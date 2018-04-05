Новые санкции США, "Сумма" и Telegram. "Прайм" выбрал главные события недели

НОВЫЕ САНКЦИИ

В конце этой недели Минфин США объявил о новых персональных санкциях в отношении РФ. Всего под них попали 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Среди них 17 чиновников. Так, в списке находятся глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава ВТБ VTBR Андрей Костин, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава "Сургутнефтегаза" SNGS Владимир Богданов. Что касается компаний, то санкциям подвергнутся юридические лица, которые более чем на 50% принадлежат фигурантам списка. Это, в частности, "Рособоронэкспорт", EN+ Group, группа компаний "Ренова", "Газпром бурение", группа ГАЗ. США заблокируют собственность санкционируемых на территории США, гражданам страны будет запрещено иметь с ними дело, пояснили в американской администрации.

США объяснили санкции против российских бизнесменов тем, что они помогали правительству РФ, и заверили, что все ограничения были тщательно скоординированы с союзниками, в том числе в Европе. Они стали ответом на "дестабилизирующее поведение РФ" и касаются как Крыма и Украины, так и Сирии и кибератак. Это реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества, заявили в администрации. При этом санкции не направлены против народа России, с которой США по-прежнему готовы вести диалог, подчеркивают в Вашингтоне. В Госдуме в этой связи констатировали, что санкции США носят политический и финансовый характер, они преследуют цель лоббировать интересы американского ОПК и являются недобросовестной конкуренцией.

ДЕЛО "СУММЫ"

Важным для экономики и бизнеса событием стал арест в минувшие выходные совладельцев группы "Сумма" – Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Их подозревают в хищении 2,5 млрд рублей, растрате, неуплате налогов и создании преступного сообщества. Братья арестованы до 30 мая, но до сих пор обвинение им не предъявлено. Если вина будет доказана, им может грозить более 20 лет тюремного заключения и многомиллионные штрафы. Тверской суд Москвы наложил арест на денежные средства Магомедовых. Кроме них, в мошенничестве и участии в преступном сообществе подозревают гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова.

На фоне ареста акции крупнейших активов "Суммы" показали падение. Это коснулось, в частности, Новороссийского морского торгового порта (НМТП) NMTP, которым компания владеет напополам с "Транснефтью" TRNFP. Как стало известно, последняя приостановила переговоры с "Суммой" о покупке доли в НМТП. При этом ФАС в связи с арестом Магомедовых не изменила свою позицию по этой сделке – она уже согласована, и стороны вправе сами решать, выходить на нее или нет. В некоторых других компаниях, где совладельцем является "Сумма", ее представители не явились на запланированные мероприятия, либо последние вовсе не состоялись. По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, бизнес Магомедовых может оказаться в очень тяжелом состоянии из-за их ареста.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2" КРЕПНЕТ

На этой неделе компания-оператор экспортного газопровода "Северный поток–2" - Nord Stream 2 AG - получила разрешение Финляндии на реализацию проекта в финской исключительной экономической зоне. Там пройдет участок газопровода протяженностью 374 километра. В ближайшие недели ожидается получение от Финляндии второго разрешения на строительство, положенного по закону. Это уже второе согласие от европейской страны - первой была Германия, которая уже дала все необходимые разрешения. По оценке "Газпрома", с вводом новых газопроводов РФ снизит транзит через Украину до 10-15 млрд кубов. Теперь слово за Данией, Швецией и Россией. Nord Stream 2 AG ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы и начать строительство газопровода в 2018 году.

Продолжительные переговоры с северными странами не выглядят необычными: они таким образом пытаются выбить себе политические преференции внутри Евросоюза, считают эксперты. Противники "Северного потока-2" тоже активизировались. Верховная Рада Украины призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета проекта и предложили инициировать консультации с ЕК по этому вопросу. В Раде пояснили, что из-за газопровода утвердится "абсолютная монополия" России на газовом рынке Европы. Но даже без него "Газпром" продолжает увеличивать объемы поставок – так, в марте он поставил абсолютный рекорд по экспорту в дальнее зарубежье, в том числе, в европейском направлении.

