Почему мы не наблюдаем роста доллара США?

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Доллару США так и не удается сделать передышку. По итогам 1-го квартала 2018 года он продемонстрировал пятое подряд квартальное снижение, обескуражив инвесторов, ожидавших его роста на репатриации прибыли инвесторами вследствие снижения налогов, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Многие инвесторы теперь полагают, что неопределенность перспектив политики США, риск начала глобальной торговой войны, а также ускорение темпов роста зарубежных экономик указывают на дальнейшее ослабление доллара. Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины из других 16 валют, за 1-й квартал упал на 2,6%. Таким образом, его годовое падение составляет 7,3%. С начала 2018 года евро, японская иена и некоторые валюты развивающихся экономик, наоборот, демонстрируют укрепление.

Снижение стоимости доллара в течение последнего года имеет множество последствий, которые, вероятно, будут усиливаться по мере дальнейшего ослабления американской валюты. Снижение доллара делает произведенные в США товары более конкурентоспособными на мировом рынке, а значит, прибыли международных компаний растут, а стоимость их акций повышается. Кроме того, ослабление доллара оказывает поддержку ценам на сырьевые товары, такие как нефть, медь и золото, которые торгуются в долларах и становятся более доступными для иностранных инвесторов в подобные периоды.

Если снижение доллара будет происходить слишком стремительно, то это может поколебать доверие к экономике США и затруднить дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Широкомасштабное падение доллара также может подстегнуть инфляцию и спровоцировать опасения относительно возможности слишком быстрого роста потребительских цен.

Недавно инвесторы были напуганы эскалацией напряженности в торговых отношениях Китая и США, после того как президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт из Китая на сумму 60 млрд долларов, тогда как Пекин объявил об ответных мерах Доллар снизился на этих новостях, но его падение было скомпенсировано более резким ослабление других валют.

Угроза торговой войны, "безусловно, не является конструктивным фактором для доллара", сказал Кристиан Лоуренс, старший рыночный стратег-аналитик Rabobank. "На рынке воспринимают перспективу торговой войны как потенциально негативный фактор для США", - отметил он.

Доллар США и раньше демонстрировал уязвимость перед лицом торговых конфликтов. Индекс доллара ICE, отражающий его стоимость против шести других основных валют, в период с 2001 до 2003 года упал почти на 20%, так как США ввели пошлины на импорт стали. Об этом свидетельствуют данные TD Securities. Он также снизился почти на 12% в 1993-1995 годах вследствие напряженности в торговых отношениях между США и Японией.

Усиление мировой экономики также оказывает негативное влияние на доллар. Оно позволяет центральным банкам стран Европы и Азии предпринять первые шаги в сторону нормализации денежно-кредитной политики после многолетнего стимулирования. Сигналы со стороны Европейского центрального банка и Банка Японии о готовности к сворачиванию программ стимулирования, а в конечном итоге - к повышению процентных ставок спровоцировали рост иены и евро против доллара в 1-м квартале на 5,9% и 2,7% соответственно. Многие инвесторы полагают, что запланированные на этот год три или четыре повышения процентных ставок в США уже учтены в стоимости доллара. Увеличение стоимости заимствований делает валюту более привлекательной для инвесторов.

"Если бы я ставил на рост доллара, то меня бы озадачил тот факт, что евро не ослаб на фоне опасений относительно торговли и результатов выборов в Италии", - сказал менеджер Amundi Pioneer Asset Management. Он ожидает, что евро и иена продолжат укрепляться против доллара.

Херман Байджал из OppenheimerFunds полагает, что доллар ждет дальнейшее снижение в течение следующих двух или трех лет, так как на рынке продолжат учитывать в котировках нормализацию денежно-кредитной политики во многих странах мира.

Инвесторы увеличили позиции по деноминированным в доллар активам в период с 2014 по 2016 год, так как темы роста экономики США ускорялись, и многие, вероятно, сократят эти позиции в ближайшие годы, считает Байджал.

"По мере восстановления мировой экономики эти потоки изменят свое направление и доллар будет ослабевать", - говорится в его отчете для инвесторов.