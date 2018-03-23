"Лукойл" раскрывает потенциал и наращивает капитализацию

МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. "Лукойл" – единственная российская компания, которая даже в самые тяжелые времена, выполняла все свои обязательства, в том числе перед кредиторами, заявил в ходе дня инвестора в Лондоне глава "Лукойла" Вагит Алекперов. Поэтому на вопрос о его ожиданиях по капитализации компании и динамике ее акций, Алекперов уверенно ответил: "Последние 25 лет я только и делаю, что покупаю акции "Лукойла", когда есть возможность". Вера основного акционера крупнейшей частной нефтяной компании России налицо: "Лукойл" пообещал много приятных изменений впереди. Алекперов: "Лукойл" ставит целью рост добычи углеводородов минимум на 1% в год

Так, "Лукойл", у которого в последние годы наблюдалось снижение добычи углеводородов, намерен ее поднимать минимум на 1% в год на имеющейся ресурсной базе при цене на нефть 50 долларов за баррель, а также сокращать темпы падения добычи нефти на зрелых месторождениях до 2-3% в год к 2020 году. Введение налога на добавленный доход (НДД) в РФ может существенно повлиять на планы компании по добыче углеводородов, возможен двукратный рост, не исключили топ-менеджеры. Помимо этого, ожидается увеличение добычи трудноизвлекаемой нефти в два раз к 2020 году. (Данные, согласно RNS).

Также руководство традиционно пообещало рост дивидендов при любой рыночной конъюнктуре и рассказало о плане направлять половину доходов при цене выше 50 долларов за баррель на дивиденды и выкуп акций. Алекперов: Рынок нефти сбалансируется в апреле, тогда надо решать вопрос выхода из ОПЕК+

На фоне позитивных прогнозов и обещаний в середине торгового дня "Лукойл" обогнал по рыночной капитализации сначала газового гиганта "Газпром", а затем и крупнейшую нефтяную компанию страны "Роснефть": стоимость "Лукойла" исходя из котировок акций на Московской бирже в моменте достигала 3 триллионов 313,8 миллиарда рублей, хотя справедливости ради надо указать, что госкомпании через какое-то время все же вернули себе лидерство.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики дали довольно позитивные оценки обновленной стратегии компании. Хотя во многом будущие показатели добычи зависят от конъюнктуры рынка и цен на нефть, а также соглашения ОПЕК+, тем не менее, достижение указанных цифр вполне реально. Довольно оптимистично они настроены и относительно будущих выплат: "Лукойл" – надежный заемщик и дисциплинированный плательщик дивидендов, капитализация которого за счет новых планов будет только расти.

Добыча

Многое в реализации стратегии "Лукойла" будет определяться ценой на нефть, говорит аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Если котировки удержатся в диапазоне 60-75 долларов, то планы можно считать вполне реальными. На инвестиции будет направлено до 8 миллиардов долларов, что вполне достаточно для проведения геологоразведочных работ и поддержания добычи", - отмечает он, добавляя, что вызывает сомнение сокращение деградации месторождений до 2-3% в год, так как это чрезвычайно оптимистичные цифры по отрасли.

С другой стороны, более высокие цены на нефть позволяют применять различные технологии повышения отдачи нефтеносных пластов, продолжает он. "В остальном можно даже ожидать того, что добыча "Лукойла" будет расти более высокими темпами. Однако в данном случае есть возможные ограничения, которые связаны с соглашением по сокращению добычи ОПЕК+. Если оно будет продлено на 2019 год, то у компании не будет оснований для увеличения производства", - полагает аналитик.

Для того, чтобы остановить или замедлить падение добычи нефти компании необходимо наращивать объем бурения, говорят аналитики "ВТБ Капитала". Однако в условиях действующего соглашения стран ОПЕК+ по ограничению добычи нефти "Лукойл" вынужден сокращать объем добычи относительно уровня октября 2016 года, который является отправной точкой соглашения. "Если предположить, что соглашение стран ОПЕК+ будет действовать на протяжении всего 2018 года, мы ожидаем, что добыча "Лукойла" может сократиться в этом году незначительно - 0,2% относительно 2017 года", - указывают они, добавляя, что ключевые точки роста добычи будут сконцентрированы в месторождениях Тимано-Печорского региона и на месторождениях в Каспийском море, в то время как снижение добычи придется на месторождения Западной Сибири и Центрального региона.

