ФРС и Банк России пойдут на сближение: регуляторы сократят разницу по ставкам

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. То, что на заседании Федеральной резервной системы (ФРС), где впервые председательствует Джером Пауэлл, ставка будет повышена, ни у кого не вызывает сомнений. Решение ожидаемо рынком, поэтому уже заложено в котировки. Более интересна риторика нового председателя, который со времен своего прихода в Федрезерв в 2012 году всегда поддерживал политику бывшей главы Джанет Йеллен.

Тем не менее, несмотря на то что Пауэлл никогда ранее не отклонялся от генеральной линии ФРС, это не значит, что он не будет ничего менять. Скорее всего, он займет более жесткую позицию в вопросе повышения процентных ставок. В связи с возможными изменениями в риторике ФРС, повышается интерес к поведению ЦБ РФ и, в частности, его решению по ставке на заседании в пятницу, 23 марта. По мнению опрошенных агентством "Прайм" аналитиков, изменения в ставках составят 0,25 процентного пункта (п.п.), только ФРС будет ее повышать, а ЦБ, наоборот, понижать.

Ранее в декабре Комитет по открытому рынку ФРС США поднял ключевую процентную ставку на 0,25 п.п. - до уровня 1,25–1,50% годовых, ЦБ РФ в феврале ее снизил на 0,25 п.п. - до 7,5% годовых.

Генеральная линия с ужесточением

Денежно-кредитная политика ФРС при Пауэлле является продолжением политики Йеллен, замечает главный аналитик Бинбанка Алексей Тихонов. "Пауэлл не единожды выражал приверженность политике Йеллен, предполагающей постепенное повышение учетной ставки по мере улучшения экономических показателей США", - напоминает он. Повышение ставки по итогам заседания в среду уже заложено рыночными игроками, а также экономической статистикой США, поэтому, полагает он, первое заседание ФРС при новом председателе действительно завершится ростом учетной ставки на 0,25 п.п.

Замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников также считает, что в ФРС повысит базовую процентную ставку на 0,25 п.п. "В этом году будет три или четыре повышения ставки. В основе этого цикла повышения лежит уверенность в быстром росте экономики США, но слишком агрессивно действовать ФРС не может, потому что инфляция находится ниже целевого уровня", - отмечает он. В феврале инфляция в США составила 2,2% при целевом уровне 2%.

Впрочем, по словам Верникова, представители ФРС США неоднократно заявляли об "адаптивной денежной политике", и если нынешние тарифные и торговые войны перерастут в что-то серьезное, особенно по линии США-Китай, и это нанесет ущерб экономике, то в конце года ФРС перестанет повышать ставку. "В этом случае по итогам года ФРС повысит ставку всего лишь два раза. Но пока сценарий полномасштабных торговых войн является маловероятным", - поясняет эксперт.

Аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин соглашается с коллегами: в рамках заседания ФРС диапазон ставок будет повышен до 1,5-1,75% годовых. "Вероятность события оценивается более чем в 90%. В 2018 году ожидается четыре раунда ужесточения монетарной политики", - говорит он, замечая, что последние годы игроки при прогнозировании действий ФРС чрезмерно фокусировались на экономическом росте и поведении финансовых рынков. "Стоит помнить, что основной задачей регулятора является таргетирование инфляции, которая в последнее время постепенно выходит из-под контроля", - подчеркивает он.

Вместе с тем высока вероятность более решительного подхода к повышению ставок, полагают аналитики Sberbank Investment Research, что может позитивно повлиять на курс доллара и доходность гособлигаций США. "Такое сочетание факторов будет неблагоприятным для валют развивающихся рынков, при этом мы не ожидаем продолжительного ослабления евро относительно доллара", - полагают они.

