомобильном секторе. Однако у компаний BAT есть одно неоспоримое преимущество в Китае, где госконтроль за интернетом осложняет процесс конкуренции для иностранных фирм. Например, компании, не являющиеся резидентами, не могут управлять системами цифровых карт, которые необходимы для автономного вождения.

Это побудило как иностранных, так и местных автопроизводителей, например Ford <F> Motor Co., BMW AG, SAIC Motor Corp. и Zhejiang Geely Holding Group Co., заключить партнерские соглашения с фирмами BAT. В марте Renault SA сообщила, что в результате сделки по продаже машин на розничных онлайн-платформах Alibaba к 2023 году планирует увеличить свои продажи в Китае в пять раз. Она также сказала, что начнет использовать в своих машинах в Китае программные средства обеспечения связи Alibaba.

Угроза со стороны китайских интернет-гигантов стала явной после того, как Ли Шуфу, основатель Zhejiang Geely, в феврале заявил, что его компания заплатит за 9,7% акций Daimler AG, материнской компании Mercedes-Benz, 9 млрд долларов.

"Конкуренты, которые бросают вызов мировой автоотрасли в 21 веке, на сегодняшний день не являются ее частью в технологическом плане, - указал Ли в заявлении. – Ни один из нынешних игроков автомобильного сектора не сможет самостоятельно выиграть битву против внешних вторженцев".

Baidu, Alibaba и Tencent рассчитывают на то, что автоотрасль перейдет с продажи АО к продаже услуг, причем большая часть выручки будет поступать от продажи подписок на такие функции, как каршеринг и высокоскоростной мобильный интернет.

"Компании BAT хотят, чтобы люди использовали в автомобилях их онлайн-услуги. Они считают средства мобильности чем-то вроде полосы разгона в свои экосистемы, - говорит Билл Руссо, бывший топ-менеджер Chrysler, который теперь в Шанхае управляет консалтинговой фирмой Automobility. – Поэтому сейчас они активно инвестируют в мобильность… Это игра, которая идет только здесь. Именно это и делает Китай уникальным".

Генеральный директор Baidu Робин Ли сделал разработку самоуправляемых машин приоритетом для компании, предоставляющей поисковые услуги и сервисы карт. "В будущем вам больше не придется водить машины, - заявил он на полях ежегодного заседания ВСНП, которое проходит на этой неделе в Пекине. – Во время поездки вам только останется есть Хо-Го и петь караоке".

Кроме того, компании BAT щедро спонсируют стартапы, которые готовы позднее в этом году представить на китайском рынке умные машины.

По мнению Фримана Шэня, чей стартап электромобилей WM Motor поддерживают Baidu и Tencent, в условиях быстро меняющегося рынка традиционные автопроизводители нуждаются в стратегическом видении BAT. Если они не начнут сотрудничать с BAT, говорит Шэнь, который ранее работал в Geely, то "сомневаюсь, что они смогут выжить".

Пока же автопроизводители и технологические фирмы смогут сосуществовать, объединив опыт в производстве машин с софтверными инновациями. "В случае объединения этих факторов получается фантастическая химическая реакция", - говорит Саймон Ху, который управляет AliOS, подразделением операционных автосистем Alibaba.

Но после того как китайские технологические гиганты заполнят все сегменты автоотрасли, основной вопрос будет стоять так: сколько отраслевой выручки они смогут получить? "У фирм BAT есть средства, чтобы вступить в эту игру и остаться в ней столько, сколько потребуется для победы", - заявил Майкл Данн, консультант по автоотрасли из Гонконга.