Российский газ согреет Европу после закрытия Гронингена

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Правительство Нидерландов приняло окончательное решение закрыть к 2030 году месторождение Гронинген, что увеличит зависимость всей Европы от импорта природного газа из-за рубежа. Россия наращивает свое присутствие на европейском рынке как крупнейший поставщик газа, которому нет альтернативы. Увеличение мощностей по производству СПГ в США не привело к изменению на газовой карте Европы.

Гронинген, прощай навсегда

Гронинген – гигантское газовое месторождение, крупнейшее в Европе, остаточные запасы которого – даже после 55 лет эксплуатации – оцениваются в 800 млрд куб. м. Благодаря Гронинген Нидерланды стали лидером на рынке энергоносителей Европы в конце ХХ века, был дан мощный толчок развитию экономики, проведена газификация, что позволило отказаться от импортного угля. Боле того, Нидерланды стали экспортером газа в соседние страны, для чего был создан газовый хаб (распределительный центр) ТТF – крупнейший в континентальной Европе. Не только Нидерланды, вся Северо-Западная Европа ощутила преимущества газа над другими видами топлива.

Однако обратной стороной разработки Гронингена стало быстрое сокращения запасов и растущая сейсмическая активность, что вынудило правительство Нидерландов в 2005 году установить потолок добычи – 37,5 млрд куб. м/г. Однако с 2008 года в период высоких цен на энергоносители, когда газ для европейских потребителей стоил около 500/тыс. куб. м, Shell и ExxonMobil, совместно ведущие разработку месторождения, перестали соблюдать ограничения и резко нарастили производство.

В 2013 году на Гронинген было добыто 53,8 млрд куб. м – объем невиданный с 80-х годов прошлого века. Shell и ExxonMobil объяснили рост добычи необходимость покончить с зависимостью от импорта газа из России.

В августе 2012 года в Нидерландах произошло землетрясение магнитудой 3,6. Жертв удалось избежать, но многие строения, включая жилые дома, были разрушены или серьезно повреждены. Эта "дрожь земли" стала тревожным предупреждением. Из-за возросшей сейсмической активности правительство страны начало планомерное снижение добычи. На 2017-2018 газовый год было установлен лимит в 21,6 млрд куб. м.

8 января 2018 года произошло очередное землетрясение магнитудой 3,4, которое привело к большим разрушениям в районе Гронигена. Это вызвало волну возмущения среди местных жителей. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заставил Shell и ExxonMobil полностью остановить добычу в районе эпицентра землетрясения и обещал принять решение о дальнейшей судьбе Гронингена в ближайшие месяцы. Данное слово Рютте сдержал. Вердикт правительства гласит: к 2022 добыча должна быть сокращена до 12 млрд куб. м/г, а к 2030 году – остановлена полностью.

Уже в этом году Нидерланды станут нетто-импортером газа, а в ближайшие годы зависимость от поставок из-за рубежа значительно возрастет, поскольку возместить снижение добычи на Гронингене за счет других месторождений не представляется возможным.

ЕС требует больше газа

В последнем отчете Европейская комиссия (ЕК) сообщила о росте на 6% потребления газа в ЕС в 2017 году – до 491 млрд куб. м. Рост потребления наблюдается третий год подряд. В 2015 и 2016 годах темпы роста составили 4% и 7% соответственно. Европа потребляет все больше газа, несмотря на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), переход на которые происходит при финансовой поддержке Брюсселя. Многие страны ЕС по соображения экологической безопасности отказываются от атомной энергетики и угля, на смену которым приходит газ, а не ВИЭ.

Спрос на природный газ – самое чистое ископаемое топливо – растет на фоне падения собственной добычи. В 2017 году в странах ЕС снизили добычу на 3% – до 128 млрд куб. м. В этом году падение ускорится из-за решения правительства Нидерландов снизить производство на Гронингене.

Импорт газа в страны ЕС в 2017 году вырос на 10% по сравнению с годом ранее, составив 360 млрд куб. м. За поставленные объемы было заплачено 75 млрд евро – на 28% больше, чем год назад.

Больше всего выросли поставки трубопроводного газа из России – на 12% год к году, достигнув 154,8 млрд куб. м. В 2017 году доля России в импорте газа в ЕС составила 43%, что вызвало большую обеспокоенность в Брюсселе.

ЕС также наращивает закупки СПГ, которые в прошлом году выросли на 12%. Крупнейшим поставщиком стал Катар – 41% от всего объема импорта этого вида топлива. За Катаром следуют Нигерия и Алжир. На США пришлось всего 4% импорта СПГ в ЕС. Надежды на то, что Европа станет основным рынком сбыта для СПГ из США, не сбылись.

При этом, европейские терминалы по приему СПГ в прошлом году оставались загруженными менее чем на 25%, а в Брюсселе вынашивают планы о создании дополнительных мощностей.

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Куда уплыл американский СПГ

По данным EIA (Управление энергетической информации) США, в прошлом году экспорт СПГ из страны вырос почти в четыре раза – до 1,94 млрд куб. футов/сут. (свыше 20 млрд куб. м/г) по сравнению с 0,5 млрд куб. футов/сут. в 2016 году. Поставки осуществлялись в 25 стран, но 53% всех экспортных объемов получили три страны – Мексика, Южная Корея и Китай.

В соседнюю Мексику было поставлено 20% от всего СПГ, произведенного в США. Потребности мексиканской экономики в природном газе постоянно растут, поскольку этот вид топлива все больше используется для генерации электроэнергии. В Мексику проложен газопровод, но его мощность не обеспечивает растущие потребности страны, поэтому дефицит восполняется за счет СПГ. Кроме того, из-за близости Мексики к Техасу – нефтегазовой кладовой США – транспортные расходы сведены к минимуму.

Вторым важным экспортным направлением стала Юго-Восточная Азия, где спрос на природный газ стремительно растет. Кроме того, цены на СПГ, поставляемый в этот регион, привязаны к котировкам нефти, которые значительно повысились в прошлом году. Американский СПГ не привязан к нефти, цены на него зависят от стоимости газа в Henry Hub – распределительном центре в штате Луизиана. Дифференциал между ценами в Henry Hub и Юго-Восточной Азии значительно вырос во второй половине прошлого года, что привело к быстрому росту экспорта американского СПГ.

Второе и третье место заняли Южная Корея и Китай, которые получили 18% и 15% американского СПГ. Поставки осуществлялись как по срочным контрактам, так и по ценам спотового рынка.

В прошлом году 60% американского СПГ было реализовано на спотовом рынке. Все производственные мощности СПГ-завода в Sabine Pass зарезервированы разными компаниями в соответствии с долгосрочными контрактами. Однако в контрактах предусмотрены гибкие условия поставки. Это позволяет направлять груз в любой регион мира в зависимости от рыночной конъюнктуры, что дает американцам большие конкурентные преимущества.

Всей объединенной Европе в прошлом году досталось менее 10% американского СПГ, или около 2 млрд куб. м (после ре-газификации).

В начале года был введен в эксплуатацию завод Cove Point, что увеличило мощности по производству СПГ до 3,6 млрд куб. футов/сут. К 2020 году мощность СПГ-заводов в США планируется нарастить до 9,6 млрд куб. футов./сут. Если это произойдет, то европейцам, возможно, достанется кусочек американского газового пирога побольше.