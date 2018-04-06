Китай может использовать другие ответные меры на пошлины США

ПЕКИН, 6 апр - ПРАЙМ. Китай пообещал отреагировать на очередные импортные пошлины США, и экономисты считают, что китайскому руководству необходимо будет рассмотреть варианты ответных мер, помимо введения собственных тарифов на американский импорт, сообщает Dow Jones.

Американский президент Дональд Трамп вечером в четверг объявил, что США могут дополнительно обложить пошлинами китайские товары общей стоимостью в 100 млрд долларов США. Министерство коммерции Китая в пятницу заявило о готовности решительно ответить на такие действия американской стороны. При этом в министерстве не стали раскрывать детали вероятных ответных мер.

На прошлой неделе Трамп предлагал распространить пошлины на импортные поставки из Китая общей стоимостью в 50 млрд долларов, на что китайская сторона ответила тарифами на американские товары сопоставимой стоимостью. Новое предложение президента США предусматривает введение пошлин против китайских товаров на общую стоимость 150 млрд долларов, при том, что общий объем импортируемых в Китай американских товаров достигает лишь примерно 130 млрд долларов.

Таким образом, Китай будет вынужден искать другие варианты ответных шагов.

Мэй Синьюй из Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества, указал на уязвимость американского сектора финансовых услуг.

"Китаю не следует уступать США", - заявил он.

Другие эксперты предположили, что американские компании, работающие в Китае, могут столкнуться с ужесточением регулирующих правил. По их мнению, угроза торговой войны куда сильнее скажется на обширных финансовых рынках США, тогда как относительно небольшие китайские рынки ввиду некоторой изолированности понесут меньше ущерба.

Недавний виток эскалации американо-китайского торгового конфликта заставил инвесторов на финансовых рынках и некоторые американские компании опасаться полноценной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Фондовые рынки, и так уже нестабильные после того, как Китай и США обменялись угрозами ранее на неделе, в пятницу снизились. Индекс Stoxx Europe 600 в ходе утренних торгов опустился на 0,5% вслед за азиатскими индексами. S&P 500 and Dow Jones Industrial Average отметились снижением на 0,8% в преддверии открытия торгов в США.

Китай уже наложил тарифы на поставки сельскохозяйственной продукции и других товаров из США общей стоимостью в 3 млрд долларов в ответ на американские пошлины на китайские сталь и алюминий. При этом обе стороны по-прежнему открыты к переговорам.

В vинистерстве коммерции Китая в пятницу сообщили, что будут внимательно следить за словами и действиями президентской администрации США.

В конфликте с США Китай может использовать свой опыт противостояния с другими странами. В частности, некоторое время назад Китай вводил запрет на групповые туристические поездки на Филиппины, в Японию и Южную Корею, лишая эти страны прибыли.

В прошлом году потребительский бойкот и усиленные проверки супермаркетов южнокорейской Lotte Group заставили конгломерат продать часть бизнеса в Китае. В Пекине отрицают, что давали подобные распоряжения, однако проблемы у Lotte Group начались после того, как Южная Корея дала согласие на размещение противоракетной системы США, которая, по словам китайских представителей, угрожает национальной безопасности Китая.

"Высока вероятность того, что американские компании окажутся под давлением, столкнутся с дополнительными проверками, ужесточением регулирующих правил, или же иными санкциями", - сказал Джордж Магнус, бывший главный экономист UBS.