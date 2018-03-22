Рынок внял сигналу ЦБ и ждет снижения ставки до 7,25%

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ, Гульнара Вахитова. Рыночные и макроэкономические условия позволяют Банку России проводить смягчение денежно-кредитной политики, однако приближение ключевой ставки к равновесному уровню не позволит регулятору делать резких шагов, и на предстоящем заседании в пятницу он ограничится снижением на 0,25 процентного пункта, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По их мнению, при отсутствии внешних шоков до конца года ключевая ставка ЦБ может быть снижена до 6-7%.

В пятницу пройдет опорное заседание совета директоров ЦБ по вопросам процентной политики. ЦБ в феврале снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, теперь она составляет 7,5%. В прошлом году ЦБ снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта. При этом регулятор дал сигнал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.

В интервью РИА Новости директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев на прошлой неделе сообщил, что департамент предложит совету директоров ЦБ на заседании 23 марта рассмотреть снижение ключевой ставки. Он отметил, что при принятии решения по ставке регулятор смотрит на широкий набор показателей, из которых следует настрой рынка на снижение ставки.

Инфляция в РФ по итогам 2017 года составила рекордно низкие 2,5% по сравнению с 5,4% в 2016 году. Тем не менее, Банк России ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 4% в текущем году. Несмотря на то, что инфляционные ожидания населения находятся вблизи исторических минимумов, в ЦБ считают, что они еще не заякорены. Сейчас инфляция застыла на отметке 2,2%.

"Мы находимся недалеко от уровней краткосрочной ставки, которые Банк России ранее заявлял как равновесные 6-7%. Ближе к концу года в этот диапазон мы, вероятно, придем. В отсутствие значительных форс-мажоров на оставшиеся семь заседаний в этом году придется 0,5-1 процентного пункта понижения ключевой ставки. Спокойным и логичным вариантом будет равномерный спуск по 0,25 процентного пункта на трех опорных заседаниях, включая текущее", - сказал эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

"Инфляция позволила бы снизить ставку и больше, но увеличение ставок в США фактически работает на удвоенное сужение спреда ставок, поэтому 0,25 процентного пункта на сегодня по сути единственный вариант", - отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

ОЖИДАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

На этот раз мнения аналитиков не разделились, все однозначно ждут снижения ставки, чему, в том числе, способствовал сигнал регулятора накануне "недели тишины".

"Сигнал от самого ЦБ, адресованный руководству регулятора, был в значительной мере неожиданным, ранее подобное не практиковалось, и пока нельзя предположить, станет ли это традицией. Ранее только от руководителя ЦБ можно было в общих словах услышать мнение о перспективах денежно-кредитной политики на ближайшие месяцы", - отметил начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс".

По мнению Куликова из АКРА, вероятность превышения инфляцией цели существенно снизилась. "Впрочем, ключевыми моментами для инфляции этого года мы по-прежнему считаем конец второго – начало третьего квартала. К этому времени уйдут в прошлое влияние краткосрочных факторов, сильно замедливших инфляцию в 2017 году. Также более быстрое смягчение сдерживают ожидаемые два повышения ставок ФРС", - отметил эксперт.

Также аналитик АКРА не ожидает изменения риторики регулятора. "В релизе, скорее всего, мало что изменится. За прошедшие полтора месяца конъюнктура в общем и целом сохранилась. Возможно, какое-то дополнительное внимание будет уделено росту продовольственных цен, более быстрому чем в феврале-марте прошлого года", - считает он.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко считает, что у регулятора есть все основания снизить ставку даже на 0,5 процентного пункта, однако такой шаг одновременно с повышением ставки ФРС на 0,25 процентного пункта может чрезмерно сократить привлекательность рубля с соответствующим риском оттока капитала.

ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Глава департамента ЦБ Дмитриев также говорил, что регулятор обновит прогноз по всем макроэкономическим показателям, но радикальных пересмотров не предвидится, также ЦБ может уточнить прогноз цен на нефть в базовом сценарии. По его словам, уточнения будут касаться ВВП, инфляции, темпов роста кредитования, разбивки ВВП.

Экономист "ВТБ Капитала" Александр Исаков полагает, что совет директоров пересмотрит оценки средней цены на нефть в текущем году в базовом сценарии на 60 долларов с 55 долларов за баррель. В остальном изменения скорее всего будут незначительными, полагает он.

"Мы видим потенциал снижения ключевой ставки до порядка 7% в текущем году. Что касается темпов снижения ключевой ставки, то они в целом соответствуют и текущим условиям, и согласуются с разумной консервативностью, свойственной центральным банкам в целом", - указал Исаков.

Директор по инвестиционному консультированию Sberbank Private Banking Александр Присяжнюк отметил, что изменение ставки на рынок акций сильно не повлияет. "Большее влияние такой фактор окажет на рынок рублевых облигаций — снижение ставки может привести к росту цен и снижению доходности как государственных, так и корпоративных облигаций. В среднесрочной перспективе снижение ставки ЦБ окажет положительное влияние, так как повлечет снижение стоимости заемного капитала, а за ним и акционерного", - указал он.

Аналитики "Ренессанс капитала" считают, что риторика регулятора может измениться, если в начале второго квартала инфляция начнет нормализовываться благодаря дальнейшему восстановлению спроса, а цены на продукты вырастут немного быстрее, чем предполагалось раньше.

"Мы не хотим сказать, что ЦБ никогда не достигнет 6,5% или даже ниже, если внешние потрясения не происходят, но мы считаем, что это может стать центром внимания следующего монетарного цикла, то есть этот показатель может быть достигнут после 2019 года", - считают в "Ренессанс капитале".