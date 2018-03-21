Запахло весной и дефицитом бензина

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В России производство товарного бензина немногим превышает потребление. Для предотвращения дефицита на внутреннем рынке Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предпринимает меры, направленные на сокращение вывоза бензина из страны. Однако угроза возникновения дефицита сохраняется. Только увеличение собственного производства может окончательно решить проблему нехватки этого вида моторного топлива.

Бензин уходит на экспорт

ФАС направила компании "Сургутнефтегаз" SNGS предостережение в связи намерением поставлять товарный бензин за рубеж "при одновременном неудовлетворении внутреннего спроса на этот товар".

По данным ФАС, "Сургутнефтегаз" в феврале на 13% снизил объемы реализации автомобильного бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по сравнению с месяцем ранее.

Более того, "Сургутнефтегаз" объявил тендер на поставку за рубеж автомобильного бензина класса Евро 5 в объеме до 160 тысяч тонн, произведенного на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез", что вызвало серьезную озабоченность федерального ведомства. Экспортировать топливо планируется в апреле-июне 2018 года – во время автомобильного сезона. Поставка будет осуществляться с единственного нефтеперерабатывающего предприятия "Сургутнефтегаза", расположенного в Ленинградской области вблизи российских экспортных терминалов на Балтике, что позволяет свести к минимуму транспортные издержки, связанные с экспортом нефтепродуктов.

Кроме того, "Киришинефтеоргсинтез" является единственным крупным НПЗ на северо-западе России, где находится Санкт-Петербург – второй крупнейших город РФ. Принадлежащий "Новатэку" NOTK завод по переработке газового конденсата в Усть-Луге производит только прямогонный бензин, используемый в нефтехимическом производстве, и ориентирован исключительно на экспорт.

"Сургутнефтегаз" только в прошлом году смог провести модернизацию производства и начать производство товарного бензина класса 5 в соответствии с четырехсторонними соглашениями.

Даешь модернизацию

В 2011 году ФАС, Ростехнадзор, Росстандарт и российские нефтяники заключили так называемые четырехсторонние соглашения. 12 российских компаний обязались провести модернизацию своих НПЗ с целью перехода на производство качественных нефтепродуктов и обеспечения потребностей внутреннего рынка. Первоначально окончательным сроком завершения модернизации был определен 2015 год, но из-за отставания ряда компаний – включая "Сургутнефтегаз" и "Роснефть" ROSN – срок был перенесен на 2020 год.

Несмотря на перенос срока, в начале 2016 года заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил о выполнении нефтяными компаниями плана модернизации НПЗ в рамках четырехсторонних соглашений, что позволило с 1 июля 2016 года осуществить переход на использование моторного топлива экологического класса 5 (российский аналог ЕВРО 5). Моторное топливо более низкого класса было запрещено к обороту.

Лидером модернизации отечественной нефтепереработки стал "Лукойл", который еще в 2012 году начал выпуск моторного топлива, отвечающего стандарту ЕВРО 5. Глава компании Вагит Алекперов в декабре 2016 года во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым заявил о завершении модернизации в соответствии с четырехсторонними соглашениями. Алекперов особо подчеркнул, что все НПЗ "Лукойла" выпускают продукцию согласно европейским стандартами, а Волгоградский НПЗ даже способен выпускать бензин ЕВРО 6.

Однако не все компании выполняют взятые на себя обязательства в оговоренные сроки, что стало серьезным препятствием для увеличения выпуска товарного бензина. Среди отстающих - независимые нефтеперерабатывающие компании, а также "Сургутнефтегаз" и "Роснефть".

Несбывшиеся прогнозы

В середине прошлого года Vygon Consulting – компания, специализирующаяся на стратегическом консалтинге – опубликовала прогноз развития отечественной нефтеперерабатывающей отрасли в ближайшие годы. Согласно прогнозу, в результате модернизации российские НПЗ должны были резко увеличить выпуск нефтепродуктов, и в 2018 году в России должен образоваться профицит товарного бензина в объеме 10 млн тонн.

По расчетам экспертов консалтинговой компании, в 2017 году выпуск товарного бензина должен составить 42 млн тонн, а в 2018 году – 45,9 млн тонн. При этом, из-за кризисных явлений в экономике ожидалось снижение спроса на автомобильный бензин в России до 35 млн тонн в 2017 году и 34,6 млн т в 2018 году по сравнению с 35,9 млн тонн в 2014 году.

Однако реальность внесла свои коррективы. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с марта прошлого года в России наблюдалась устойчивая тенденция увеличения продаж автомобилей. В итоге, продажи новых легковых автомобилей, включая легкие коммерческие транспортные средства, выросли в 2017 году на 11,9%, достигнув 1 млн 596 тыс., что стало полной неожиданностью для доморощенных экспертов, регуляторов и участников рынка. В России роста продаж автомобилей не наблюдалось с 2012 года.

