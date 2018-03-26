Снижение цен на серебро является тревожным сигналом для рынка

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Нисходящая динамика цен серебра, обратная растущим ценам золота, считается негативным экономическим индикатором.

Последние два года цены на серебро укреплялись, однако с начала 2018 года серебро расстраивает инвесторов, и это является тревожным сигналом для рынка, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

С начала текущего года цены на серебро снизились на 3,1%, тогда как золото укрепилось в цене на 3,3%. В прошлом году золото подорожало на 14%, а серебро выросло в цене всего лишь на 7%.

Согласно данным WSJ Market Data Group, цены золота превосходят цены серебра в 82 раза. Этот коэффициент на 27% выше, чем средний 10-летний показатель, и является максимумом за два года.

Некоторые инвесторы считают более высокое соотношение цен золота к серебру негативным экономическим индикатором, поскольку инвестменеджеры обычно вкладывают средства в золото во время нестабильности на рынке и продают серебро, когда они обеспокоены замедлением роста мировой экономики, которое снижает спрос на этот драгоценный металл. Согласно Институту серебра (Silver Institute), доля промышленного потребления в общем спросе на серебро составляет примерно 55%, поэтому некоторые трейдеры связывают серебро больше с цветными металлами, такими как медь и другие.

Коэффициент цен золота и серебра находился выше 80 в начале 2016 года, когда на рынках возникли опасения относительно замедления экономического роста Китая, и в 2008 году, во время мирового финансового кризиса. Недавний рост этого коэффициента связан с наращиванием коротких спекулятивных позиций, а также с ростом запасов серебра в хранилищах, который может говорить об избытке предложения.

"В настоящее время на рынке просто не так много участников, стремящихся покупать серебро", - сказал Уолтер Пехович, старший вице-президент Dillon Gage Metals. "Аффинажные заводы производят большие объемы серебра, которые не могут найти покупателей", - отметил он.

За период с начала августа 2017 года по конец февраля 2018 года объем серебра в хранилищах CME Group Inc. вырос на 16%, до 251 млн тройских унций.

Между тем согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), чистая короткая позиция по серебру, сформированная хедж-фондами и другими спекулятивными инвесторами, на неделе 14-20 марта достигла абсолютного максимума, побив предыдущий рекорд, установленный на неделе 21-27 февраля. На прошлой неделе соотношение новых коротких позиций к длинным составляло 36 к 1.

Кроме того, отток средств из биржевых фондов (ETF), инвестирующих в серебро, в феврале составил 350 млн долларов, что является максимальным месячным оттоком с сентября, согласно Институту серебра (Silver Institute) и данным Thomson Reuters GFMS.

По мнению некоторых аналитиков, пессимистичная динамика цен на серебро является негативным сигналом для всех драгоценных металлов, поскольку серебро является наименее активно торгующимся сырьевым товаром, что делает его более уязвимым к сильным колебаниям цен. Согласно Мировому совету по золоту (WGC), объем средств в ETF, инвестирующих в золото, составляет примерно 100 млрд долларов, тогда как объем средств в серебряных ETF – всего лишь 11 млрд долларов.

Во время недавнего сильного снижения фондовых рынков инвесторы начали вкладывать средства в золото, однако те, кто искал альтернативных активов-убежищ, не спешили инвестировать в серебро.

"Серебро не рассматривается как хороший способ хеджирования рисков, поскольку проще вложить средства в золото", - сказал Дэн Дэнбоу, управляющий USAA Precious Metals и Minerals Fund. "Золото чуть более предсказуемо", - добавил он.

По мнению некоторых аналитиков, давление на серебро также могли оказать опасения относительно замедления мировой экономики. Похожие опасения, возникавшие после неоднозначных экономических данных и сообщений о протекционистских мерах в мировой торговле, оказали давление на медь и другие цветные металлы. Некоторые инвесторы считают, что замедление мировой экономики ослабит спрос на сырьевые товары.

Серебро, обладающее отличной электропроводимостью, используется во многих отраслях – от производства медицинских приборов до бытовой техники. Также серебро является главным компонентом фотоэлектрических элементов, применяемых в солнечных панелях, что, по мнению некоторых аналитиков, является наиболее активно растущим источником спроса на этот металл. Пошлины на импорт некоторых товаров в США, объявленные в январе, могут замедлить этот спрос, отмечаются аналитики. Пошлины в основном нацелены на азиатских производителей и достигают 30%.

"Опасения относительно замедления мирового экономического роста препятствуют покупкам серебра", - сказал Джордж Джеро из RBC Capital Markets. "Серебро не считается средством сохранения капитала. Оно по-прежнему считается компонентом промышленности", - добавил он.

Повышение процентных ставок также омрачает настроения инвесторов на рынке драгоценных металлов. Более высокие ставки, как правило, приводят к росту доходности казначейских облигаций США и делают сырьевые товары менее привлекательными. На прошлой неделе в среду ФРС повысила процентные ставки и подала сигналы о возможном ускорении темпов повышения ставок в следующем году.

Ясность в отношении мировой торговли и динамики процентных ставок может ослабить тревожность на рынке и снизить коэффициент цен золота к серебру, считают некоторые аналитики.