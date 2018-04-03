Акции ДВМП теряют 4,1% после умеренного роста утром

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Бумаги ДВМП (Дальневосточное морское пароходство FESH - головная компания транспортной группы Fesco) после умеренного роста на утренних торгах вернулись к снижению и продолжили тенденцию понедельника на фоне сообщений об аресте совладельцев группы "Сумма" Магомедовых в рамках дела о хищениях.

К 14.01 мск акции ДВМП падали на 4,1%, акции "Трансконтейнера" TRCN– на 1,73%, Новороссийского морского торгового порта (НМТП) – на 1,51%, бумаги "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (НКХП) поднимаются на 0,22%, акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" YAKG(ЯТЭК), также связанные с группой "Сумма", растут на 3,3%. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,11%, следует из данных Московской биржи.

В понедельник к закрытию торгов акции ДВМП упали на 21,72%, акции "Трансконтейнера" снизились на 0,4%, НМТП - на 1,61%.

С понедельника по текущий момент акции ДВМП максимально упали на 26,2%, "Трансконтейнера" – на 2,5%, НМТП – на 3,8%.

ФАКТЫ

Тверской суд Москвы в субботу арестовал до 30 мая совладельцев группы "Сумма" Магомеда и Зиявудина Магомедовых в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Следственный департамент МВД РФ подозревает их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей.

Fesco (входит в группу "Сумма") владеет 25,07% "Трансконтейнера", Группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) владеет почти 51% акций "Новороссийского комбината хлебопродуктов". В свою очередь, группе "Сумма" в ОЗК принадлежит 50% минус одна акция. ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" входит в состав нефтегазового блока группы "Сумма".

РЕАКЦИЯ РЫНКА

Текущие распродажи, которые мы наблюдаем в акциях компаний, связанных с холдингом "Сумма", выглядят вполне логичными, отмечает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд Капитал". Инвесторы и спекулянты не смогли игнорировать арест братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые являются совладельцами указанного холдинга, также указывает он.

"Вчера мы увидели соответствующую реакцию бумаг на арест акционеров. При этом важно понимать, что бумаги далеко не самые ликвидные, поэтому движение цены соответствующее и соответствующие риски. Дальнейшее движение бумаг будет во многом зависеть от хода расследования", - комментирует ведущий аналитик "КИТ Финанс Брокер" Анна Устинова.

Манжос напоминает, что реакция рынка похожа на ту, "когда акции "Полюса" достаточно болезненно реагировали на новости о задержании во Франции российского сенатора Сулеймана Керимова, хотя бенефициаром золотодобывающей компании формально является не он сам, а его близкий родственник".

Основным риском для акций группы остаётся повышенная изменчивость и сравнительно малая ликвидность, в общем, это беда всего российского рынка вне топ-10 по причине специфики его развития и отношения розничных инвесторов к эволюции региональной экономики, в том числе Дальнего Востока, считает директор аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

"Оценивать стоимость группы по методу суммы частей ещё рановато, говорить о стратегических планах тоже, поэтому на таком тонком рынке при нынешних уровнях изменчивости с бумагами группы вполне может происходить то же самое, что с "Трансаэро" TAER, с той только разницей, что здесь мы имеем более диверсифицированный холдинг", - приводит пример аналитик.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВ

"Пока что суд арестовал совладельцев группы "Сумма" до 30 мая. Будем следить за развитием событий, исход которых пока что трудно спрогнозировать. Не рекомендуем играть в эту историю, пока не появилась ясность в отношении данного дела", - говорит Анна Устинова из "КИТ Финанс Брокер".

На взгляд старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, часть компаний может отыграть свое падение, однако не сразу. Неопределенность, присутствующая в дальнейшей судьбе активов, будет негативно сказываться на отношении инвесторов к ним, особенно это касается ДВМП, что и объясняется их существенным снижением, считает он. Плюс к этому, большинство компаний, связанных с группой и торгующихся на рынке, являются низколиквидными активами, что снижает интерес к данным бумагам и ведет к их высокой волатильности, а значит, увеличивает риски инвесторов, также указывает аналитик.

По мнению Манжоса из ИК "Норд Капитал", низколиквидные акции НМТП, НКХП, ЯТЭК, "Трансконтейнера" на фоне указанной новости понесли сравнительно небольшие потери. В целом же для указанных акций эту историю можно оценивать как косвенный негативный среднесрочный фактор, оценивает он. "Добавим, что пока преждевременно было бы утверждать, что среднесрочная техническая картина в указанных бумагах существенно ухудшилась. Вместе с тем, инвесторы и спекулянты теперь имеют значимый повод для того, чтобы воздержаться от приобретения этих акций. Скорее всего, в течение нескольких ближайших недель они будут находиться в состоянии консолидации. Возможно, в них продолжится достаточно умеренное падение", - говорит эксперт.

В то же время он замечает, что ситуация с акциями ДВМП в данном случае имеет свою специфику и выглядит более негативной. В результате вчерашнего падения нейтральная среднесрочная техническая картина в этих бумагах существенно ухудшилась, замечает Манжос. Скорее всего, для восстановления к уровням конца марта им понадобится, как минимум, несколько месяцев, считает он.

"В целом же стоит отметить, что в случае негативного развития судебного процесса не исключено, что принадлежащие группе "Сумма" доли в указанных компаниях могут сменить своих владельцев. Подобные сделки могут состояться с дисконтом по отношению к рыночной стоимости, что неизбежно окажет давление на биржевой курс соответствующих бумаг", - резюмирует эксперт.