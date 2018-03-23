Выборы, налоги и торговые войны. "Прайм" выбрал главные события недели

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Главным событием уходящей недели стало подведение итогов президентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье. Их итоги, подтвержденные в пятницу официально, не стали сюрпризом – с огромным отрывом от прочих кандидатов победил президент Владимир Путин, набрав почти 77% голосов. Свой результат он назвал достойным, отметив, что у России сейчас есть все возможности для того, чтобы сделать рывок вперед. Впереди формирование нового кабмина, однако неопределенность относительно его состава и того, кто возглавит правительство, сохраняется. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что действующий состав кабмина должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики.

Многие эксперты считают, что перемены в правительстве затронут, прежде всего, экономический блок. Они не исключают налоговых, административных и социальных новаций, но предупреждают, что значительных денег на реформы в бюджете нет, да они и не были анонсированы в ходе предыдущих выступлений Путина. Что касается внешней политики, то ожидается продолжение нынешнего курса, а на "оттепель" в отношениях РФ и Запада эксперты почти не надеются. При этом президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру и поздравил его с переизбранием на четвертый срок, несмотря на сопротивление со стороны конгресса США, о котором писали СМИ.

НДФЛ МОГУТ ПОВЫСИТЬ

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Одной из налоговых новаций, которая должна быть реализована после выборов, называют повышение НДФЛ с 13 до 15%. Сообщается, что правительство РФ уже начало обсуждать эту непопулярную тему, однако консенсуса, судя по всему, по-прежнему нет. Так, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не исключает повышения НДФЛ, если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешними. Если дополнительные 2% будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс, добавил он. В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов пообещал, что налоговые новации, которые готовит Минфин, будут направлены, прежде всего, на создание равных условий ведения бизнеса, а повышать налоговую нагрузку не планируется.

По ряду экспертных оценок, 2-процентное повышение НДФЛ принесет бюджету порядка 600 млрд рублей в год или 0,3-0,5% ВВП. Поскольку НДФЛ идет в региональные бюджеты, это может позитивно сказаться на их благосостоянии, но лишь если параллельно не будут урезаны трансферты из федерального бюджета. Далеко не факт, что повышенный налог удастся собрать, ведь работодатели, не желая терять прибыль, могут снизить заработную плату или уйти "в тень", и работники с этим согласятся, чтобы не терять доход. Чтобы избежать этого, власти обсуждают вариант введения минимальной планки дохода, ниже которой НДФЛ не взимается. Однако в этом случае не исключен уход "в тень" высокооплачиваемых работников, которые не захотят делиться с государством.

НЕФТЯНОЕ ПЕРЕМИРИЕ

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На этой неделе произошло окончательное примирение "Роснефти" и АФК "Система". Дело о взыскании нефтяной компанией с АФК 131,6 млрд рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти", было прекращено арбитражным судом Башкирии. В конце прошлого года тот же суд утвердил мировое соглашение в деле по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК за убытки, причиненные при реорганизации "Башнефти" в 2014 году. По условиям соглашения "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 млрд рублей. В начале марта корпорация перечислила финальный транш.

Еще один пункт мирового соглашения был выполнен в понедельник, 19 марта: башкирский арбитраж по совместным ходатайствам сторон отменил все остававшиеся обеспечительные меры по обоим искам к "Системе", выведя все активы корпорации из-под ареста. Прекращение судебных производств по искам обеих сторон друг к другу стало завершающим моментом этой эпопеи – АФК тоже отказалась от иска о взыскании с "Роснефти" и "Башнефти" 330,4 млрд рублей. Обе компании выступили с заявлениями о том, что считают мировое соглашение полностью выполненным, а инцидент исчерпанным.

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ РАЗГОРАЮТСЯ

Значимым для мировой экономики событием стал очередной виток торговых войн. Трамп в четверг подписал указ, который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его словам, хорошие отношения с китайской администрацией не могут затмить для Штатов торговый дефицит с КНР, который составляет около 540 млрд долларов, что является мировым рекордом. Трамп также заявил о "кражах" в сфере интеллектуальной собственности на сотни миллиардов долларов. В итоге ущерб для Поднебесной может составить около 60 млрд долларов. Подробный список товаров китайского экспорта, которые планируется обложить пошлинами, будет опубликован в течение 15 дней. В него могут попасть разработки в таких отраслях, как информационные технологии, робототехника, космос, авиастроение, навигация, медицина.

В ответ Китай опубликовал список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер на введенные ранее американской администрацией пошлины на сталь и алюминий. На свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы могут ввести 15-процентные пошлины. На такие товары, как свинина и продукты из нее, а также переработанный алюминий, пошлины могут составить 25%. На данный момент Белый дом приостановил действие пошлин на металлы для ряда стран-союзников, но Китай, несмотря на декларируемые хорошие отношения, в него не вошел. ЕС, на который ограничение также не распространилось, настаивает на исключении из тарифных мер, не исключая в случае неуступчивости США ответных действий.