В случае не продления соглашения стран ОПЕК+ "Лукойл" сможет активнее инвестировать в традиционные регионы добычи нефти, в том числе в Западной Сибири, и добиться положительной динамики общей добычи нефти, говорят они. "Однако, в заявлении президента "Лукойла" говорится о добыче углеводородов, которые помимо нефти включают в себя газ и газовый конденсат. Также данный показатель может теоретически включать в себя зарубежную добычу", - отмечают аналитики, подчеркивая, что в таком случае достижение роста добычи углеводородов на 1% может быть достигнуто и без привязки к соглашению стран ОПЕК+.

Говоря о перспективах "Лукойла" по работе с ТРИЗ, аналитики напоминают, что в соответствии с действующим законодательством добыча трудноизвлекаемой нефти облагается льготной ставкой НДПИ, однако себестоимость добычи такой нефти также может быть выше, чем для нефти из традиционных коллекторов. "В нашей модели мы не ожидаем существенного роста добычи трудноизвлекаемой нефти в ближайшее время, если не учитывать случаи реклассификации запасов, как, например, для Имилорского месторождения", - поясняют они. "Лукойл" обогнал "Газпром" и "Роснефть" по рыночной капитализации

Компании вполне по силам замедлить падение добычи, полагает руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин. "Лукойл" все больше средств вкладывает в повышение нефтеотдачи на зрелых месторождениях. Капитальные расходы на разведку и добычу в ключевом регионе - Западной Сибири, на который у "Лукойла" приходится почти половина добычи нефти в России, растут второй год подряд", - напоминает он.

Среднегодовой темп роста добычи углеводородов в 1% до 2027 года выглядит реалистичным, говорит ведущий аналитик "Велес Капитал" Александр Сидоров. "Новые высокомаржинальные проекты будут компенсировать падение добычи на основных активах в Западной Сибири. Доля этих проектов выросла с 13% в 2015 году до текущих 21%", - говорит он, замечая, что "Лукойл" также выразил заинтересованность в приобретении добывающих активов.

Финансы и капитализация

Данные по капитальным вложениям и намерении распределять среди акционеров дополнительные доходы при нефти выше 50 долларов должны способствовать росту котировок компании, говорит Сидоров. Согласно его расчетам, дополнительные доходы "Лукойла" при текущей цене на нефть, 69 долларов за баррель, и курсе рубля к доллару, 57 рублей, составляют 220 миллиардов рублей, из которых, половину, а именно 110 миллиардов рублей, компания планирует распределять среди акционеров. "Мы считаем это солидной цифрой: для сравнения, на дивиденды в 2016 году "Лукойл" направил 166 миллиардов рублей", - говорит он, добавляя, что текущий прогноз целевой цены акции "Лукойла" составляет 4 458 рубля, что соответствует потенциалу роста на уровне 14% исходя из текущих котировок. "Мы ставим наш таргет на пересмотр с целью повышения, в котором будет отражен более низкий размер капитальных затрат", - замечает он.

Если говорить о потенциале роста капитализации, то обещания выплачивать акционерам половину прибыли от продажи нефти выше 50 долларов улучшает дивидендную привлекательность компании, говорит Кочетков. "Соответственно, "Лукойл" остается одной из самых сильных бумаг в секторе на фоне многих других компаний с менее дружественной политикой в отношении акционеров", - отмечает он.

Финансовые показатели компании находятся на хорошем уровне, добавляет Кукушкин. Чистая рентабельность в 2017 году вернулась к уровню 2014 года – 8%, долговая нагрузка одна из самых низких в отрасли (чистый долг/EBITDA – 0,34х), компания исправно платит дивиденды, которые ежегодно увеличиваются, перечисляет он. "Резюмируя, "Лукойл" – хорошая долгосрочная инвестиция", - считает он.

"Лукойл" – один из наиболее дисциплинированных плательщиков дивидендов, что поддерживает его инвестиционную привлекательность, соглашаются аналитики "ВТБ Капитала". "Также акции "Лукойла" обладают относительно хорошей ликвидностью по сравнению с акциями других публичных ВИНКов. Программа обратного выкупа акций дополнительно поддерживает капитализацию компании", - заключают они.

Подводя итог длившемуся более четырех часов мероприятию, Алекперов выразил надежду на то, что капитализация компании и дальше будет только радовать акционеров.



