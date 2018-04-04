Внешнеторговые трения оказали давление на цены нефти

ЛОНДОН, 4 апр - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду в Европе снизились на фоне негативной динамики фондовых индексов, связанной с эскалацией внешнеторгового конфликта США и Китая, сообщает Dow Jones.

Фьючерсы на нефть Brent на ICE в Лондоне торговались с понижением на 1,7%, по 66,98 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались с понижением на 1,8%, по 62,36 доллара за баррель.

Ранее в среду Китай объявил о вводе 25-процентного тарифа на импорт ряда товаров из США, включая сою, самолеты и автомобили. Ответные меры Китая введены после того, как администрация Дональда Трампа пригрозила КНР установлением новых пошлин в отношении 1300 категорий китайских товаров совокупной стоимостью примерно 50 млрд долларов. Ранее в этом году США уже ввели тарифы в отношении импорта китайской стали и алюминия.

Европейские фондовые индексы в среду отреагировали снижением, например, Stoxx Europe 600 ранее торговался с понижением на 0,8%.

В настоящее время всеобщее внимание сосредоточено на отношениях ведущих мировых экономик, считает Гарри Чилингириан, главный товарно-сырьевой аналитик BNP Paribas. "На фондовых рынках все снижается, и нефть, как рисковый актив, также идет вниз", – добавляет аналитик.

Фьючерсы на бензин на NYMEX торговались с понижением на 1,1%, по 1,95 доллара за галлон. Фьючерсы на газойль на ICE подешевели на 1,8% до 602,25 доллара за тонну.

Цены на нефть снизились несмотря на то, что в Американском институте нефти (API) во вторник вечером сообщили о падении запасов на прошлой неделе на 3,3 млн баррелей.

Тем не менее “хотя такие данные могут казаться благоприятными, цены больше не склонны к росту из-за сообщений о неожиданном увеличении запасов в ключевом терминале Кушинга (штат Оклахома) на 4,1 млн баррелей”, отметил Стивен Бреннок из PVM Oil Associates Ltd.

Ожидается, что официальные еженедельные данные по запасам Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США будут опубликованы позже в среду. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, в среднем предполагают, что запасы нефти на неделе 24-30 марта выросли на 1 млн баррелей.

Чилингириан из BNP отметил, что нефтяной рынок, вероятно, не будет придавать слишком большого значения данным по запасам, пока не станет более понятной ситуация с внешнеторговыми разногласиями между США и Китаем.