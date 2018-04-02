Биткоин спускается с небес на землю - итоги I квартала

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Первый квартал наглядно продемонстрировал, почему инвесторам не следует слишком очаровываться биткоином, сообщает Dow Jones.

Эта криптовалюта всегда была подвержена сильнейшим колебаниям, вызванным новостями и быстро изменяющимся настроениям инвесторов. В 2017 году эти факторы благоприятствовали биткоину, и он вырос на 1,375%. В текущем году факторы резко изменились, что вызвало падение этой криптовалюты.

Динамика биткоина в 1-м квартале 2018 году была почти наихудшей за время ведения статистики. По состоянию на четверг падение составило 49% в 1-м квартале, при этом его стоимость достигала около 7 115 долларов США. Более сильное падение эта криптовалюта продемонстрировала лишь в 3-м квартале 2011 года, упав на 68%. Биткоин упал на 64% со своего максимума 19 800 долларов, установленного 17 декабря. Отчетный квартал также стал для биткоина первым кварталом, который он завершил падением, с 3-го квартала 2016 года, когда он упал на 9,5%.

Конечно, в 3-м квартале 2011 года биткоин упал примерно с 16 долларов до 5 долларов, и инвесторы потеряли 9 долларов за биткоин. В 2018 году они потеряли уже порядка 6 750 долларов за каждый биткоин.

Другие криптовалюты также отметились снижением. Эфириум, выросшая до 1 369 долларов 13 января, завершила 1-й квартал в районе 394 долларов, упав на 47% по сравнению с уровнем закрытия 2017 года (743 доллара). Рипл (Ripple) 4 января торговалась по 3,84 доллара, но завершила квартал на отметке в 52 цента, снизившись на 78% с уровня закрытия 31 декабря 2,37 доллара. В целом же рынок криптовалют, по данным coinmarketcap, упал в 1-м квартале на 54%, до 277 млрд долларов.

У падения криптовалют было несколько катализаторов. В феврале The Wall Street Journal сообщил о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) провела расследование касаемо первичных размещений токенов (ICO) и предупредила, что большинство из токенов, чья стоимость часто была обеспечена криптовалютами, относятся к категории незарегистрированных ценных бумаг. Замедление сделок с ICO может негативно сказаться на биткоине и других криптовалютах, если регуляторы начнут проводить более широкомасштабную проверку, которая охладит интерес инвесторов в цифровым валютам.

Другим катализатором падения рынка криптовалют стало поведение Facebook<FB> Inc. и Alphabet Inc., которые в 1-м квартале блокировали онлайн объявления о спорных ICO.

Еде одним катализатором была торговля на рынках, где стали возможными короткие позиции по биткоину. Операторы бирж Cboe Global Markets Inc. и CME Group Inc. начали размещение фьючерсов на биткоин в декабре, и инвесторы впервые смогли ставить на падение этой криптовалюты на крупной платформе. Рынок фьючерсов на биткоин невелик, но все равно показывает, что крупные трейдеры в начале квартала ставили на снижение. Весь квартал маятник раскачивался, но в конце чаша весов все-таки склонилась в сторону коротких позиций.

Другой проблемой стало отсутствие эффективной защиты от киберворов. В январе с серверов Coincheck в Японии были украдены биткионы и другие криптовалюты на сумму в 500 млн долларов США. Позднее компания сообщила о возврате денег клиентам. В Италии с серверов BitGrail была украдена криптовалюта под названием нано на сумму 170 млн долларов.

Учитывая все противодействующие силы, в 1-м квартале торговля на рынке цифровых валют замедлилась. Дневные транзакции с биткоином на пике 4-го квартала предыдущего года превышали 400 000. В 1-м квартале текущего года объем упал ниже 200 000.

Среди позитивных факторов стоит отметить, что компания Lightning Labs выпустила бета-релиз своего долгожданного продукта под названием Lightning Network. При помощи этой программы пользователи могут совершать транзакции с биткоином параллельно с основной сетью биткоина. Предполагается, что этот протокол может увеличить пропускную способность транзакций с биткоином, которая остается основной преградой для роста криптовалюты. Кроме того, в марте Джек Дорси, генеральный директор Twitter Inc. и Square Inc., предположил, что биткоин станет единой мировой валютой в ближайшие десять лет. Такое заявление он сделал в интервью для лондонской газеты Times.

И все же, несмотря на наблюдающееся в текущем году падение, инвесторы, владеющие биткоином с начала 2016 года, оказались в выигрыше.