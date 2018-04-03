Кто сильнее? Единство и борьба евро и доллара

МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ, Анна Подлинова. На сегодняшних торгах евро продемонстрировал снижение по отношению к доллару на фоне слабой статистики из ЕС. Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны в марте просел до 56,6 пункта с 58,6 пункта в феврале, что стало самым сильным за 7 лет снижением показателя, а экономическая активность в промышленном секторе показала самый незначительный рост за последние восемь месяцев. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Евро дешевеет к доллару на рекордно слабых данных по еврозоне

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики говорят, что некоторое снижение индекса произошло из-за сильного укрепления евро, которое произошло в прошлом году. Это давит на европейских производителей, ориентированных на экспорт, поэтому им нужно некоторое ослабление курса европейской валюты. В целом ситуация в еврозоне остается позитивной, экономика сильной, поэтому ожидать падения PMI ниже 50 не стоит, как и не стоит ждать сильного ослабления евро. Уже в третьем квартале европейская валюта вновь способна укрепиться по отношению к доллару.

Сильная экономика

Главный аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова связывает наблюдаемое в январе-марте снижение PMI в Европе со значительным укреплением евро в 2017 году-начале 2018 года. "Более крепкий курс евро давит на конкурентоспособность европейских товаров на мировом рынке, что, безусловно, является негативным моментом для целого ряда экспортоориентированных европейских экономик", - говорит она, замечая, что снижения PMI до отметок ниже 50 в текущем году ждать не стоит.

Аналитик напоминает, что европейская экономика продолжает демонстрировать довольно высокие темпы роста – свыше 2%. "Консенсус-прогноз заключается в продолжении роста и в 2019 году. На этом фоне опережающий индикатор экономической активности PMI должен сохраниться в зоне, соответствующей росту деловой активности", - говорит она. IFO: Экономика еврозоны укрепляется, в 2018 г рост ВВП составит 2,3%

Снижения индекса PMI еврозоны ниже 50 в этом году ожидать не стоит, говорит главный аналитик Бинбанка Алексей Тихонов. "Это могло бы произойти только в случае чрезвычайных событий, таких как, например, природные катаклизмы", - говорит он.

Перспективы еврозоны в целом выглядят очень хорошими, замечает он. Несмотря на некоторое снижение таких опережающих индикаторов как PMI относительно своих пиков в четвертом квартале 2017 года, экономические показатели еврозоны в первом квартале 2018 года значительно выше аналогичных показателей годом ранее, напоминает аналитик. "Европа сохраняет значительный экономический потенциал, который обеспечит экономике еврозоны высокие темпы роста в ближайшие годы", - полагает он.

Экономическая ситуация в еврозоне в целом остается неплохой, причем стоит констатировать сближение с 2017 года темпов роста экономики еврозоны с экономикой США, замечает руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. На данный момент, нет ни внешних, ни внутренних поводов для усиления темпов роста деловой активности в регионе, хотя оснований для ее заметного ослабления в этом году тоже пока нет, замечает он. "Поэтому уход промышленного PMI еврозоны в этом году ниже уровня 50 пунктов, указывающего на стагнацию экономической активности, выглядит маловероятным", - считает он. Аналитик прогнозирует, что в апреле PMI удержится на уровне 56 пунктов, а к концу года плавно уйдет к 52-53 пунктам.

Евро и доллар

Что касается сопоставления американской и европейской экономик, то в случае с ЕС вызывает определенные опасения то, что несмотря на довольно высокую фазу экономического цикла, ЕЦБ по-прежнему не может перейти к явному ужесточению своей политики, говорит Евдокимова. "ЕЦБ рискует подойти к следующему кризису с весьма низкими ставками, имея совсем небольшой задел для стимулирования экономики в условиях новых кризисов", - говорит она. Почему мы не наблюдаем роста доллара США?

Таким образом, по ее словам, на горизонте второго квартала ожидается сохранение давления на евро со стороны доллара. "В апреле-июне вполне могут появиться дополнительные данные, свидетельствующие о сильной динамике американской экономики. На этом фоне рыночные ожидания вполне могут сместиться в пользу четырех повышений ставки в США вместо трех в 2018 году, что может поддержать доллар", - поясняет она.

Однако в третьем квартале внимание рынков, вероятно, снова сместится на еврозону, где программа покупки активов ЕЦБ действует до конца сентября, напоминает она. "По мере приближения данного срока возрастут ожидания сворачивания стимулирующих мер ЕЦБ. Ранее подобные ожидания заметно подогревали интерес к европейской валюте", - говорит Евдокимова.

По мнению начальника аналитического департамента УК "БК Сбережения" Сергея Суверова, текущее снижение евро к доллару больше связано с тем, что рынок отыгрывает ужесточение монетарной политики в США, в частности повышение процентных ставок и сокращение баланса ФРС. "Экономика США выглядит сильнее европейской, там ниже уровень безработицы, выше технологичность. Но все же рынок может обратить внимание на рост дефицита бюджета США до одного триллиона долларов в этом году и огромный торговый дефицит", - замечает он. Это, по его словам, может развернуть доллар снова в сторону ослабления до уровня 1,25-1,30 во второй половине года. Волатильность рынков и агрессивная риторика США могут не позволить ЕЦБ свернуть стимулирование

Евро с начала года находится преимущественно в достаточно узком диапазоне 1,22-1,25 к доллару, напоминает Локтюхов. "В настоящее время европейская валюта тяготеет к его нижней границе вследствие обострения торговых отношений между США и Китаем, повышающего риск перехода ведущих мировых экономик к полномасштабной торговой войне", - говорит он, замечая, что вследствие этого и растет спрос на доллар. "Однако давление на евро схоже с рядом валют других экспортно-ориентированных стран, таких, как Япония, Австралия и Канада. Так что специфической европейской истории здесь нет", - считает он.

Если конфликт не будет развиваться, то для евро диапазон 1,22-1,25 останется актуальным в ближайшее время, полагает он. Если валюта и выйдет из него, это будет некритично: с учетом волатильности можно предполагать в апреле тест уровня 1,19-1,20, говорит Локтюхов. "Что касается среднесрочных перспектив европейской валюты, то мы склонны, в отсутствие наступления геополитических шоков, ждать ее укрепления к доллару", - заключает он.