По их словам, рынки давно учитывают вероятность повышения процентной ставки ФРС до 1,75%. "Поскольку повышение ставки практически гарантировано, инвесторов интересует, не приведет ли более уверенный экономический прогноз к формированию "точечного графика", указывающего на вероятность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики", - говорят они. Хотя Пауэлл никогда с момента своего прихода в ФРС в 2012 году не отклонялся от генеральной линии в части процентных ставок, это не означает, что так будет и дальше, замечают они. "Есть основания полагать, что Джером Пауэлл займет более жесткую позицию в вопросе повышения процентных ставок", - уточняют эксперты Sberbank Investment Research.

Корреляция с Россией

Что касается влияния повышения ставок на российскую экономику, то до сих пор планы ФРС нормализовать денежную политику не приводили к заметному укреплению доллара, что, к слову, негативно бы сказалось на нефтяных ценах, говорит Верников. В обозримом будущем торговый протекционизм, который сейчас разыгрывают политики будет, способствовать ослаблению доллара. "Следовательно, российская экономика будет существовать при комфортных для себя нефтяных ценах. Курс рубля и динамика рынка акций сейчас во многом зависит от геополитической ситуации и перспектив снятия санкций, а грядущий цикл повышения ФРС базовых процентных ставок инвесторы уже заложили в цену акций", - объясняет он.

Повышение ставки ФРС на 0,25 п.п. и снижение ставки ЦБ РФ на те же 0,25 п.п. - это базовые ожидания, замечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберт Короев. "Сами по себе они никак уже не отразятся на рынке, потому что уже заложены. Если российский ЦБ будет более агрессивен, и понизит ставку на 0,5%, это может несколько надавить на рубль", - полагает он.

По его словам, конечно, Банк России действует с некоторой оглядкой на ФРС и другие монетарные центры, но на каждые полшага или некоторую смену риторики в текущих условиях реагировать не будет. ЦБ все же проводит политику исходя из имеющихся в российской экономике предпосылок инфляции, инфляционных ожиданий и других макропоказателей, уточняет он.

Поскольку повышение ставки уже заложено инвесторами, влияния этого решения на российскую экономику не ожидается, добавляет Тихонов. "Более важное значение будет иметь тон ФРС относительно своих будущих действий. Так, рынок в целом ждет ужесточения риторики ФРС, и среди части инвесторов есть ожидания более агрессивных темпов роста ставки относительно ранее озвученных планов", - перечисляет он.

Сам аналитик полагает, что тон ФРС будет умеренно мягким из-за по-прежнему низких темпов инфляции и сдержанных темпов роста расходов населения. Более мягкая риторика ФРС относительно ожидаемой может привести к ослаблению доллара по отношению к валютам как развитых, так и развивающихся стран, а также способствовать росту стоимости рисковых активов, замечает он.

"Степень влияния решения ФРС на предстоящее заседание ЦБ оцениваем как низкую, а вероятную более мягкую риторику ФРС оцениваем как дополнительный фактор в пользу снижения ключевой ставки ЦБ на предстоящем в эту пятницу заседании", - говорит он.

Основным вопросом для рынков сейчас остается, насколько агрессивно политику повышения ставок будет воплощать в жизнь новый глава Федрезерва, отмечает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,84, потеряв 0,6% по отношению к доллару США в ожидании уменьшения спреда между ставкой ЦБ РФ и ставкой ФРС по итогам заседаний регуляторов на текущей неделе. На данном этапе сопротивлениям в паре выступает уровень 58, при закреплении над которым национальная валюта может потерять еще порядка 50 копеек, полагает он.

Начиная с конца мая курс рубля будет постепенно ослабевать, но связано это будет не с ФРС, а с сезонной цикличностью, говорит Верников. "Что касается решения ЦБ РФ по ключевой ставке, то на ближайшем заседании ставка будет снижена на 25 б.п. От решения ФРС США это не зависит. В последние недели денежные власти дали понять, что, поскольку инфляция по итогам года будет ниже целевого уровня 4%, акцент сместится в пользу поддержки реального сектора экономики через более доступные кредиты", - объясняет эксперт.