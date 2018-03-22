Джером Пауэлл остался загадкой для рынков

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Джером Пауэлл провел свое первое заседание в качестве главы ФРС и, надо сказать, немного удивил инвесторов и рынки, хотя и не совсем в том ключе, в котором от него ожидали. Участники были практически уверены в ужесточении риторики Федрезерва, переходе на более "ястребиные" заявления. Пауэлл же остался верен курсу Джанет Йеллен, повысив ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,5-1,75%, и дав понять, что четвертого повышения в этом году ждать не стоит. На этих новостях курс доллара ускорил снижение и сохранил отрицательную динамику утром в четверг.

Рынок воспринял заявление ФРС как относительно мягкое: Пауэлл не продемонстрировал приверженности к более жесткой денежно-кредитной политике, поэтому пока опасаться этого не стоит, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Тем не менее, исключать ужесточения также нельзя: регулятор улучшил прогноз по росту экономики США на 2018 год до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год — до 2,4% с 2,1%.

В общем Пауэлл не сказал практически ничего, что могло бы стать сигналом для рынков, но в будущем вполне вероятно, что он, опираясь на Белый дом, будет лоббировать наиболее оптимальную для правительства денежно-кредитную политику. Уверенность в росте экономики может дать Федрезерву дополнительные возможности.

Ничего нового

На первом и коротком брифинге для прессы новый глава ФРС Джером Пауэлл не сказал практически ничего, что могло бы существенно повлиять на рынки, считают стратеги "Сбербанк КИБ". "То, что планы ведомства остались неизменными и предполагают еще только два повышения ставки в этом году, будет главной новостью", - говорят они, замечая, что еще до начала заседания ФРС опровергла опасения относительно более жесткого подхода, что должно ослабить доллар и поддержать стремление к риску в ближайшее время.

Федрезерв в общем выдал оптимистичный прогноз, но общий настрой ведомства выражает осторожную уверенность, отмечают аналитики. "Пока опасения заметно более жесткого подхода ФРС должны развеяться. Неожиданности возможны позднее в течение года, но пока перспектива ускорения экономического роста в США вследствие "постепенного" повышения процентной ставки должна быть в целом благоприятной", - полагают в "Сбербанк КИБ".

Риторика Пауэлла вполне укладывается в концепцию Федрезерва, начатую при Йеллен, говорит аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. "Ужесточение монетарной политики происходит достаточно плавно с проведением информационной подготовки рынков во избежание их обвала и нанесения ущерба реальному сектору", - объясняет он.

Предыдущие циклы повышения процентных ставок в США происходили в рамках роста американской экономики, что позитивно отражалось на биржевых площадках, напоминает эксперт. "В текущей ситуации также стоит учитывать, что несмотря на увеличение ставок за океаном, в Европе и Японии денежно-кредитная политика остается сверхмягкой. По прогнозам, это продлится как минимум до 2019 года", - говорит аналитик, замечая, что пока процентная ставка ФРС не достигнет 3% уровня, беспокоиться о начале "медвежьего" рынка на глобальных площадках не стоит.

Мартовское заседание Федрезерва прошло так, как должно было - в весьма консервативных рамках средних рыночных прогнозов, считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова. "Пауэлл примерил на себя роль "ястреба" и достаточно", - добавляет она, замечая, что глава ФРС все же попытался порадовать рынок. Он сообщил, что хотел бы перейти к более интенсивному общению с экономистами и инвесторами, введя пресс-конференции после каждого заседания, но тут же подчеркнул, что это не является сигналом какой-либо готовности ужесточать фискальные условия.

Она обращает внимание на то, что Пауэлл, выступая после заседания, вновь заговорил о рынке труда и положительном импульсе в заработных платах, и выразил удивление, почему это не становится для ФРС контраргументом в формировании монетарной политики. "Нельзя исключать, что при поддержке статистикой и в интересах Белого дома впоследствии он сможет лоббировать именно те условия денежно-кредитной политики, которые будут интересны правительству", - полагает она.

Исключать жесткости не стоит

По мнению начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, в риторике нового главы ФРС наблюдается последовательность по отношению к политике Йеллен, однако улучшение экономических условий заставляет постепенно переходить к более жесткой ДКП. "Банковский сектор США сейчас чувствует себя неплохо, при этом существенное смягчение регулирования может спровоцировать создание на финансовом рынке новых пузырей. ФРС довольно существенно повысила прогнозы роста экономики в 2018-2019 годах", - напоминает он. Вероятно, новыми точками роста экономики станут рост инвестиционной активности бизнеса за счет высвобождения ресурсов в результате проведения налоговой реформы.

Меры протекционизма во внешней политике могут также сократить давление на темпы роста со стороны торгового баланса, отмечает он. "Менее предсказуемой в данном случает является позиция европейского ЦБ, которая в значительной степени будет определять финансовые потоки, влияя в том числе и на доллар", - говорит он.

Риторика Пауэлла относительно перспектив монетарной политики ФРС стала чуть более жесткой, нежели у Йеллен, считает эксперт по международным рынкам "БКС Брокер" Оксана Холоденко. "В принципе, если состояние экономики и финансовых рынков будут позволять, то ключевая ставка вполне может быть повышена четыре раза в этом году вместо запланированных трех", - говорит она, замечая, что курс на крайне осторожное сворачивание стимулирования все-таки был сохранен.

Слишком резкие действия могут обернуться шоком для финансовой системы, добавляет она. Слова Пауэлла о возможности увеличения числа пресс-конференций главы ФРС с четырех до восьми в год могут свидетельствовать о стремлении регулятора к большей гибкости. "Если верить риторике Пауэлла, фундаментальные факторы, поддерживающие спрос, а значит и экономику США, сильны. Финансовые условия все еще мягки: доходностям есть, куда расти, а доллар низок", - перечисляет она. Фискальное стимулирование под эгидой президента США Дональда Трампа способно поддержать американскую экономику, хотя угроза торговых войн создает определенные риски, добавила Холоденко.



