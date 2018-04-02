Принцип "чем больше, тем лучше" уже не работает для крупнейших нефтяных компаний

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Ведущие нефтегазовые компании поняли, что больше не значит лучше.

Некоторые из крупнейших нефтегазовых компаний мира, в свое время славившихся огромными расходами и амбициозными разведывательными проектами, начали активно выступать в защиту бережливости. Все больше инвесторов отдают предпочтение компаниям, которые обещают увеличить денежные выплаты акционерам, а не повысить расходы на рост добычи нефти, сообщает Dow Jones.

В прошедшем году лидером по росту акций среди нефтяных гигантов в США стала не Exxon Mobil Corp. и не Chevron Corp., а ConocoPhillips, которая в последние годы сократила масштабы бизнеса и приоритетом сделала выкуп акций и выплату дивидендов вместо расширения масштабов. Акции компании подорожали на 29%, опередив S&P 500 и значительно обогнав бумаги американских конкурентов. Акции Exxon, которая недавно представила планы по увеличению расходов на 25% или более начиная с 2020 года, за этот же период упали приблизительно на 9%.

Успех ConocoPhillips говорит о том, что инвесторы сегодня ждут от крупнейших нефтяных компаний чего-то другого. Прошло время, когда акционеры покупали бумаги Exxon или Chevron, чтобы получить выгоду от огромных прибылей, связанных с ростом цен на нефть и защищенных от падения этих цен с помощью нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

Все больше инвесторов заинтересованы в консервативной, но стабильной доходности, и не в последнюю очередь из-за этого некоторые участники рынка обращают внимание на коммунальную отрасль.

"Нефтегазовая отрасль США находится в процессе трансформации в более развитый рынок, – полагает Тим Беранек, аналитик Cambiar Investors. – В последнее десятилетие это была развивающаяся отрасль, которая благодаря развитию сланцевой добычи привлекла множество инвесторов, заинтересованных в росте. Теперь же акционеры просто хотят получить прибыль на вложенный капитал".

По мере того как дополнительные поставки, ставшие возможными благодаря увеличению добычи сырой нефти в США, продолжают угрожать ралли цен, инвесторы все больше сомневаются в росте. Тем временем стремление к получению денежных средств, напротив, выходит на первый план.

ConocoPhillips, которая некогда была в числе крупнейших нефтяных компаний мира, приступила к преобразованиям с 2012 года. Она выделила бизнес нефтепереработки, закрыла подразделение глубоководной разведки и предпочла не реинвестировать средств, получаемые за счет свободного денежного потока, а выплачивать их инвесторам.

Тогда лишь немногие нефтяные гиганты последовали ее примеру. Это была "в общем-то непопулярная затея", как заявил в интервью Райан Лэнс, генеральный директор ConocoPhillips.

Стратегия основывалась на том, что рост добычи в США приведет к новому витку неопределенности. Не так давно объем добычи нефти в стране превысил 10 млн баррелей в день, побив предыдущий рекорд, установленный в 1970 году.

"Циклы от пика до пика и от дна до дна становятся короче", – говорит Лэнс. Вместо того, чтобы "следовать за циклами взлетов и падений", ConocoPhillips, по словам Лэнса, сосредоточилась на "капитале для обеспечения устойчивости бизнеса": ценах на нефть, которые ей необходимы для поддержания неизменного объема добычи, выплат дивидендов и покрытия новых инвестиций.

Согласно Лэнсу, цену "для обеспечения устойчивости" компания определила на уровне 40 долларов за баррель. Это значит, что, если баррель нефти стоит выше 60 долларов, большая часть избыточных денежных средств может пойти акционерам.

Хотя другие компании увеличили программы обратного выкупа акций и дивиденды, лишь у немногих есть такая низкая цена, способная обеспечить устойчивость. Многие вынуждены были продавать активы, чтобы уравновесить новые расходы и планы возврата средств с операционным денежным потоком. Например, Hess Corp. в марте увеличила обратный выкуп акций на 1 млрд долларов, тем самым избежав войны за голоса акционеров с инвестором-активистом.

Согласно оценкам аналитиков, собранных FactSet, операционная прибыль компании ожидается на уровне примерно 1,6 млрд долларов. С учетом расходов на 2,1 млрд долларов, запланированных в 2018 году, это приведет к дефициту денежных средств в размере 1,5 млрд долларов. В прошлом году Hess продала активы более чем на 3 млрд долларов. Руководство Hess заявило, что к 2020 году планирует достигнуть уровня, при котором компания сможет получать достаточно денежных средств для покрытия новых инвестиций.

Exxon и Chevron, которые гораздо крупнее и прибыльнее ConocoPhillips, тоже могут похвастаться дивидендами, которые ни одна из компаний не снижала с обвала рынка нефти, произошедшего в 2014 году. Кроме того, они давно занимаются выкупом акций и уже приобрели их на миллиарды долларов, но в 2015 году Chevron временно отказалась от выкупа, а Exxon заметно урезала свою программу. Ожидается, что Chevron вскоре возобновит выкуп бумаг.

Впрочем, дела у ConocoPhillips в последнее время складывались не так гладко. Conoco, некогда бывшая одним из крупнейших в отрасли плательщиков дивидендов, в начале 2016 года, когда баррель нефти стоил меньше 30 долларов, сократила выплаты примерно на две трети. Как утверждает компания, это является частью ее программы по управлению денежными средствами. Пока цены на нефть растут, она щедро вознаграждает инвесторов, но, когда они опускаются ниже устойчивого уровня, она может начать продавать активы, сокращать дивиденды или увеличивать долг.

За последние шесть месяцев цены на нефть выросли примерно на 26%, но, вопреки прошлому опыту, акции нефтяного сектора за ними не последовали. Это может говорить о том, что инвесторы не уверены в ралли.

Дуг Терресон, аналитик из Evercore ISI, выступающий за большую экономию в нефтяной сфере, отмечает, что в такой обстановке инвесторы скорее предпочтут компании, подобные ConocoPhillips, то есть более бережливые фирмы.

"Сейчас одно из основных опасений в отрасли заключается в том, что компании, становящиеся более экономными, в случае повышения цен на нефть вновь увеличат расходы", – сказал он.