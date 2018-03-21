США становятся угрозой энергобезопасности Европы

МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Борьба США с Россией за европейский энергетический рынок давно стала очевидной: американский политики разных уровней с завидной регулярностью заявляют о русской угрозе для энергобезопасности Европы. В очередной раз с заявлением выступил Госдеп: официальный представитель ведомства Хезер Науэрт пообещала введение санкций США на российские экспортные трубопроводы, если деятельность по их строительству будет подпадать под закон "О противодействии противникам Америки через санкции". Eugal сможет транспортировать весь объем газа "Северного потока-2" к концу 2020 г

Как бы невзначай Науэрт напомнила, что США выступают против газопровода из России в Германию "Северный поток - 2", поскольку он "подорвет энергобезопасность и стабильность Европы" и "даст России еще один рычаг давления на Европу, в частности, на Украину".

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты говорят, что США уже давно безосновательно называют Россию угрозой для Европы, не стесняясь использовать любые рычаги воздействия и влияния. Фактически Америка ведет нечестную неконкурентную борьбу с Россией, желая получить европейский рынок, чтобы затем сбывать там свои энергоресурсы, только по ценам, много большим, чем предлагает Россия. СМИ: "Газпром" в 2020 г не сможет обойтись без транзита газа через Украину

В таких условиях введений санкций США в отношении строительства российской инфраструктуры вполне реально. Однако сразу встает вопрос целесообразности таких ограничений. Даже если США не откажутся от своей идеи, это никак не отразится на строительстве: запланированная инфраструктура в любом случае будет построена, так как она в первую очередь выгодна Европе.

Санкции реальны, но нецелесообразны

США уже неоднократно выступали с подобными заявлениями, напоминает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. "США выступают в амплуа нечестных конкурентов, потому что сами планируют завозить в Европу газ", - говорит он, замечая, что до сих пор тем не менее этого не произошло. Соединенные Штаты Америки давно уже вышли за пределы правового поля, и сейчас уже занимаются нечестной конкуренцией открыто, не стесняясь, подчеркивает Мухин. "США могут ввести санкции, но, боюсь, в Европе будет бунт, настоящий открытый бунт", - полагает он.

По его словам, лоббируя такую позицию, США выступают против интересов европейцев и их прав. "США готовят себе удобный плацдарм для торговой экономической экспансии и, конечно, это не понравится европейцам. Потому что газ у них дороже, зависимость от США во всех отношениях будет Европе стоить гораздо больше, нежели пресловутая энергетическая "зависимость" от России", - отмечает он. МИД ФРГ: Изоляция РФ ведет к изменению внешней политики Германии

Начальник аналитического департамента УК "БКСбережения" Сергей Суверов соглашается с коллегой. "Введение таких санкций вполне реально с учетом настроений в Конрессе США и уже принятого закона, хотя, понятно, что европейским партнерам США эти меры не понравятся", - говорит он. В любом случае вряд ли меры США сорвут реализацию строительства газопроводов, так как потенциальные покупатели российского газа - Европа, Турция, Китай - заинтересованы в поставках, отмечает он. "Очевидно, что Америка под видом санкций просто-напросто лоббирует собственные коммерческие интересы", - поясняет эксперт.

США вполне способны использовать механизм санкций для продвижения своих коммерческих интересов в любой области экономической деятельности, подтверждает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Поэтому угроза блокировки некоторых российских газовых проектов существует. Самое сильное давление оказывается на проект "Северный поток-2", так как он затрагивает наиболее перспективные рынки для американского сжиженного газа (СПГ)", - объясняет он. Американские компании вложили весьма серьезные средства в развитие экспортной инфраструктуры СПГ, рассчитывая на рынки Европы и Азии, поэтому действия Белого Дома вполне объяснимы с позиции продвижения интересов бизнеса своей страны, поясняет аналитик.

"Другое дело, что в последние годы в Вашингтоне не стесняются использовать для этого инструменты прямого давления при отсутствии оснований. То есть речь идет о деградации дипломатии, как межгосударственного взаимодействия в политической сфере и в области безопасности, до уровня продвижения конкретных отраслевых интересов", - говорит Кочетков. Поэтому если у США есть потребность, с их стороны вполне логичен запрет конкурентам, то есть России, к доступу на рынок. "То есть даже если российский газ будет выгоден для Европы, то он будет нарушать энергетическую безопасность, ведь его назовут недостаточно демократичным, конкурентным, опасным. В свою очередь Россия никогда не использовала газовый шантаж", - отмечает он, объясняя, что таким образом США просто принуждают покупателей приобретать американское сырье под страхом финансовых штрафов. Украина снова просит ЕС отказаться от "Северного потока-2"

По мнению Кочеткова, глобальная торговая война началась не с момента принятия заградительных пошлин на сталь и алюминий в США, а с борьбы за рынки газа, так как на этом рынке непосредственно сталкиваются интересы США и РФ, как в сфере трубопроводного газа, так и СПГ. "Многое будет определяться Европой. Будет ли она самостоятельно определять свои интересы, или окажется безвольным свидетелем этого процесса. Но в интересах европейцев все же лучше иметь множество способов доставки газа, чем уповать лишь на караваны СПГ-танкеров через Атлантику", - заключает аналитик.