"М.ВИДЕО" ПОКУПАЕТ "ЭЛЬДОРАДО"

Ритейлер "М.Видео" MVID на этой неделе объявил о покупке сети "Эльдорадо" у своей материнской группы "Сафмар" за 45,5 млрд рублей. Эта сумма соответствует справедливой рыночной оценке на основе дисконтированных денежных потоков, проведенной аудитором из числа "большой четверки", сообщает "М.Видео". Для заключения сделки ритейлер привлекает кредит в размере 40 млрд рублей. Финансирование обеспечит ВТБ VTBR, при этом в банке закладываются доли дочерней компании "М.Видео Менеджмент", "Эльдорадо", а также товарные знаки. При этом товарные знаки "М.Видео" и "Эльдорадо" будут полностью высвобождены от залога в Россельхозбанке. Их заложат по новой кредитной сделке. Кредитный портфель объединенной компании после завершения покупки ожидается на уровне 47 млрд рублей.

"М.Видео" намерена сохранить оба бренда и планирует увеличить совместную выручку объединенной компании к 2022 году до 450 млрд рублей. Синергетический эффект от объединения двух компаний в рамках одного юридического лица может составить до 18 млрд рублей на EBITDA в 2018-2020 годах при одновременном удвоении объединенных показателей EBITDA и чистой прибыли в перспективе пяти лет, указывает компания. Миноритарии "М.Видео", которые на внеочередном собрании акционеров будут голосовать против сделки или не примут участие в голосовании, смогут предъявить свои акции к выкупу по цене 401 рубль за бумагу. По итогам 2016 года компания не платила дивиденды, но через 1,5 года может вернуться к этому вопросу.

РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ СТАВКИ

На этой неделе решения по учетным ставкам приняли сразу два регулятора – Федрезерв США и ЦБ РФ. ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых и сообщила, что по-прежнему прогнозирует три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%. На этих новостях курс доллара несколько снизился, поскольку некоторые эксперты не исключали и дополнительного, четвертого повышения в этом году. Аналитики ожидали негативного влияния решения ФРС на рубль, однако пока этого не происходит. Но, если в долгосрочном периоде повышение ставки приведет к росту доллара, то для рубля это негативный фактор, и его курс может упасть, прогнозируют они.

В пятницу Банк России ожидаемо опустил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5% годовых до 7,25%. Регулятор отметил, что будет и дальше следить за рисками инфляции, однако пока рост ипотечного и потребкредитования не создает угрозы превышения целевого уровня в 4%. Более того, сохранение годовой инфляции ниже 4% дольше, чем ожидалось ранее, дает основание для более быстрого завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике - уже в 2018 году, сказано в пресс-релизе регулятора. Рубль отреагировал на решение нейтрально, но аналитики также не исключают его ослабления к другим валютам. Однако операции сarry trade, на которых зарабатывают крупные игроки из США и Европы, остаются выгодным при спреде не менее 6%, отмечают они.

МАДУРО ДЕНОМИНИРУЕТ БОЛИВАР

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг о деноминации венесуэльской валюты, боливара, в 1 тысячу раз. Он продемонстрировал образцы новых денег, которые вводятся с 4 июня. В Венесуэлу после долгого перерыва возвращаются монеты. С июня в обращении будут находиться монеты 50 сентаво и 1 боливар, а также купюры в 2, 5, 10, 20, 50 и 100 боливаров. Также вводятся в оборот новые купюры в 200 и 500 боливаров. До этого люди фактически не использовали деньги из-за их полного обесценивания, предпочитая банковские карты. Самая крупная на данный момент купюра в 100 тысяч боливаров стоит по курсу "черного" рынка менее 0,5 доллара США. Инфляция в 2017 году составила 2600%, а в этом году может превысить 14000%. Ценность денег стремительно падает.

Кроме того. Мадуро объявил о введении национальной криптовалюты El Petro, но аналитики не ожидают, что она будет популярна в качестве платежного средства, поскольку страна на грани дефолта. Каракас не в состоянии обслуживать государственный долг и держится только на разовых кредитах от своих политических друзей. Более того, администрация США ввела санкции в отношении венесуэльской криптовалюты, что заметно сужает круг потенциальных инвесторов. В этой ситуации деноминация боливара напоминает сигнал SOS с тонущего корабля в попытке привлечь в страну средства и взять инфляцию под контроль. В противном случае есть риск пойти по пути Зимбабве, где в какой-то момент появились купюры в 100 триллионов зимбабвийских долларов.