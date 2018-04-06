Цены на алюминий в США упали, несмотря на ввод пошлин

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Цены на алюминий в США падают, несмотря на ввод пошлин, направленных на стимулирование внутреннего спроса на этот металл, говорится в статье The Wall Street Journal

Это хорошие новости для производителей таких товаров, как пивные банки и компоненты автомобилей, которые теперь платят за алюминий на 4% меньше, чем до 1 марта, когда администрация Дональда Трампа объявила о вводе защитных тарифов на импортируемые из Китая алюминий и сталь. Тогда американские потребители алюминия заявляли, что 10-процентная пошлина на зарубежный алюминий может привести к росту цен и нехватке предложения на внутреннем рынке на фоне высокого спроса в условиях экономического роста.

И хотя премия за поставку алюминия в США за несколько недель до 23 марта, когда вступил в силу новый импортный тариф, выросла более чем на 40%, недавно премия сократилась на ожиданиях более высокого предложения в следующие месяцы. На прошлой неделе цена алюминия в США в целом составила 2387 долларов за тонну, на 7% ниже пика, достигнутого в феврале.

Временные ограничения для многих ведущих производителей алюминия, включая Канаду, Аргентину и Бразилию, также были ослаблены, что уменьшило влияние нового тарифа на запасы алюминия в хранилищах США.

"Мы действительно вздохнули с облегчением", – заметил Майкл Мейпс, гендиректор Exal Corp., производителя алюминиевых баллончиков для аэрозолей, а также пивных банок. "В настоящее время проблем с предложением нет", – добавил он.

Компания Alexin LLC перенесла бремя увеличения расходов на алюминий на потребителей. Она производит слитки и заготовки из первичного алюминия и алюминиевого лома, которые затем используются для производства таких товаров, как оконные рамы и алюминиевые плиты. Бизнес этой компании не пострадал.

"Новый тариф практически не отразился на спросе", – отметил гендиректор Alexin Том Хортер. "Спрос устойчив во всех сегментах", – добавил он.

Цены на сталь в США после ввода импортного тарифа устойчиво растут. Цена горячекатаных стальных рулонов, широко применяемых в обрабатывающей промышленности, с начала текущего года выросла на 34%. После ввода новых тарифов в марте горячекатаная сталь подорожала на 10%, достигнув в четверг 872 долларов за тонну, согласно S&P Global Platts.

Компании сталелитейной промышленности США в течение многих лет утверждали, что зарубежные производители поставляют сталь в США по ценам ниже стоимости ее производства. Это оказывало давление на цены в США и замедляло инвестиции в американскую сталелитейную промышленность. В ответ на растущие цены и увеличивающийся спрос со стороны производственного сектора сталелитейщики включают в работу простаивавшие производственные мощности и разрабатывают планы новых сталелитейных заводов.

Согласно данным Института управления снабжением (Institute for Supply Management), в прошлом месяце предприятия сообщали о высоком спросе на сталь несмотря на то, что стоимость материалов для ее производства находится на максимуме с апреля 2011 года. Производственная активность находится вблизи максимума за последнее десятилетие, отметили в институте.

По словам некоторых аналитиков, цены на алюминий, вероятно, упадут еще сильнее, поскольку производители алюминия в США продолжают возобновлять простаивавшие мощности, чтобы воспользоваться, как они ранее считали, более высокими ценами и растущим спросом. На долю американских производителей первичного алюминия в 2017 году пришлось лишь 15% от общего спроса на алюминий в США. Теперь, при увеличении производства, предложение на рынке алюминия в США может оказаться слишком велико.

"Конечно, цены снизились частично из-за ожиданий того, что в мировой алюминиевой промышленности в следующем году будет наблюдаться перепроизводство", - сказал Хорхе Вазкез из Harbor Aluminum Intelligence Unit LLC.

Между тем Century Aluminum Co. планирует возобновить незадействованные мощности на своем заводе в Кентукки. Новый владелец металлургического комбината на юго-востоке Миссури снова планирует вывести производство на уровень 2/3 всех своих мощностей. Кроме того, ранее в этом году Alcoa Corp. представила планы по частичному восстановлению работы комбината на юге Индианы. В совокупности возобновленные производственные мощности увеличат предложение алюминия в США примерно на 468 000 тонн.

Тем не менее производители первичного алюминия также будут испытывать конкуренцию со стороны компаний, реализующих алюминиевый лом. Из-за введенных Китаем 25-процентных пошлин на импорт алюминиевого лома из США, его экспорт снизится, поэтому для американских переработчиков будет доступно больше сырья. США являются мировым лидером по переработке алюминиевого лома.

"Предложение алюминиевого лома увеличится, и его цены пойдут вниз", - сказал Тим Кимера из Norway's Norsk Hydro ASA.