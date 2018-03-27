Противостояние между Москвой и Западом вышло на новый уровень

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. В начале недели 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля, в котором обвиняют Россию. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

Власти РФ обещают, что высылка не останется без жесткого ответа и констатируют негативное влияние этих событий на отношения между странами, в том числе, в экономике и бизнесе. Однако эксперты напоминают, что отношения между Западом и Россией уже обострены. "Дополнительная высылка дипломатов уже не является принципиальным моментом в торговых отношениях", - считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им.Г.В.Плеханова Екатерина Новикова.

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО

Высылка дипломатов, сама по себе, непосредственного урона экономике не наносит, согласен аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Однако данное обстоятельство стоит рассматривать в комплексе проблем, которые проявились в последнее время. Администрация США оказывает давление на европейских партнёров, чтобы те отказались от реализации проекта "Северный поток-2" в пользу американского СПГ. Естественно, что это достаточно высокие объёмы и весьма серьёзные суммы", - напомнил он.

Кроме того, Вашингтон многократно заявлял о том, что европейские союзники должны начать платить за свою безопасность. Схожие требования относятся и к союзникам в других регионах планеты, где "почему-то" начали интересоваться российскими вооружениями после эффектной и эффективной демонстрации в ходе сирийского конфликта. В целом, как американский газ, так и вооружение существенно дороже российских. Есть и другие столкновения интересов, включая ядерную энергетику и даже авиацию. Поэтому наличие дополнительных стимулов в виде "политической необходимости" будет вполне уместным, чтобы затруднить продвижение российских интересов, считает Кочетков.

У Великобритании свои резоны. На фоне переговоров по выходу из ЕС необходимо смягчить негативное отношение европейцев. Соответственно, был найден вполне весомый повод, чтобы стройные ряды союзников забыли о внутренних разногласиях и постарались проявить солидарность. Естественно, виновность России не доказана, как и в многочисленных исторических примерах. Тем не менее, принцип западной информационной политики - создание преимуществ, а разбирательства по факту можно отодвинуть на третий план и в ночной эфир. Соответственно, ситуация используется для наращивания своих собственных преимуществ, как политических, так и экономических, рассуждает эксперт.

РЫНКИ ЗАТИХЛИ В ОЖИДАНИИ

Рубль и рынок акций РФ отреагировали в понедельник на эту новость умеренным снижением. Индексы потеряли менее 1%, однако утром во вторник компенсировали это ростом. Евро накануне превысил отметку 71 рубль впервые с 20 марта. Отмечалось подорожание золота менее чем на 0,5%. "Падение обусловлено тем, что связано с опасениями инвесторов о начале нового витка экономического и политического противостояния. Ситуация с высылкой и ответными мерами РФ, которые не заставят себя долго ждать, стала сигналом для инвесторов, прежде всего, нерезидентов", - комментирует президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

По его словам, в настоящее время рубль поддерживают два фактора – сезонные выплаты, связанные с налоговой составляющей, и относительно дорогая нефть. Если один из них (прежде всего, нефть) начнет слабеть, то следует ожидать более серьезного эффекта. Кроме того, не следует забывать, что высылка дипломатов – не просто политический шаг, но и нарушение системы, которое может привести к ослаблению связей на всех направлениях. Ведь именно они готовят всевозможные встречи, мероприятия, визиты, сделки.

И, наконец, это важный этап в возможности противостояния экономическим санкциям на долгосрочном этапе. После высылки могут активизироваться такие инициативы, как отключение SWIFT и борьба с российскими активами в Великобритании. Между тем, эта юрисдикция всегда была важной для российских экономических агентов. Там представлен листинг крупных компаний, их представительства, сильны позиции девелопмента, кроме того, Лондон всегда был для нас возможностью захода в ЕС после объявления европейских санкций.

ГЛУБИНА ОБОСТРЕНИЯ

В перспективе все зависит от того, в каком направлении будет развиваться ситуация и до какой глубины дойдет (или не дойдет) обострение отношений, считают эксперты. Они напоминают, что в основе противостояния лежат экономические цели, которые лишь ретушируются политическими заявлениями. Точек соприкосновения интересов бизнеса РФ и ряда стран Запада становится все больше, поэтому кризис в межгосударственных отношениях закономерен.

Кочетков не исключает, что энергетические проекты в Европе начнут пробуксовывать, а интерес к российским товарам будет приравниваться к "измене демократическим ценностям". Пока речи о каких-либо ограничениях на покупку российских активов не идёт, но Великобритания, в частности, может пополнить свой бюджет за счёт заморозки российских капиталов "сомнительного происхождения".

По словам Новиковой, очень важен тот факт, что большинство инвесторов и бизнесменов уже выработали методы и подходы работы в подобных условиях в различных сферах экономики. В случае необходимости и при соответствующем желании сторон все это можно будет задействовать.

Многое будет зависеть о глубины, до которой дойдет обострение отношений, рассуждает Абзалов. В случае развития событий по жесткому сценарию, возможны дальнейшие экономические санкции со стороны Великобритании, например, торпедирование "Северного потока-2" или более серьезные ограничения в рефинансировании российского бизнеса. Важны и временные рамки – до предстоящих осенью выборов в Конгресс США президенту Дональду Трампу придется как минимум не ослаблять градус противостояния с Москвой. В противном случае он рискует потерять большинство в Конгрессе, что потенциально опасно для него импичментом и потерей возможности получить второй президентский срок.

Таким образом, в течение весны и лета обострение, скорее всего, продолжится, однако вряд ли Трамп пойдет на дальнейшее ужесточение экономических ограничений в отношении РФ. В этой ситуации инвесторы будут ждать дополнительных сигналов от властей США, причем именно в экономическом, а не в военном отношении, подытожил эксперт.