Трамп начинает "маленькую победоносную торговую войну" с Китаем

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Президент США Дональд Трамп в четверг объявит о новых торговых мерах в отношении Китая. Подписание меморандума "о борьбе с экономической агрессией Китая", в котором эти меры будут озвучены, запланировано на 12:30 по вашингтонскому времени (19:30 мск), сообщили в Белом доме. Трамп также намерен до пятницы объявить о новых ввозных пошлинах на алюминий и сталь из ряда стран, включая Китай и Россию.

Ранее уже сообщалось, что в администрации Трампа готовят предложения по пошлинам на ввоз продукции из Китая. Под ограничения может попасть около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин добыл у американских компаний идеи не вполне законными способами. Речь идет, прежде всего, о высокотехнологичном оборудовании.

Суммарно эти меры должны принести 60 млрд долларов в американскую казну, отметил старший аналитик Альпари Роман Ткачук. По меркам товарооборота двух стран это не такая большая сумма – в прошлом году торговый дефицит США в товарообмене с Китаем составил 375 млрд долларов, напомнил он.

Список товаров, которые могут попасть под ограничения, весьма широк. "Скорее всего, введут пошлины на самые крупные категории – электрические устройства и производственные станки на сумму более 30 млрд долларов, мебель и домашнюю гарнитуру порядка 35 млрд долларов, а также игрушки в размере 23 млрд долларов. Таким образом, 15% пошлина на эти категории снизит торговый дефицит на 43,2 млрд долларов", - комментирует старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

По мнению аналитика "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, речь пойдет об объявлении пошлин на автомобили. "Ранее Трамп заявлял о несправедливом обложении ввоза американских автомобилей в Китай 25-процентной пошлиной по сравнению с 2,5% пошлиной на ввоз китайских автомобилей в США", - напомнил он.

ЧЕМ ОТВЕТИТ КИТАЙ

Вашингтон обвиняет Поднебесную в манипулировании рынком, краже технологий и интеллектуальной собственности из США. В свою очередь, в Пекине эти обвинения отвергают и призывают Трампа "не поддаваться эмоциям". Впрочем, в Китае пообещали принять решительные меры, если действия США будут ущемлять его законные интересы в торговле.

По данным СМИ, меры, которые может осуществить Пекин, коснутся экспорта сельскохозяйственной продукции в США. "Цель - постараться нанести урон имиджу Трампа, поэтому будут таргетировать товары тех штатов, где он набрал больше всего поддержки во время президентских выборов 2016 года. Выбор, скорее всего, падет на соевые бобы, живой скот, включая свиней, и вид зерновых растений сорго. Сумма пошлин будет в размере 30-60 млрд долларов", - считает Меркулов.

Если Китай ограничится лишь этим, такой ответ будет несимметричным, поэтому не исключён новый виток торговых войн, полагает Ткачук. Это, безусловно, негатив для мировой экономки – цены на товарные активы могут оказаться под давлением.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ

По его мнению, ситуация лежит в большей степени в политической плоскости. За год президентства Трампу не удалось провести планируемые внутренние реформы, поэтому ему важна пусть маленькая, но победа на международной арене. В этой ситуации не исключено, что протекционистские меры американского лидера приведут к большой торговой войне с участием США, Китая, Евросоюза и, вероятно, других стран. Об этих рисках в среду на слушаниях в Конгрессе предупредил глава Федрезерва Джером Пауэлл.

При этом результаты этой войны окажутся неоднозначными. По мнению Меркулова, она не затронет рост международной экономики, поскольку при текущем уровне глобализации пошлины, распространенные на конкретную страну, будут бесполезны. При торговой войне Китая и США мир разделится на два лагеря, однако партнеры этих стран продолжат торговлю между собой, что снизит эффект торговых пошлин. Товары будут идти в США по белорусскому сценарию, когда на полках продуктовых магазинов появлялся белорусский лосось.

С фундаментальной точки зрения разжигание торговой войны приведет к замедлению темпов роста мировой экономики из-за снижения ее эффективности, считает Нигматуллин. Но, как бы то ни было, вряд ли стоит делать далеко идущие выводы, исходя из текущей риторики. "Пока ее можно квалифицировать как "жесткие переговоры", а не полноценные военные действия. Впрочем, общий уровень риска и, как следствие – волатильность на финансовых рынках, несомненно, повышается", - рассуждает он.

Эксперт напомнил, что у США в последние кварталы очень слабое сальдо счета текущих операций (в IV квартале пробило очередное дно и составило -128,2 млрд долларов, тогда как ожидали 125 млрд долларов). Теоретически, улучшение ситуации вкупе с повышением ставок ФРС укрепит доллар, заключил он.