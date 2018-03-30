Прибыли компаний США в 2018 году могут разочаровать инвесторов

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Благодаря налоговой реформе в США финансовые результаты американских компаний за 1-й квартал обещают быть очень хорошими. Однако аналитики чересчур оптимистичны, если считают, что этот эффект продлится до конца года, сообщает Dow Jones.

Сильная экономика США и подъем мировой экономики позволяли ожидать существенного роста прибылей в 2018 году еще до того, как в декабре было утверждено значительное снижение корпоративных налогов.

Приближается очередной сезон отчетности, и аналитики Thomson Reuters I/B/E/S полагают, что квартальные прибыли компаний S&P 500 вырастут на 18,5% к прошлогоднему уровню. В октябре, когда перспектива снижения налогов выглядела неопределенной, они ожидали роста прибылей в 1-м квартале на 10,6%. В начале 1-го квартала, когда многие аналитики еще не учли налоговую реформу в своих моделях, ожидался рост прибылей на 12,2%.

Аналитики прогнозируют, что рост за счет снижения налогов продлится до конца года. Согласно текущим оценкам, рост прибылей во 2-м квартале составит 19,8%, как и за весь год. Однако эти ожидания, возможно, слишком оптимистичны в части того, насколько сильно налоговая реформа фактически повлияет на доходы инвесторов.

Вопрос в том, какая часть сэкономленных на налогах средств поступит инвесторам, какая будет потрачена на строительство и оборудование, и какая – на повышение зарплат работников. Отраслевые аналитики Morgan Stanley, опрошенные экономистами банка, полагают, что 13,2% этих средств будут потрачены на компенсации в покрываемых ими компаниях, и еще 17,3% - на капрасходы. Оставшаяся часть, по их мнению, достанется инвесторам – за счет выкупа акций, выплаты дивидендов, слияний и приобретений и укрепления балансов.

Это может произойти в 1-м полугодии, поскольку корректировка планов по капрасходам и занятости займет время. Но в дальнейшем ситуация, вероятно, изменится. Группа финансовых директоров, опрошенных недавно Школой бизнеса Фукуа при Университете Дьюка, ожидает, что капрасходы в следующем году будут на 11% выше, чем годом ранее. В декабре они прогнозировали увеличение расходов на 3,2%. В рамках последнего опроса они заявили, что наибольшие опасения у них вызывает привлечение и удержание квалифицированных работников.

Аналитики часто бывают настроены оптимистично, но обычно снижают свои оценки, сталкиваясь с реальностью. Прибыли все равно вырастут, но факторов, позволяющих рассчитывать на рост не менее 10% в течение всего года, учитывая увеличение капрасходов и затрат на персонал, ослабление экономики или риски торговых войн, все-таки слишком мало. Сомнения по поводу этих оптимистичных прогнозов могут быть одной из причин недавних проблем на рынке. Возможно, эти сомнения будут все сильнее влиять на динамику рынков в ближайшие месяцы.