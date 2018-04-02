Эмиссия без инфляции: санация "Открытия", Бинбанка и ПСБ прошла бесследно

МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Банк России в рамках санации предоставил ликвидности почти на полтора триллиона рублей, в частности "ФК Открытие" на 710 миллиардов рублей, Бинбанку - 418 миллиардов рублей, Промсвязьбанку - 330 миллиардов рублей. Часть этих средств была выдана по нерыночной ставке. Зампред ЦБ Василий Поздышев уточнил, что средства на ликвидность выделялись банкам по мере необходимости. ЦБ раскрыл объемы предоставленной "Открытию", Бинбанку и ПСБ ликвидности

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики говорят, что предсказать, потребуется ли банкам дополнительная ликвидность сложно, но не исключают, что, скорее всего, такая ситуация вполне допустима. Зато эмиссия никак не разгоняет инфляцию, замечают эксперты: большая часть денег не попадает к потребителям, а кладется на счета других банков. Пока санируемые банки не будут активно кредитовать реальный сектор, инфляция не сможет показать сколько-нибудь принципиальный разгон.

Дополнительная ликвидность

Может сложиться ситуация, когда санируемым через ФКБС или АСВ банкам еще потребуется дополнительная ликвидность, полагает начальник отдела валидации "Эксперт РА" Станислав Волков. "Например, если Промсвязьбанк из-за статуса опорного банка для ОПК столкнется с ограничениями на работу с иностранной валютой, то может потребоваться дополнительная ликвидность для замещения валютных депозитов", - считает он.

Руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева замечает, что, скорее всего, масштабных вливаний уже не будет. Банки обеспечили безусловное выполнение своих обязательств перед клиентами и контрагентами, что позволило преломить тренд по оттоку клиентских ресурсов и в дальнейшем зафиксировать приток средств на депозиты, замечает она. "Представляется, что на текущем этапе мы уже не будем наблюдать такого масштаба вливаний со стороны Банка России именно с целью поддержки ликвидности новых госбанков", - говорит она. ЦБ планирует дополнительную докапитализацию Промсвязьбанка на 130 млрд руб

Инфляция

При этом эксперты уверяют, что выделенные на санацию трех банков деньги, которые составляют порядка 3,5% от всей денежной массы в стране (агрегат М2), не повлияют на разгон инфляции.

Напечатанные на санацию деньги не вызовут ускорения инфляции, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "Это довольно хитрый момент, но в данном случае напечатанные деньги не вызовут ускорения инфляции, можно ожидать только нейтрального эффекта. Дело в том, что санируемые банки уже выпустили эти деньги в экономику, выдавая кредиты, нарушая нормы капитала", - поясняет он.

По его словам, последствия от санаций уже фактически в прошлом, так как денежное предложение уже увеличено. "Следовательно, в будущем ждать инфляционного роста не стоит", - говорит он.

Большая часть средств, представляемых санируемым банкам, уходит не на потребительский рынок, а на счета в других банках, замечает Волков. "Трансляция этих средств в реальный сектор экономики в виде кредитов нефинансовым компаниям происходит довольно медленно, поскольку у этих банков есть ограничения, в том числе в виде нормативов достаточности капитала", - замечает он. Поэтому и инфляционный эффект оказывается растянут во времени и оказывается практически незаметным, говорит он.

Более существенным это влияние станет, когда банки, включая попавшие на санацию, начнут активнее кредитовать реальный сектор, это возможно ближе к концу года, отмечает аналитик. "Но даже с учетом этого, скорее всего, инфляция останется в пределах 4%", – уверен Волков.