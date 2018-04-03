Отмена торговой войны США и КНР сломает нисходящий тренд на мировых рынках

МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Основные фондовые индексы США начали неделю с просадки на 1,9-2,7%, что стало худшим стартом второго квартала впервые за почти 90 лет. Сложившаяся обстановка на рынках связана, в частности, с беспокойством инвесторов относительно состояния торговых отношений между США и Китаем. На этом фоне биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением.

Китай в понедельник ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на ввозные пошлины США на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, еще на восемь наименований, в том числе свинину - 25%. Министерство коммерции КНР пояснило, что эта мера вводится для защиты китайских интересов и компенсации ущерба от принятых мер США.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики говорят, что если американский рынок и будет падать дальше, это не продлится более полутора месяцев. В любом случае, остальные фондовые площадки мира последуют за американским трендом, который переломится в тот момент, когда США и Китай решат отменить ведение торговых войн. В целом же бенефициаром торговой войны все-равно станут США, имеющие более развитый фондовый рынок, устойчивую экономику и сильные макропоказатели.

Без паники

Сейчас фьючерсы на S&P 500 торгуются в небольшом плюсе, что говорит о легкой уверенности инвесторов по поводу сегодняшнего открытия, говорит старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. При этом азиатские рынки показывают смешанную динамику – Nikkei +0,13%, CSI -0,46% и Hang Seng -0,09%, уточняет он. "На европейских биржах происходит аналогичная ситуация, что означает отсутствие паники на фондовых рынках, поскольку они практически все в нуле", - объясняет он.

В целом позитивная динамика на мировых рынках будет сохраняться благодаря фундаментально стабильной экономике, считает Меркулов. "Однако краткосрочные риски торговой войны, регуляции социальных сетей, давление президента США Дональда Трампа на Amazon будут поддерживать волатильность на рынке, поэтому ожидаем нисходящий тренд в течение нескольких недель", - полагает эксперт.

По мнению руководителя учебного центра Санкт-Петербургской биржи Павла Пахомова, если падение американских индексов и продолжится, оно не будет длиться очень долго – в пределах месяца-полутора. "Наихудший сценарий – к началу мая достигаем дна в районе 2100 пунктов по S&P500. Сейчас чуть ниже 2600. Там пройдет проторговка в течение 2-3 недель, и уже с июня рынок начнет медленно восстанавливаться с последующим ростом до конца года", - ожидает он. Год закроется около нулевых отметок, то есть 2700 по индексу S&P500 и 25 000 - по DJIA-30, при этом мировые фондовые рынки будут следовать за американским, уточняет эксперт.

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Кто победит

Несмотря на вполне стабильную ситуацию на мировых площадках, инвесторов беспокоит неопределенная ситуация вокруг торговой войны США и Китая, исход которой сложно предугадать, но с большой долей вероятности победителем из нее выйдет Америка.

Секрет китайского экономического чуда кроется в экспансии на рынок США и Европы, говорит заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "Трампа не устраивает широкая река импорта из Китая, поэтому он будет усиливать давление на Поднебесную. Так что торговой войны не избежать", - полагает он.

По его словам, вряд ли Китай пойдет по пути самоограничения. "Рынки Азии и Европы не смогут поглотить товары, предназначенные для США. Падение мировых фондовых рынков будет продолжаться до тех пор, пока не будут очерчены контуры торговой войны. Инвесторов пугает неизвестность. Или она будет локальной и затронет отдельные группы товаров, или она будет глобальной", - считает он.

По его мнению, объявленные Китаем пошлины сравнительно небольшие, но инвесторы опасаются, что положение может усугубиться. В текущей ситуации более уязвим фондовый рынок США, так как он более перегрет – акции технологических и интернет-компаний очень сильно выросли за прошедший год. "Многие интернет-компании сильно зависят от международной торговли, и в случае полномасштабной торговой войны понесут потери. Но говорить, кто больше пострадает от войны Китай или США, сейчас сложно", - полагает он.

Оценить реальный ущерб от введенных мер очень сложно, считает Пахомов. Пострадают обе стороны, но все же ущерб будет для обеих стран не фатальным, и даже не критическим. "И вообще, скорее всего, США и Китай после переговоров, может быть, достаточно продолжительных и нервных, пойдут на какой-то взаимный компромисс", - считает он.

При этом сравнивать развитый американский фондовый рынок с развивающимся китайским не вполне корректно, замечает он. "Темпы их роста и падения не вполне сопоставимы. Но если в общих чертах, то американский фондовый рынок должен чувствовать себя лучше. И если бы не явно затянувшийся большой повышательный тренд, длящийся уже 9 лет, то Америка бы не упала. Кстати, и сейчас, может быть, не упадет!", - полагает он.

В целом американские экономика и бизнес чувствуют себя как никогда хорошо, о чем свидетельствуют блестящие торги акций американских компаний, отмечает Пахомов. "Что же касается китайского рынка, то там все непросто. До конца года, вероятно, увидим если не падение, то боковик на уровнях близких к 4000 пунктов по индексу Shanghai Shenzhen CSI 300 Index", - замечает он.

Как только США и Китай договорятся об отмене торговой войны, мировые рынки сразу сломают нисходящий тренд и покажут бурный рост в течение месяца, лидеры роста будут определены по результатам переговоров США и Китая, считает Меркулов.

По его мнению, в текущей ситуации проигрывает Китай, хотя его зеркальные меры могут стоить США 10 миллиардов долларов ежегодно в виде 25% тарифных пошлин на топ-3 по объему американского импорта – самолеты, соевые бобы и автомобили. "Импортные пошлины на Китай в размере 50 миллиардов долларов со стороны США вредят не только Китаю, но и Америке в целом. Даже если бизнес найдет альтернативные источники добычи тарифных товаров, это не произойдет моментально и может повлечь за собой дополнительные расходы", - говорит он. Таким образом, обе экономики ждут колоссальные убытки в течение 2-5 лет, пока не перестроится логистическая система и производство.

Тем не менее на текущий момент американская экономика выглядит стабильнее за счет умеренной инфляции, высоких зарплат, низкой безработицы, роста ВВП и увеличения производственных мощностей, перечисляет Меркулов. "Китай переживает высокую долговую нагрузку при падении роста ВВП и отсутствии среднего класса в среднесрочной перспективе, поэтому КНР не может позволить себе длительную торговую войну с США", - заключает он.