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Акции ДВМП теряют 4,1% после умеренного роста утром


МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Бумаги ДВМП (Дальневосточное морское пароходство FESH - головная компания транспортной группы Fesco) после умеренного роста на утренних торгах вернулись к снижению и продолжили тенденцию понедельника на фоне сообщений об аресте совладельцев группы "Сумма" Магомедовых в рамках дела о хищениях.

К 14.01 мск акции ДВМП падали на 4,1%, акции "Трансконтейнера" TRCN– на 1,73%, Новороссийского морского торгового порта (НМТП) – на 1,51%, бумаги "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (НКХП) поднимаются на 0,22%, акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" YAKG(ЯТЭК), также связанные с группой "Сумма", растут на 3,3%. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,11%, следует из данных Московской биржи.

В понедельник к закрытию торгов акции ДВМП упали на 21,72%, акции "Трансконтейнера" снизились на 0,4%, НМТП - на 1,61%.

С понедельника по текущий момент акции ДВМП максимально упали на 26,2%, "Трансконтейнера" – на 2,5%, НМТП – на 3,8%.

ФАКТЫ

Тверской суд Москвы в субботу арестовал до 30 мая совладельцев группы "Сумма" Магомеда и Зиявудина Магомедовых в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Следственный департамент МВД РФ подозревает их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей.

Fesco (входит в группу "Сумма") владеет 25,07% "Трансконтейнера", Группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) владеет почти 51% акций "Новороссийского комбината хлебопродуктов". В свою очередь, группе "Сумма" в ОЗК принадлежит 50% минус одна акция. ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" входит в состав нефтегазового блока группы "Сумма".

РЕАКЦИЯ РЫНКА

Текущие распродажи, которые мы наблюдаем в акциях компаний, связанных с холдингом "Сумма", выглядят вполне логичными, отмечает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд Капитал". Инвесторы и спекулянты не смогли игнорировать арест братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые являются совладельцами указанного холдинга, также указывает он.

Председатель совета директоров ООО "Группа "Сумма" Зиявудин МагомедовНеприкасаемых нет: дело "Суммы" будет держать олигархов в тонусе

"Вчера мы увидели соответствующую реакцию бумаг на арест акционеров. При этом важно понимать, что бумаги далеко не самые ликвидные, поэтому движение цены соответствующее и соответствующие риски. Дальнейшее движение бумаг будет во многом зависеть от хода расследования", - комментирует ведущий аналитик "КИТ Финанс Брокер" Анна Устинова.

Манжос напоминает, что реакция рынка похожа на ту, "когда акции "Полюса" достаточно болезненно реагировали на новости о задержании во Франции российского сенатора Сулеймана Керимова, хотя бенефициаром золотодобывающей компании формально является не он сам, а его близкий родственник".

Основным риском для акций группы остаётся повышенная изменчивость и сравнительно малая ликвидность, в общем, это беда всего российского рынка вне топ-10 по причине специфики его развития и отношения розничных инвесторов к эволюции региональной экономики, в том числе Дальнего Востока, считает директор аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

"Оценивать стоимость группы по методу суммы частей ещё рановато, говорить о стратегических планах тоже, поэтому на таком тонком рынке при нынешних уровнях изменчивости с бумагами группы вполне может происходить то же самое, что с "Трансаэро" TAER, с той только разницей, что здесь мы имеем более диверсифицированный холдинг", - приводит пример аналитик.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВ

"Пока что суд арестовал совладельцев группы "Сумма" до 30 мая. Будем следить за развитием событий, исход которых пока что трудно спрогнозировать. Не рекомендуем играть в эту историю, пока не появилась ясность в отношении данного дела", - говорит Анна Устинова из "КИТ Финанс Брокер".

БиржаИндексы РФ открылись в плюсе, акции ДВМП растут на 0,67%

На взгляд старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, часть компаний может отыграть свое падение, однако не сразу. Неопределенность, присутствующая в дальнейшей судьбе активов, будет негативно сказываться на отношении инвесторов к ним, особенно это касается ДВМП, что и объясняется их существенным снижением, считает он. Плюс к этому, большинство компаний, связанных с группой и торгующихся на рынке, являются низколиквидными активами, что снижает интерес к данным бумагам и ведет к их высокой волатильности, а значит, увеличивает риски инвесторов, также указывает аналитик.

По мнению Манжоса из ИК "Норд Капитал", низколиквидные акции НМТП, НКХП, ЯТЭК, "Трансконтейнера" на фоне указанной новости понесли сравнительно небольшие потери. В целом же для указанных акций эту историю можно оценивать как косвенный негативный среднесрочный фактор, оценивает он. "Добавим, что пока преждевременно было бы утверждать, что среднесрочная техническая картина в указанных бумагах существенно ухудшилась. Вместе с тем, инвесторы и спекулянты теперь имеют значимый повод для того, чтобы воздержаться от приобретения этих акций. Скорее всего, в течение нескольких ближайших недель они будут находиться в состоянии консолидации. Возможно, в них продолжится достаточно умеренное падение", - говорит эксперт.

В то же время он замечает, что ситуация с акциями ДВМП в данном случае имеет свою специфику и выглядит более негативной. В результате вчерашнего падения нейтральная среднесрочная техническая картина в этих бумагах существенно ухудшилась, замечает Манжос. Скорее всего, для восстановления к уровням конца марта им понадобится, как минимум, несколько месяцев, считает он.

"В целом же стоит отметить, что в случае негативного развития судебного процесса не исключено, что принадлежащие группе "Сумма" доли в указанных компаниях могут сменить своих владельцев. Подобные сделки могут состояться с дисконтом по отношению к рыночной стоимости, что неизбежно окажет давление на биржевой курс соответствующих бумаг", - резюмирует эксперт.

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