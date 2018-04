Британия намерена стать лидером в Арктике среди "неарктических" стран

ЛОНДОН, 5 апр - ПРАЙМ. Великобритания намерена занять лидирующие позиции в Арктике среди стран, не входящих в Арктический совет. В сферу интересов Соединенного Королевства в регионе входит научная деятельность, защита экологии, будущие торговые морские пути и развитие энергетической инфраструктуры. Соответствующие планы отражены во второй редакции доклада "Beyond the Ice: UK policy towards the Arctic", опубликованного департаментом полярных регионов британского министерства иностранных дел.

Как отмечается в документе, первая редакция которого была обнародована в 2013 году, Арктика остается перспективным регионом с точки зрения развития экономики, научных изысканий в области защиты окружающей среды, а также по инвестициям в будущее процветание арктического региона.

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

В докладе выделяются три основных направления, по которым Британия намерена вести свою деятельность: защита своего глобального влияния, защита населения Арктики и окружающей среды, а также содействие процветанию региона.

Авторы документа подчеркивают, что Британия уважает права стран-членов Арктического Совета, в который входят восемь государств (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, США), и сотрудничает с ними. Однако британские власти хотят занять лидирующие позиции в регионе среди стран, не входящих в Арктический Совет. "В нашем докладе мы излагаем, как Британия является и будет продолжать оставаться одной из самых активных и влиятельных неарктических стран", — говорится в документе.

ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ

По оценке ученых, Арктика может стать доступней с экономической точки зрения быстрее, чем ожидалось ранее, за счет более быстрого таяния льдов. Таким образом, прокладка новых морских торговых путей между континентами может стать возможной уже в конце 2030-х годов. Оптимальным временем навигации будет сентябрь, а после 2050 года уровень льда будет оставаться настолько низким, что навигация будет возможна на протяжении всего лета.

Впрочем, промышленное и транспортное освоение Арктики будет осложнено все более высокой загрязненностью Арктики по мере возрастающего к ней интереса "неарктических" стран, суровыми погодными условиями и неразвитостью инфраструктуры. В этих вопросах Британия готова предложить свои проекты, технологии и научные разработки, многие из которых уже применяются в арктическом регионе, в том числе в рамках совместных проектов с другими странами.

Британские власти также намерены заранее инвестировать средства в развитие будущих морских торговых путей, чтобы сократить в будущем свои материальные и временные затраты при доставке экспортных товаров в Азию. Одновременно Соединенное Королевство планирует добиваться получения статуса ассоциированного члена Арктической региональной гидрографической комиссии, чтобы укрепить взаимодействие с членами организации.

ТОРГОВЫЕ ПУТИ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Авторы доклада отмечают, что в Арктике уже активно осуществляются морские грузоперевозки и судоходство прежде всего странами, входящими в Арктический Совет. Не последнее место в этом списке занимает Россия, которая в 2017 году почти на 50% увеличила объем своих грузоперевозок — до 74,2 миллиона тонн. "Рост обусловлен значительным общим увеличением поставок в российскую Арктику", — говорится в документе.

В последнее время все больше стран, не имеющих общих границ с арктическим регионом, заявляют о своих планах по работе в Арктике. Наиболее ярким примером является Китай, который в январе опубликовал свою программу по Арктике, согласно которой совместно с другими странами планируется создавать морские торговые пути в арктическом регионе. Проект под названием "Полярный Шелковый путь" предполагает развитие дорожной, железнодорожной и портовой инфраструктуры.

"Важно, чтобы проекты соответствовали международным стандартам и передовой практике, таким, как ответственное кредитование, устойчивость и соответствие требованиям Парижского Соглашения, надлежащая разработка проектов и транспарентные закупки", — предостерегает Британия, отмечая, что выступает за подход, при котором будет минимизировано негативное воздействие на окружающую среду Арктики и в то же время будет увеличена экономическая выгода.

Британия также признает, что, несмотря на постепенный переход на возобновляемые источники энергии, спрос на углеводороды в ближайшие десятилетия вряд ли сократится или исчезнет. В этой связи запасы природных ископаемых в Арктике представляют большой интерес как для арктических, так и не арктических стран.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вопросы безопасности также не остались в стороне от внимания Британии, которая указывает, что "наращивание военного потенциала некоторыми арктическими государствами делает будущее менее определенным". "Великобритания сохраняет приверженность сохранению стабильности и безопасности Арктического региона. Мы будем работать с нашими международными партнерами и союзниками в области обороны, двустороннего и многостороннего сотрудничества в области безопасности. НАТО также остается центральным звеном сотрудничества между арктическими государствами", — отмечается в докладе.