Ссоры с Западом, нефть за юани и конец МММ. "Прайм" выбрал главные события недели

ПОЖАР В КЕМЕРОВО

Главным событием недели, к сожалению, стала трагедия – в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово по последним данным погибли 64 человека, в том числе, 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет. Расследование пока не завершено, но уже сообщается о выявленных нарушениях. Так, в СК РФ заявили, что торговый центр возвели самовольно, без разрешения на строительство, есть немало свидетельств, что правила противопожарной безопасности не были соблюдены. По уголовному делу задержано шесть человек. Следственные действия ведутся в городской администрации, здержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ.

На месте трагедии побывал президент Владимир Путин. Он провел совещание по ликвидации последствий пожара и встретился с инициативной группой граждан. В числе причин случившегося президент назвал преступную халатность и разгильдяйство, а также заверил, что все виновные понесут ответственность. По оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара оценивается в 3 млрд рублей, однако ответственность владельца ТЦ и само здание застрахованы не были. Согласно закону, родственники погибших и пострадавшие могут рассчитывать на компенсации от 1 до 3 млн рублей, а арендаторы - потребовать возмещения материальных убытков. Собственник будет обязан заплатить. После случившегося в торговых центрах по всей стране проходят масштабные проверки безопасности. Обсуждается и обязательное страхование объектов в местах массового скопления людей.

ВЫСЫЛКА ДИПЛОМАТОВ

Ряд членов Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны на этой неделе объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. На данный момент общее число попавших под санкционные меры дипломатов составило 152 человека, из них 60 человек пришлись на США, где было закрыто генконсульство РФ в Сиэтле. Новая Зеландия закрыла въезд в страну высланным из других стран дипломатам РФ. Отказались от высылки всего 9 стран ЕС - Словакия, Австрия, Словения, Болгария, Греция, Мальта, Люксембург, Португалия, Кипр.

В четверг Россия объявила об ответных мерах - 60 американских дипломатов объявлены персоной нон грата, а также стало известно о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге. В отношении остальных стран тоже будет зеркальный ответ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению экспертов, сама по себе высылка дипломатов не наносит непосредственного урона экономике. Однако это не просто политический шаг, но и нарушение системы, которое может привести к ослаблению связей на всех направлениях. Ведь именно дипломаты готовят встречи, мероприятия, визиты, сделки. В случае обострения противостояния возможны дальнейшие экономические санкции со стороны Запада, например, усиление ограничения рефинансирования российского бизнеса.

ЕВРОБОНДЫ ПОД УГРОЗОЙ

К экономическим мерам, которые уже начали обсуждать в Лондоне, относятся возможные ограничения на обслуживание клиринговыми агентствами евробондов РФ, ее компаний и банков. Британские власти считают такую меру интересной, поскольку одна из слабостей российской экономики – зависимость от западных инвестиций. Ограничение на обслуживание евробондов отразится не только на физлицах и компаниях, но и на государстве в целом, надеются в Лондоне. Так, недавно РФ разместила выпуск еврооблигаций на 4 млрд долларов, причем спрос инвесторов на них был весьма велик. По мнению сторонников идеи, ограничение на обслуживание российских бумаг будет мешать перепродаже бумаг на вторичном рынке, а также отпугнет европейских и американских инвесторов.

В свою очередь, в России считают, что предложенные меры негативны не только для держателей российских бумаг, но и для иностранных инвесторов. Кроме того, их реализация повредит имиджу Британии в инвестсреде. Однако российский рынок акций никак не отреагировал на эти новости – во-первых, никаких официальных заявлений сделано не было, во-вторых, инвесторы в РФ и за рубежом пока не верят в реальность "санкций на евробонды". Дневной объем торгов российскими бумагами в Лондоне оценивается примерно в 300 млн долларов, и на этот объем всегда можно найти другие площадки, в частности, в Азии. Есть биржи и в США, власти которых, невзирая на обострение отношений, пока не готовы распространять санкции на госдолг РФ, опасаясь негативных последствий для глобальных финансовых рынков.

СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Знаковой эта неделя стала для проекта "Северный поток-2", который получил от властей Германии все разрешения на строительство. Речь идет как о морском, так и о сухопутном участке трубопровода на территории ФРГ. Необходимые документы на его строительство и эксплуатацию в германской исключительной экономической зоне выдало федеральное ведомство по судоходству и гидрографии. Теперь "Северный поток-2" ожидает получения разрешения на строительство газопровода в России, Финляндии, Швеции и Дании в ближайшие месяцы. По мнению экспертов, страны, еще не разрешившие строительство, учтут позицию Германии. Для них это станет рациональным и прагматичным решением, поскольку они заинтересованы в гарантированных и выгодных поставках российского газа.

Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. После получения информации о согласии Германии "Нафтогаз Украины" назвал это решение неприятным, но прогнозируемым и заявил, что это не остановит противодействия. "Северный поток-2" может обсуждаться на саммите ЕС в июне этого года. Не исключено, что его судьбу привяжут к вышеупомянутому "делу Скрипалей", полагают противники проекта. В отличие от Германии, они не считают это чисто коммерческим делом, а утверждают, что он негативно повлияет на энергобезопасность Европы.

НЕФТЬ ЗА ЮАНИ

Еще одна важная новость для нефтегазового сектора – запуск Китаем торговли нефтяными фьючерсами за юани. Он состоялся на Шанхайской международной энергетической бирже. Это первые фьючерсы для иностранных инвесторов на материковой части Китая. Только в первый день торгов объем торгов ими превысил 18,3 млрд юаней (2,9 млрд долларов). Торги открылись по стартовой цене 440 юаней за баррель нефти, а закрылись на отметке 429,9 юаня, что на 3,34% выше бенчмарка. Всего было совершено 42,3 тысячи транзакций по 15 контрактам, которые будут выполняться с сентября этого года по март 2019 года.

Таким образом, КНР, являющаяся крупнейшим импортером нефти в мире, бросает вызов сложившемуся порядку вещей, когда цены на "черное золото" формировались на западных биржевых площадках – в Нью-Йорке или Лондоне – исключительно в долларах США. Торговля нефтью в юанях должна способствовать укреплению китайской национальной валюты, которая станет использоваться для расчетов в международной торговле и для фондирования, надеются власти страны. Если Пекин создаст нефтеюань, то это станет началом конца господства американского доллара и подорвет безграничное влияние США на мировую экономику, считают эксперты.

КОНЕЦ ИМПЕРИИ "МММ"

В понедельник стало известно о смерти основателя финансовой пирамиды "МММ" и других подобных проектов Сергея Мавроди. Он умер на 63-м году жизни. Его главное детище – "МММ" - вошла в историю России как крупнейшая финансовая пирамида, в которую, по разным оценкам, вложились от 10 до 15 млн россиян. После краха "МММ" и последовавшего за этим общенационального скандала и уголовного срока Мавроди смог основать несколько подобных проектов, причем не только в России, и привлечь новых вкладчиков. В банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находится почти 2,2 тысячи записей в его отношении. Значительную их часть уже вернули взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества. Несмотря на это, долги Мавроди все еще исчисляются сотнями миллионов рублей. В связи с его смертью они могут быть "прощены".

Эксперты объясняют успех финансовой пирамиды Мавроди отсутствием финансовой грамотности у населения, особенно в 90-е годы, когда "МММ" активно раскручивалась, а также талантливой рекламой, которая шла по всем телеканалам. С одной стороны, деятельность Мавроди пробудила интерес граждан к финансовому рынку, с другой – вызвала разочарование и недоверие. Несмотря на высокую цену, которую многим пришлось заплатить за эту "науку" и жажду легких денег, МММ принесла и позитивные плоды. Россияне стали осторожнее вкладывать свои средства, и сейчас подобные масштабные пирамиды вряд ли возможны.

TELEGRAM И ДРУГИЕ

Популярный мессенджер Telegram в четверг столкнулся с масштабным сбоем – несколько часов он был недоступен для пользователей в России, ряде стран СНГ, Европы и на Ближнем Востоке. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, сбой связан с отключением питания в кластере серверов в Европе. Он был ликвидирован в течение нескольких часов. Однако ситуацией успели воспользоваться мошенники, которые заработали почти 60 тысяч долларов, устроив рекламную акцию с ненастоящего аккаунта Дурова в Twitter. Всего за час работы на крипто-кошелек, рекламируемый фейковым аккаунтом, упали около 3,5 тысячи долларов.

Имела продолжение и история с отказом Telegram делиться с ФСБ ключами шифрования, позволяющими декодировать сообщения пользователей. Служба ужесточила требования к мессенджерам, обязав их не просто предъявлять данную информацию по запросу, но и делать это в максимально короткий срок – до 10 дней. Telegram упорно не желает предоставлять ключи, невзирая на угрозу блокировки со стороны Роскомнадзора. Эксперты сомневаются, что эти меры будут эффективны в борьбе с терроризмом. Тотальный контроль за всей перепиской пользователей приведет лишь к тому, что их конфиденциальные данные могут попасть "не в те руки", но до тех пор, пока любой гражданин может купить и использовать сим-карту на подставное лицо, угроза безопасности не исчезнет.