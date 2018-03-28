Микрофинансовый рынок в 2018 году может вырасти от 20 до 40%

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Объем портфеля микрозаймов по итогам прошлого года вырос более чем на 35% и составил 121 миллиард рублей; главными драйверами роста стали активность "банковских" микрофинансовых организаций (МФО) и накопление проблемных долгов МФО, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".

"За 2017 год портфель МФО вырос с 88 до 121 миллиарда рублей, согласно оценкам "Эксперт РА". Столь сильный рост в 2017 году (+35%), прежде всего, связан с накоплением проблемных долгов на балансах МФО - около 15 миллиардов рублей, или половина прироста, а также с активностью крупнейшей "банковской" МФО, доля которой, по нашим оценкам, на конец 2017 года составляет около 25% рынка", - сказано в исследовании.

Отмечается, что уход с рынка большого числа небольших МФО был компенсирован за счет прироста крупных компаний. "В итоге концентрация портфеля на топ-20 и топ-100 МФО за 2017 год увеличилась на 10-15 процентных пунктов и составила около 55 и 82% соответственно", - отмечают аналитики.

Авторы исследования указывают, что по результатам 2017 года наибольший рост показал портфель микрозаймов "до зарплаты" - он увеличился вдвое. В то же время портфель потребительских микрозаймов физическим лицам вырос на 40%, а без учета "банковских" МФО только на 13%.

Объемы выданных микрозаймов, по данным "Эксперт РА", также существенно выросли: в прошлом году выдано микрозаймов на сумму 230 против 195 миллиардов рублей в 2016 году. При этом удельный вес краткосрочных микрозаймов физическим лицам в общем объеме выдач демонстрирует рост с 45% за 2016 год до 60% в 2017 году.

УЖЕСТОЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Озвученный регулятором курс на ужесточение регулирования микрозаймов "до зарплаты" окажет существенное давление на рентабельность большинства МФО и может привести к росту активности нелегальных компаний, отмечают аналитики.

Банк России в феврале представил дорожную карту развития рынка микрофинансирования до середины 2020 года. Регулятор предлагает поэтапно понизить максимальный размер суммы долга с трехкратного значения до уровня 1,5. Вторым шагом будет снижение процентной ставки по краткосрочным микрозаймам с 2% до 1% в день. Наконец, ЦБ планирует ввести запрет на пролонгацию и увеличение суммы займа.

"Озвученный регулятором курс ... окажет существенное давление на рентабельность большинства МФО, оперирующих в этом сегменте", - говорится в исследовании. В то же время добавляется, что объявленные меры призваны защитить права заемщиков, а также снизить риск-аппетиты МФО и сместить фокус их деятельности на более качественный рост.

"Ужесточение регулирования рынка МФО способно привести к росту количества и активности нелегальных компаний. Повышение регулятивной нагрузки в 2015-2018 годах привело к снижению маржинальности микрофинансового бизнеса и повышению порога для входа на рынок для новых МФО. За последние два года число компаний в микрофинансовом реестре Банка России сократилось с 3,6 до 2,2 тысячи компаний", - подчеркивают авторы доклада.

При этом в краткосрочной перспективе высокое регулятивное давление на отрасль без введения ответственности для теневых игроков может негативно отразиться на имидже добросовестных МФО, сказано в сообщении. "Имиджевая составляющая рынка МФО в значительной степени сказывается на его инвестиционной привлекательности и, как следствие, на динамике его развития. По нашим оценкам, более половины компаний в сегменте "до зарплаты" будут уязвимы из-за изменений в регулировании", - прогнозируют эксперты.

ПРОГНОЗ НА ГОД

В зависимости от сроков введения нового регулирования темпы прироста рынка МФО в текущем году могут составить от 20 до 40%, считают авторы исследования.

"Микрофинансовый рынок в 2018 году может вырасти от 20 до 40% в случае введения ограничений с 1 июля 2018 года либо с 2019 года соответственно", - указывают аналитики, добавляя, что размер портфеля МФО по итогам года превысит 140 миллиардов рублей.

При этом, отмечается в докладе, вне зависимости от указанных сценариев на рынке наибольшую активность будут проявлять МФО, ведущие свою деятельность в сегментах POS и онлайн.

"Драйверами роста по-прежнему будут выступать сегменты рынка, связанные с выдачей микрозаймов физическим лицам, причем в зависимости от степени вводимых законодательных ограничений для сегмента займов "до зарплаты" значительное количество его игроков может переориентироваться на предоставление более долгосрочных потребительских займов или уйти", - заключили эксперты.