В январе этого года АЕБ сообщила о росте реализации новых автомобилей на 31% в годовом выражении. Очевидно, что такие темпы невозможно сохранять в течение долгого времени, но резкое увеличение продаж легковых машин привело к скачку спроса на бензин. В отличие от Европы, где большая часть транспортных средств используют дизельное топливо, в России предпочитают бензин. Доля автомобилей, работающих на бензине, стабильно растет, что ведет к увеличению потребления этого вида топлива.

В декабре прошлого года – в период низкого спроса – цены на бензин неожиданно резко пошли вверх. Причиной стало сокращение производства в октябре-ноябре и ожидание роста цен на моторное топливо с 1 января 2018 года в связи повышением акцизов. В конце декабря прошлого года стоимость отдельных оптовых партий бензина-95 на внутреннем рынке достигала 50 тыс. руб./т.

Минэнерго и ФАС были вынуждены предпринять экстренные меры, чтобы увеличить предложение бензина на внутреннем рынке и взять ситуацию под контроль. В начале года ажиотажный спрос прекратился, и цены пошли вниз. По данным агентства "Прайм", оптовая цена на бензин-95 класс 5 20 марта составила 45,096 тыс. руб./т. Однако угроза возникновения дефицита и резкого подорожания бензина остается, поскольку баланс спроса и предложения на внутреннем рынке шаток.

Производство бензина не растет

В 2017 году добыча нефти в России составила 546,7 млн тонн. Из этого объема 279,5 млн тонн было направлено на переработку внутри страны. Выпуск дизельного топлива увеличился на 0,8% и достиг 76,8 млн тонн – гораздо больше, чем требуется для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Больше половины производимого в России дизельного топлива поставляется за рубеж, где оно пользуется спросом, поскольку полностью соответствует европейским стандартам.

Однако с бензином ситуация не столь радужная. Для выпуска высокооктанового бензина класса 5 из российской нефти требуется не общая модернизация, а создание современных мощностей, предназначенных исключительно для производства этого вида моторного топлива. Не каждая компания готова вкладывать значительные средства в производство бензина. Эффективность таких инвестиций сомнительна, поскольку регуляторы проводят политику сдерживания цен на моторное топливо внутри страны.

В прошлом году выпуск товарного бензина сократился на 1,8% (0,7 млн тонн) по сравнению с 2016 годом – до 39,2 млн тонн. Сокращение производства товарного бензина, соответствующего экологическому классу 5 (российский аналог ЕВРО 5), объяснялось снижением спроса на внутреннем рынке из-за кризисных явлений в российской экономике.

В настоящее время российские НПЗ выпускают бензин в объеме, достаточном для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, но профицит предложения невелик. Кроме того, НПЗ имеют технические ограничения, которые не позволяют резко нарастить производство, в случае возникновения ажиотажного спроса – особенно в летние месяцы.

Если российские компании последуют примеру "Сургутнефтегаза" и начнут вывозить большие объемы товарного бензина за рубеж, то на внутреннем рынке может образоваться нехватка этого вида топлива во время пика спроса. Дефицит бензина неминуемо приведет к очередному скачку цен, а ФАС и другим регуляторам снова придется принимать экстренные меры.

Надежда на новых производителей

Увеличение предложения бензина в ближайшие месяцы можно ожидать только от двух производителей: принадлежащего "Татнефти" TATN ТАНЕКО и Антипинского НПЗ, входящего в группу "Новый поток". Эти два предприятия являются лидерами среди российских НПЗ по глубине переработки нефти, которая достигает 98%, но выпускать товарный бензин пока не способны.

В начале года президент РФ Владимир Путина запустил в эксплуатацию две технологические установки – изомеризации и гидроочистки нафты – на заводе ТАНЕКО, что позволит выпускать компоненты высокооктанового бензина класса 5. Однако точные сроки начала производства конечного продукта остаются неизвестны. Представители руководства "Татнефти" и ТАНЕКО заверяют, что это произойдет в этом году. Ранее неоднократно сообщалось о начале производства автомобильного бензина в 2016 году и 2017 году, но по разным причинам сроки постоянно переносились.

Антипинский НПЗ также неоднократно откладывал начало выпуска автомобильного бензина. 15 марта пресс-служба "Нового потока" сообщила о завершении монтажа установки, на которой будет выпускаться высокооктановый бензин марок АИ-92 и АИ-95 стандарта ЕВРО 5. Начало производства запланировано на второй квартал 2018 года после завершения пуско-наладочных работ.

Эксперты полагают, что Антипинский НПЗ сможет выпускать более 1 млн тонн товарного бензина ежегодно, что поможет решить проблему дефицита даже во время автомобильного сезона, который начнется в следующем месяце.