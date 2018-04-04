Tesla не достигла цели по производству Model 3, но добилась некоторого прогресса

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Tesla Inc. в прошлом квартале не достигла своей цели по выпуску 2500 седанов Model 3 в неделю. Тем не менее у автопроизводителя был прогресс в части производства полностью электрифицированного автомобиля для масс-рынка. Компания также заявила, что в этом году ей не потребуется привлечение дополнительных денежных средства, помимо стандартных кредитных линий, сообщает Dow Jones.

Во вторник автопроизводитель из Кремниевой долины сообщил, что за последние семь дней выпустил 2020 седанов Model 3. Это больше 793 автомобилей, собранных в последние семь дней прошлого года. На следующей неделе Tesla рассчитывает произвести на 2000 машин Model 3 больше.

Tesla продолжила придерживаться цели по производству 5000 седанов Model 3 в неделю, которую она должна достигнуть до конца июня. Она планирует добиться этой важной цели "примерно через три месяца".

В 1-м квартале Tesla произвела 9766 седанов Model 3 против 2425 седанов, собранных в 4-м квартале, и 260, выпущенных в 3-м квартале. Клиентам компания поставила 8180 седанов, не оправдав ожиданий аналитиков.

Дэвид Уистон, аналитик Morningstar Research Services LLC, считает приемлемым нынешний темп производства Model 3. "Сейчас главным является поддержание темпа и приближение к цели, – говорит аналитик. – Им предстоит многое сделать".

Сейчас Tesla проходит один из самых важных этапов в своей истории – переломный период, за который компания должна повысить объем производства Model 3, или ей придется столкнуться с серьезными финансовыми последствиями. Она уже дважды переносила важную цель по выпуску 5000 седанов в неделю, которая, по мнению некоторых аналитиков, будет коренным поворотом для компании и позволит ей получать значительный объем денежных средств для поддержания бизнеса.

В прошлом году отрицательный денежный поток у компании за квартал в среднем составлял примерно 1 млрд долларов, и в итоге в конце года денежные средства Tesla равнялись 3,4 млрд долларов. Как утверждают аналитики, это означает, что автопроизводителю в этом году придется привлечь дополнительные средства.

Тем не менее во вторник Tesla заявила, что в текущем году ей не понадобится привлекать средства от продажи акций или облигаций.

Упавшие на днях акции автопроизводителя на момент написания статьи выросли на 4,6% - до 264 долларов. С максимума, достигнутого в сентябре, когда инвесторы были очарованы стратегией Маска по производству беспилотных электромобилей, акции компании упали более чем на 36%.

Результаты Tesla за 1-й квартал доказывают, что компания по-прежнему основное внимание уделяет выпуску Model 3.

Производство двух других автомобилей Tesla – седана Model S и кроссовера Model X - за квартал немного снизилось: до 24 728 машин против примерно 25 000 машин годом ранее. Суммарные поставки этих двух автомобилей упали на 13% - примерно с 25 000 единиц, зафиксированных годолм ранее, до 21 800 единиц.

В 1-м квартале Tesla поставила 8180 седанов Model 3, а ее суммарные поставки за квартал достигли 29 980. Компания пояснила, что более 2000 седанов Model 3 находились в пути к покупателям и они будут учтены в продажах в следующем квартале.

Опрошенные FactSet аналитики полагают, что за 2-й квартал Tesla в среднем поставит 37 000 электромобилей, в том числе 12 300 машин Model 3. Некоторые аналитики убеждены, что компания не сможет достичь цели по выпуску 2500 единиц Model 3 в неделю.

Спрос на Model 3 вряд ли будет проблемой. После презентации седана, состоявшейся в 2016 году, объем бронирования этих машин превысил 400 000 единиц, хотя сейчас отмечаются признаки того, что клиенты теряют терпение из-за задержек поставок. В августе Tesla говорила, что портфель чистых заказов Model 3 в сумме составил 455 000 единиц.

Согласно Tesla, в минувшем квартале чистый объем бронирования остался стабильным.

"Причины для отмены заказов почти всецело связаны с задержками производства в целом и отсутствием некоторых запланированных вариантов сборки, в частности двухдвигательного привода на все колеса и меньшего по размерам батарейного отсека", – пояснила Tesla.