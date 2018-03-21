Разложенный США геополитический пасьянс толкает котировки нефти вверх

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Зависимость динамики цен на нефть экономисты, нефтяники и политики объясняют по-разному. Уже много лет этот вопрос остается открытым. Возможно, пора задуматься, не стоит ли внести в нерешенные задачи тысячелетия и этот вопрос, тревожащий мировую экономическую общественность. Так, в последние несколько дней нефть показывает повышательное движение, торгуясь выше 68 долларов за баррель. Но с чем этот рост связан?

Принято считать, что на нефтяные цены оказывают влияние фундаментальные факторы, такие как спрос и предложение. Тем не менее, в последнее время на рынке все чаще преобладают спекулятивные настроения, которые определяются одномоментными событиями. Опрошенные агентством "Прайм" аналитики, полагают, что в данный момент цены поддерживают сразу несколько факторов: это и геополитическая напряженность между США, Саудовской Аравией и Ираном, и статистика по добыче в Штатах, а также действия и заявления ОПЕК+ и ожидания дальнейшего обвала нефтедобычи в Венесуэле. Когда геополитические риски стабилизируются, а локальные конфликты утихают, нефть теряет в цене.

Море причин

Вообще, цена нефти на мировом рынке складывается из фундаментальных факторов, таких как спрос-предложение, рост экономик крупных стран-потребителей энергоресурсов, замечает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. "В свою очередь, большее влияние на цену барреля оказывают спекуляции крупных игроков, таких как хедж-фонды, которые, как правило, торгуют не реальной нефтью, а фьючерсными контрактами на нее, чем создают большой объем открытых позиций на продажу или покупку, зачастую игнорируя фундаментальные предпосылки и условия для цены нефти", - объясняет он.

Рост цен на "черное золото" в последние дни связан с возрастающей напряженностью в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном, а также между РФ и Великобританией, ЕС и США, считает аналитик по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Алексей Кокин. "Кроме того, цену поддержали заявления мониторингового комитета ОПЕК+ о скором "уравновешивании" рынка, ожидания коллапса добычи в Венесуэле и данные API по запасам нефти во вторник вечером", - перечисляет он.

Основную поддержку нефтяным ценам накануне оказали данные об уровне исполнения сделки ОПЕК+ по итогам февраля, а также эскалация напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и США, с одной стороны, и Ираном - с другой, соглашается главный аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.

Технический комитет ОПЕК+ сообщил о выполнении соглашения по снижению добычи нефти в рамках сделки в феврале на 138%, замечает он, напоминая, что, по прогнозам комитета, баланс спроса и предложения на рынке может быть достигнут между вторым и третьим кварталами текущего года.

"Что касается обострившейся обстановки на Ближнем Востоке, стоит отметить, что она выступает лишь дополнительным фактором роста цен", - считает он. Несмотря на то что руководство США и Саудовской Аравии не устраивает иранская ядерная сделка, "развалить" ее будет достаточно затруднительно, учитывая позицию Группы 5+1 и МАГАТЭ по этому вопросу, полагает он. "Тем не менее, премия за риски, связанные с давлением на Иран, будет присутствовать в ценах в ближайшей перспективе", - уверен Давыдов.

По мнению главного аналитика Бинбанка Антона Покатовича, главным фактором текущего роста цен является очередной геополитический пасьянс с участием Саудовской Аравии, Ирана и США. "На данный момент между США и Саудовской Аравией происходит сближение интересов. В минувший вторник саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман прибыл в США с двухнедельным визитом. Примечательно, в первый же день визита Трамп провел с принцем серию переговоров, повесткой которых де-факто являлось обсуждение вопросов по оказанию совместного давления на иранскую сторону", - отмечает он.

Для США саудиты являются мощнейшим ближневосточным союзником, который при необходимости сможет оказать поддержку Штатам, если Белый Дом решит выходить из иранской ядерной сделки и вновь накладывать санкции на Тегеран, говорит Покатович. В свою очередь для саудовской стороны давление на Иран является одной из первоочередных задач. "С одной стороны, это позволяет ослабить иранскую поддержку группировке "Хезболла", враждующей с саудитами в палестинском конфликте. С другой, возможность введения новых санкций к иранскому нефтяному экспорту позволит ценам двинуться к уровням 70 долларов - цене нефти, которая необходима Саудовской Аравии для выполнения масштабных реформ, запланированных наследным принцем", - утверждает эксперт.

В результате, отмечает Покатович, инвесторы вновь поддались спекулятивным настроениям в ожидании, что в ближайшее время, заручившись поддержкой Саудовской Аравии, Белый Дом выступит с конкретными заявлениями о дальнейшей судьбе иранского ядерного соглашения. "Вероятность, что в данных заявлениях США могут отказаться от участия в ядерной сделке, растет, что соответствующим образом толкает нефтяные котировки вверх", - говорит аналитик.

По словам Покатовича, фундаментально обоснованный уровень нефтяных цен, очищенный от премии за геополитические риски, в марте-апреле составляет 64 доллара за баррель.

Нефть реагирует на усиление геополитических рисков на Ближнем Востоке, также считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. "Противостояние Ирана и Саудовской Аравии нарастает, при этом перестановки в администрации президента США провоцируют ожидания выхода Штатов из ядерного соглашения по Ирану и возвращение на последнего ограничительных мер", - полагает он. Это является сценарием компенсации для нефтяного рынка роста добычи в США.

Также котировки нефти спекулятивно поддерживаются данными ОПЕК о постепенном приближении мировых запасов к пятилетнему среднему уровню. "Данные API были неожиданными в части снижения запасов нефти и нефтепродуктов, однако кардинально не меняют ожиданий по увеличению добычи в США", - замечает он.

Кривая цены и США как главная угроза

По мнению Покатовича, США останутся главным "генератором" угрозы ребалансировки нефтяного рынка в текущем году. По его оценке, производство нефти в США за 2018 год вырастет более чем на 1 миллион баррелей сутки, превысив отметку в 11,2 миллиона баррелей в сутки к концу года. "Столь существенный рост американского предложения, на наш взгляд, не позволит ценам устойчиво расти. К середине года Brent, вероятно, закрепится на уровне 66 долларов", - говорит он. При этом к концу года, в условиях перехода к сворачиванию сделки ОПЕК+, цены могут подвергнуться коррекции до 60 долларов с дальнейшей перспективой роста в 2019 году.

Пока нефтяные котировки справляются с рисками американского фактора, но дальнейшее поведение будет зависеть от риторики членов ОПЕК+ в июне и выработанных на этой встрече решений, предупреждает Евстифеев. Он сохраняет прогноз по котировкам нефти Brent в диапазоне 60-65 долларов за баррель в текущем году.

По мнению Дроздова, перспективы рынка нефти в 2018 году выглядят достаточно позитивно по сравнению с началом 2017 года. "В последние несколько лет на фоне низкой стоимости нефти резко снизились инвестиции в отрасль, что в перспективе может создать дефицит предложения и послужить дополнительным драйвером для роста котировок", - отмечает он. На этом фоне в 2018 году Brent будет торговаться в диапазоне 60-71 доллар за баррель, и в моменте может на пару долларов выходить за границы данного диапазона. При улучшении мировой конъюнктуры эксперт не исключил роста нефтяных котировок до 75-80 долларов.

По прогнозу Кокина, цена Brent может вернуться в коридор 60-65 долларов за баррель, если снизятся геополитические риски. "В этом коридоре она будет находиться в конце года. В середине года не исключена более высокая цена", - полагает он. Давыдов в свою очередь в середине года ожидает Brent на уровне 66 долларов, к концу года – роста до 67 долларов.