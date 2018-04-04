Поставки РФ автозапчастей в Венесуэлу за "петро" вызывают вопросы

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Соглашение властей России и Венесуэлы о поставках автомобильных деталей и запчастей за криптовалюту "петро" будет экономически выгодно лишь латиноамериканской стране. Один из главных вопросов к данной сделке - как российская сторона будет использовать и конвертировать криптовалюту "петро" в фиатные средства, рассказали опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Во вторник, 3 апреля, министр внешней торговли южноамериканской страны Хосе Виельма Мора сообщил, что одной из форм оплаты поставляемых из России в Венесуэлу автомобильных деталей и запчастей станет криптовалюта "петро". По его словам, в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня в Каракасе обсуждался альянс с российским "Камазом".

Министр сообщил также, что Россия высказала интерес к закупкам в Венесуэле стали, алюминия, цветов, кофе, какао, продукции текстильной и обувной промышленности. Он не исключил, что эти поставки могут быть освобождены от пошлин.

Венесуэла выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро" (El Petro) 20 февраля. Тогда президент страны Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ ВЫГОДА

Большинство экспертов считают, что данное соглашение будет выгодно лишь для Венесуэлы.

"Выгода для Венесуэлы очевидна: в случае подписания соглашения у страны появится возможность закупать товары за счёт собственноручно созданной валюты. Если же поставки товаров из Венесуэлы будут осуществляться не за "петро", то страна окажется в двойном выигрыше, по сути, покупая товары за "фантики", а продавая за уже устоявшуюся валюту", - заявил исполнительный директор blockchain.ru Всеволод Черемных.

"Сейчас достаточно сложно представить себе эту сделку, тем более ее экономическую выгоду. Скорее, здесь идет речь о политическом пиаре, что Венесуэла находит эффективные способы для преодоления изоляции и санкций", - сообщил глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.

Аналогичного мнения и блокчейн-энтузиаст, экономист-обозреватель Максим Блант: "Если говорить о Венесуэле, то "петро", жестко привязанный (по крайней мере, на уровне обещаний) к нефти, конечно, надежней боливара, который ни к чему не привязан и ничем не обеспечен. Такой эксперимент проводился на заре советской власти, когда после денежного безумия военного коммунизма был введен в оборот золотой червонец".

Аналитик eToro Михаил Мащенко, в свою очередь, указал, что "петро" - "визуальный апгрейд старой валюты и существенных отличий от боливара кроме модной обертки не имеет". "Обе валюты эмитируются централизованно, а значит полностью зависят от прихоти правительства, из-за чего пропадает главная особенность независимых криптовалют - децентрализация. Кроме того, стоимость как "петро", так и боливара зависит от экономики страны", - пояснил он.

Директор по развитию Armenian Blockchain Forum Алексей Горулев полагает, что данное соглашение "больше похоже на попытку Венесуэлы сказать: "Нам плевать на ваши запреты, мистер Трамп! Мы тут сейчас развернем международную петро-торговлю!".

Противоположного мнения основатель портала DeCenter Евгений Гордеев. "Это очень выгодная сделка, потому что лучше криптовалюту, чем ничего, и криптовалюта достаточно ликвидная, потому что привязана к конкретному инструменту - 1 баррелю нефти. Это очень интересный механизм взаиморасчета", - считает он.

Член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и основатель международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин считает, что данный способ расчетов может развиться и использоваться в будущем.

"Сама технология достойна того, чтобы ее обкатать. Это может стать первым важным шагом в новому формату межгосударственных взаиморасчетов, на которые не смогут оказывать влияния традиционная инфраструктура... Если данный шаг оправдает себя, последующие товары, расчет за которые идет в криптовалюте, могут быть уже более стратегически важными, такими как энергоносители и вооружение", - полагает он.

А ЧТО С РОССИЕЙ?

Россия же, не имеющая пока законодательного определения "петро" и криптовалют, в результате может больше потерять, чем приобрести, полагают эксперты.

"Для России, на мой взгляд, в подобном виде соглашение не выгодно. Статус и перспективы "петро" все ещё очень не очевидны: не продуманы механизмы защиты инвесторов, не прописаны четко списки товаров и услуг, которые можно приобрести за "петро". Плюс многие мировые экономики сейчас не доверяют Венесуэле, и не факт, что приобретенные Россией "петро" могут иметь хотя бы минимальную ликвидность", - сообщил Черемных.

По словам эксперта, если Россия и согласится на такой обмен, то, скорее, "по политическим причинам". "Хотя отсутствие пошлин на закупки, очевидно, может стать очень приятным плюсом. Важно понять соотношение потерь от расчетов в "петро" и выигрыша от исключения пошлин", - добавил он.

Зартдинов отметил, что даже юридически РФ не готова к таким трансграничным платежам. "Поэтому подходить к экономическим выгодам и способам реализации смысла нет", - считает он.

"Выпустив джина "криптопетро" из бутылки мировой финансовой системы, мы, конечно, получим сильный козырь для дальнейших переговоров в части санкционного режима, но экономического смысла в этом крайне мало", - уверен профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Глава и сооснователь компании-разработчика ПО для блокчейна и платежной системы Quppy Дмитрий Никифоров полагает, что состояние экономики Венесуэлы "в принципе не позволяет рассматривать ее как стабильного гаранта чего бы то ни было". "Оплату промышленных поставок новоизобретённый государственной криптовалютой можно рассматривать скорее как скрытую форму кредитования Венесуэлы Россией, а не как реальную сделку", - сообщил он.

Однако, если сделка состоится, по мнению эксперта, рынок столкнется с двумя интересными явлениями. "Во-первых, получится, что Россия де-факто признает существование криптовалюты - пусть и эмитированной другим государством, а не частными инвесторами. Во-вторых, если сделка с "петро" пройдет, это реально может укрепить эту криптовалюту. Потому что гарантии платежеспособности, выданные Россией, гораздо более значимы, чем любое ухищрение Венесуэлы", - пояснил он.

В вопросе выгоды для российской стороны Дворянкин занял более нейтральную позицию. "Технология интересная, но она вызывает много вопросов. "Камаз" KMAZ, получая данную новую цифровую валюту, вряд ли сможет с помощью "петро" заплатить за ресурсы для производства данных запчастей, людям зарплаты. Важный вопрос - какова будет дальнейшая конвертация", - отметил он.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, в свою очередь, указал на отсутствие подтверждения данной сделки с российской стороны. "К возможности использования "петро" в расчетах за поставленные в Венесуэлу автодетали мы относимся критически. Особенно в ситуации, когда о такой возможности заявляют исключительно венесуэльские чиновники, а с российской стороны подтверждения не было", - рассказал он.

"Учитывая и так непростую историю задолженности Венесуэлы перед российскими компаниями, в первую очередь, "Роснефтью" ROSN, соглашаться на оплату "петро" было бы авантюрой, которая создает торговые, неторговые и юридические риски. Подобные сделки, в случае их срыва, будет тяжело оспорить в международных судах, прибегнуть к международному арбитражу. Учитывая возможный интерес российских компаний к некоторым видам венесуэльской продукции, безопасней было бы оформить бартерные сделки, чем структурировать их с помощью сомнительной криптовалюты", - добавил он.