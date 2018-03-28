Американские потребители импортных стальных полупродуктов могут вздохнуть с облегчением

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Дональда Трампа о временном исключении некоторых стран из новых импортных тарифов дает облегчение некоторым из крупнейших американских потребителей импортной стали – металлообрабатывающим компаниям, закупающим стальные полупродукты, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В прошлом году США импортировали примерно 8 млн тонн стальных полупродуктов, что составляет более 20% от общего импорта стали в эту страну. Основная часть подобных полупродуктов поступает в виде слябов (стальных пластин площадью с матрас для кровати), которые затем снова нагреваются и прокатываются в такие продукты, как например трубы или кузовные детали автомобилей.

California Steel Industries Inc. сообщила, что теперь сможет по-прежнему беспошлинно закупать слябы в Мексике и Бразилии, которые получили освобождение от тарифов. Данная компания уже более 30 лет производит трубы и листовую сталь, не имея при этом собственного производства стальных полупродуктов. California Steel Industries по большей части прекратила закупать слябы, произведенные в США, еще 15 лет назад, когда последний поставщик данной продукции на Западе США ушел из бизнеса. В компании пришли к выводу, что дешевле закупать слябы за рубежом, чем завозить их с востока США.

"Эта модель для нас работала, позволяя обеспечивать себя слябами", – говорит Бретт Гьюдж, вице-президент California Steel Industries по финансам.

Еще одной компанией, которой выгоден вывод ряда стран из-под пошлин, является ArcelorMittal SA, ведущий мировой производитель стали. Эта компания владеет долей в заводе в Калверте (штат Алабама), который ввозит слябы из Бразилии и Мексики, изготовляя автолист. В ArcelorMittal отказались дать комментарии.

Европейский союз, Бразилия, Мексика, Аргентина, Канада, Австралия и Южная Корея стали основными сталепроизводящими странами, получившими в четверг освобождение от импортного тарифа. Ранее администрация США планировала ввести общий тариф на импорт стали из всех стран мира по ставке 25%. Некоторые страны, производящие слябы, например, Россия и Япония, не получили временное освобождение от тарифов, которое будет действовать по крайней мере до 1 мая.

NLMK USA, сталепрокатное подразделение российской Группы НЛМК, покупает практически всю сталь у своей головной компании. Пошлины в 25% увеличат стоимость каждого сляба ценой в 600 долларов на 150 долларов, говорит Джеймс Банкер из NLMK USA. Такие пошлины на миллионы долларов увеличат сырьевые издержки предприятий НЛМК в Пенсильвании и Индиане, потребляющих примерно 200 000 тонн слябов в месяц.

“Эти пошлины создают для нас препятствия. Это бремя, которое я не хочу перекладывать на наших клиентов”, – добавил Банкер.

Большинство американских сталелитейных компаний высказались в поддержку введения пошлин. Они ссылаются на то, что поток дешевой готовой стальной продукции из-за границы, зачастую субсидируемой властями зарубежных стран, способствовал снижению цен и привел к закрытию некоторых заводов в США.

Тем не менее в компаниях, использующих стальные полупродукты, говорят, что этот материал следует рассматривать как сырьевой, и на него не должны налагаться такие же пошлины как на готовую стальную продукцию. Согласно оценкам экспертов, примерно 13% плоского проката в США производится из импортных слябов.

Цены на сталь выросли в ожидании снижения запасов этого металла в США из-за введения пошлин. Спот-цены на горячекатаную листовую сталь, широко используемую в обрабатывающей промышленности, выросли на 45% с уровня середины октября. В последнее время цены остановились около уровня 850 долларов за тонну, так как потребители стали находятся в ожидании большей ясности относительно пошлин. Ожидается, что освобождение ряда стран от импортного тарифа будет способствовать снижению тревоги относительно возможной нехватки стали, особенно некоторых ее европейских марок.

Мощности США по прокатке стали в готовый прокат существенно превышают мощности по производству стальных полупродуктов, таких как слябы. Даже компании, которые самостоятельно производят сталь, иногда вынуждены закупать слябы у других поставщиков.

Банкер из NLMK намерен запросить у Министерства торговли США постоянное исключение из пошлин, так как слябы не всегда можно закупить на территории страны. Большинство американских сталелитейных компаний полного цикла прокатывают почти всю производимую ими сталь в готовый прокат.

“В США наблюдается дефицит слябов”, - сказал Банкер.

Ситуация, однако, может измениться, если импортные пошлины смогут побудить сталелитейные компании возобновить ранее приостановленные сталелитейные мощности или даже увеличить производство. Один из наиболее крупных простаивающих производственных комплексов (доменная печь и конвертерная печь) принадлежит компании AK Steel Holding и расположен в городе Ашленд, штат Кентукки. Конвертерные печи, в отличие от электрических дуговых печей, предпочтительны при производстве слябов ввиду их высокой производственной мощности.

В United States Steel планируют возобновить работу одного из двух аналогичных комплексов (доменная печь и конвертерная печь) в Гранит-Сити, штат Иллинойс, таким образом увеличив годовое предложение стальных полупродуктов на американском рынке более чем на 1 млн тонн.

“Запуск печей в Гранит-Сити позволит получать слябы”, - отметил президент Объединенного союза работников сталелитейной отрасли Лео Джерард на прошлой неделе.

Однако Банкер предупредил, что сталелитейные компании, такие как NLMK USA, даже в случае задействования всех сталелитейных мощностей США по-прежнему будут вынуждены импортировать слябы для обеспечения внутренних нужд.