Отток капитала из РФ вновь переходит рамки прогноза ЦБ

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. ЦБ увеличил прогноз оттока капитала из РФ в 2018 году с прежних 16 млрд долларов до 19 млрд долларов. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Перед этим регулятор менял прогноз по движению капитала в декабре прошлого года – тогда он был поднят с 10 млрд долларов.

Однако начало года внесло свои коррективы в эти планы. Согласно ранее озвученным предварительным данным регулятора, чистый отток капитала из РФ в январе-феврале вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,8 млрд долларов. Связан он был преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов, пояснили в ЦБ. Банк России увеличил прогноз оттока капитала на 2018 г до $19 млрд

Согласно данным Банка России за 2017 год, чистый отток капитала из РФ вырос в 1,6 раза, до 31,3 млрд долларов с 19,8 млрд долларов в 2016 году. Основным источником вывоза являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер, указывали тогда в ЦБ. Предварительная оценка оттока-2017, по мнению Набиуллиной, составляла 29 млрд долларов.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Опрошенные "Прайм" эксперты считают, что причины изменения прогноза ЦБ носят лишь технический характер и никак не обусловлены экономически. "Повышение оценки оттока капитала в 2018 г. с 16 до 19 млрд чисто техническое, вызвано оно ростом цены на нефть и уровня профицита счета текущих операций. ЦБ рассчитывает на то, что частный сектор будет активнее погашать внешнюю задолженность - отсюда и больший отток", - говорит главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров.

По мнению аналитика "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, в данном случае основным драйвером роста оттока капитала выступают не широко распространенные ранее так называемые "сомнительные операции", а технические факторы. Так, отток капитала может быть следствием роста резервных фондов и/или золотовалютных резервов. Помимо этого, при отсутствии жесткого валютного контроля отток может быть связан с деятельностью бизнеса – погашением долга, покупкой активов и т.п.

В целом показатель оттока или притока капитала волатилен и зависит от многих факторов. Так, в начале года отток был связан с неопределенностью на внешних рынках, конъюнктура складывалась не лучшим образом для рисковых активов, к которым относят и активы РФ. Рекордное падение демонстрировали американские фондовые индексы, что влияло на показатели мировых рынков, причем Россия проходила этот кризис вполне достойно, считают эксперт. ЦБ: Бензин в РФ в 2018 году подорожает на 5,3%, если акцизы перенесут в розницу

В марте наблюдался приток капиталов в фонды, ориентированные на российские активы. Он колебался от 60 до 140 млн долларов в неделю, пишет "Сбербанк КИБ" со ссылкой на организацию, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Это происходило на фоне роста притока капитала в развивающиеся рынки, который, в свою очередь, был вызван итогами заседания ФРС США, в ходе которого была подтверждена неизменность позиции по увеличению ставки 3 раза в 2018 году. Теперь инвесторы сконцентрируются на оценке последствий торговых войн между США и Китаем, что даст новый приток ликвидности на развивающиеся рынки.

ИТОГИ ГОДА

Эксперты пока затрудняются предположить, насколько текущий прогноз по оттоку капитала оправдается в текущем году. По их мнению, на этот показатель в течение года будет влиять слишком много факторов, включая динамику нефтяных цен, санкционную политику, действия нового кабмина и макроэкономические данные. Кроме того, следует принять внимание то, каким будет курс рубля и ключевая ставка ЦБ по итогам года. К концу года ключевая ставка ЦБ может снизиться до 6-6,5%

"Поскольку ЦБ РФ ранее перешел от таргетирования курса рубля к таргетированию инфляции, процесс оттока/притока капитала может самостоятельно балансироваться с учетом укрепления или ослабления нацвалюты. Между тем, этот механизм сильно усложняет прогнозирование, поэтому я бы не ожидал сверхточного исполнения прогноза", - заключил в этой связи Нигматуллин.