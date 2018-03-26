В РФ выберут банки, которые станут "первыми среди равных"

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Российские банки могут ранжировать для допуска к разным видам услуг в зависимости от их рейтингов. Такую идею поддерживает Минфин, рассказал замглавы ведомства Алексей Моисеев. Как пишут "Известия", с предложением оценивать устойчивость банков в зависимости от рейтинга, а не других критериев, выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), причем предполагается, что в первую очередь речь идет о привлечении вкладов.

Позже в ФАС пояснили, что их новации касаются не депозитов физлиц, а более узких сфер деятельности. В частности, речь идет об отборе бюджетными организациями и внебюджетными фондами банков для размещения средств на депозитах и счетах. Возможно использование рейтингов банков в отношении деятельности по выдаче банковских гарантий в более узких сферах правоотношений. Предложения по использованию кредитных рейтингов для работы банков со средствами населения в ЦБ не направлялись.

В настоящее время в ЦБ аккредитованы два агентства - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и "Эксперт РА". Рейтинг от АКРА имеют 47 банков, от "Эксперт РА" - 126. Они оценивают банки по своей методологии, основываясь на отчетности по МСФО, а также ежемесячной отчетности по РСБУ на сайте ЦБ. Может быть запрошена и дополнительная информация.

Теперь эту систему пытаются использовать для создания многоуровневой системы допуска банков к оказанию разных видов услуг. С 2018 года уровень кредитного рейтинга банка планируют применять не только для регулирования доступа к определенным источникам фондирования, но для предоставления услуг в рамках отдельных направлений бизнеса, пояснил "Прайм" управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев. "Например, для участия в программе правительства по льготному кредитованию субъектов МСБ требуется рейтинг не ниже ВВВ+, для предоставления гарантий в рамках 44-ФЗ обсуждается минимальной необходимый уровень рейтинга на уровне не ниже ВВВ-", - привел он пример.

УКРУПНЯЙ И РАЗДЕЛЯЙ

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты связывают создание такой системы с тенденцией постепенного укрупнения банковского рынка. "Банк России целенаправленно проводит политику консолидации банковского сектора, стараясь оставить только крупных игроков, не просто обладающих существенными финансовыми и техническими возможностями, но и более доступных для детального и всестороннего контроля по сравнению с некрупными кредитными учреждениями", - отметил в этой связи аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

Целая череда банковских скандалов, вылившаяся в отзыв лицензии не только у мелких кредитных учреждений, но и в санирование системообразующих банков, только укрепила убежденность регулятора, что число банков не просто нужно уменьшить, но и перечень предоставляемых ими услуг должен зависеть от рейтинга банка, рассуждает он.

Как именно будет происходить оценка банков в зависимости от рейтингов, пока не решено. "Складывается практика, когда для разных видов услуг отдельно устанавливается минимальный уровень рейтинга. По нашему мнению, целесообразно не только разные виды услуг, но и их объемы привязать к уровню рейтинга. Таким образом, перечень возможных услуг для банков с высоким рейтингом будут наиболее широким, а банки с относительно невысоким рейтингом (не ниже ВВ+) смогут оказывать отдельные услуги на небольшие суммы, сопоставимые с их масштабом деятельности. Это позволит небольшим региональным банкам продолжать работать со своей целевой аудиторией (как правило, МСБ), не принимая на себя значительных по объему рисков", - считает Сараев

КТО ВЫИГРАЕТ?

При этом эксперты не исключают, что внедрение новации может привести к снижению объема и качества предоставляемых финансовых услуг. Это возможно в регионах, где банковское покрытие не столь полное, как в столицах и зачастую обеспечивается именно некрупными кредитными учреждениями местного значения. "Да, крупные банки, имеющие высокие подтвержденные рейтинги, конечно, более надёжны. Но они не могут обеспечить своего присутствия в отдаленных уголках нашей Родины. Так что предпринимаемые меры, призванные увеличить качество предоставляемых услуг, могут повлиять на уровень покрытия этими услугами в некоторых удаленных регионах", - уверен Коренев.

Однако на ставки по вкладам это вряд ли повлияет, считает он. Крупные кредитные учреждения имеют единые стандарты, распространяющиеся на все их филиалы в любых регионах. И новые требования к допускам к отдельным видам услуг в зависимости от рейтинга банка не изменят ставки у федеральных игроков. Что касается мелких региональных банков, то они и так испытывают жесточайшую конкуренцию со стороны системообразующих банков, и вряд ли смогут позволить себе повышать ставки на предоставляемые кредитные услуги. А вот сужение спектра предоставляемых услуг такими банками вполне вероятно.

В свою очередь, Сараев считает, что введение ограничения по уровню рейтинга для работы со средствами физлиц может привести к дальнейшему снижению ставок крупнейшими банками в результате сжатия конкуренции за средства вкладчиков. Мелкие и средние по размеру активов банки, как правило, устанавливают чуть более высокие ставки по вкладам физлиц.