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ РАЗГОРАЮТСЯ

#Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней © AFP, Stringer Поделиться

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Поделиться #Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней

Торговое противостояние между Китаем и США в течение недели набирало обороты. Президент Дональд Трамп поручил изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 млрд долларов. В начале апреля США уже решили повысить эти пошлины на 50 млрд долларов. В ответ Китай заявил о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Сроки введения мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин. Пока движения навстречу друг другу стороны не демонстрируют – Пекин открыл спор о возможных пошлинах США в рамках ВТО и заявил, что готов защищать свои торговые интересы любыми средствами. Вашингтон, в свою очередь, заверил, что готов к диалогу, однако сохранять гигантский торговый дефицит с КНР – 500 млрд долларов – больше не может.

Эта ситуация ударила по мировым фондовым рынкам – инвесторы опасаются, что разгорающаяся глобальная торговая война негативно скажется на экономике в целом. Под ударом могут оказаться целые отрасли – металлургия, автомобилестроение, финансовая сфера. На этом фоне теряют в цене акции как американских, так и азиатских компаний – негатив не может перебить даже выходящая время от времени позитивная макростатистика. Снижаются и биржи Европы, а после каждого резкого заявления сторон падают цены на сырьевые товары, в том числе, нефть. Доллар также чувствует себя нестабильно. Выигрывает от этой ситуации пока лишь признанный во всем мире "актив-убежище" – золото. Это традиционно происходит в периоды геополитической и экономической напряженности.

МОСБИРЖУ ОШТРАФОВАЛИ ЗА ИНСАЙД

В четверг в Telegram-канале Генпрокуратуры России со ссылкой на официального представителя ведомства появилось сообщение о том, что Московскую биржу после проверки ЦБ оштрафовали на 300 тысяч рублей за каждое нарушение законов об инсайдерской информации. В ходе проверки Банком России установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года. Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам, говорится в сообщении.

Кроме того, в списки инсайдеров не были включены члены ревизионной комиссии, в обществе отсутствовало структурное подразделение или должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований названного законодательства. Банк России также направил инсайдерам предписания, а бирже - письмо о необходимости проведения организационно-распорядительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение данных нарушений. В пресс-службе биржи в этой связи сообщили, что Генпрокуратура проверяла всю деятельность биржи в 2016 году, тогда были наложены штрафы на 600 тысяч рублей. Мосбиржа согласилась с тем, что ряд замечаний справедлив, виновные понесли наказание, меры по предотвращению подобных ситуаций уже приняты. Акции биржи на сообщение Генпрокуратуры не отреагировали.

TELEGRAM НА ГРАНИ БЛОКИРОВКИ

В пятницу стало известно, что Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд об ограничении доступа к Telegram в РФ. Суд получение иска подтвердил. В среду истек 15-дневный срок, отведенный ведомством администрации мессенджера на предоставление ФСБ ключей шифрования. В противном случае надзорное ведомство грозилось подать в суд иск о блокировке, что в итоге и сделало. При этом в понедельник стало известно, что компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей по техническим причинам. Однако в пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что ведомство не получало официального ответа Telegram.

Юристы мессенджера сообщают, что иск Роскомнадздора пока не получили, а как только получат, подготовят свои возражения. Позиция Telegram остается прежней – компания считает требования незаконными, а блокировку необоснованной. В Telegram ранее объясняли, что шифрование сообщений происходит непосредственно на устройстве пользователя, поэтому предоставление ключей шифрования спецслужбам технически невыполнимо. Такие же решения реализованы и в других мессенджерах. Так, о шифровании на устройствах пользователей говорили в Viber. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев выразил готовность помочь с поправками в закон, требующий от мессенджеров ключи шифрования.

ЦБ РАЗДЕЛИЛ АКТИВЫ

#Офис банка "Траст" в Москве © РИА Новости, Поделиться

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Поделиться #Офис банка "Траст" в Москве

Центробанк обозначил контуры будущего разделения активов санируемых и оздоравливаемых банков на плохие и хорошие. По словам зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева, банк плохих и непрофильных активов будет создан из балансов нескольких банков - "Рост банка", "Траста", Автовазбанка и Промсвязьбанка. Основным станет "Траст"- он будет работать как фонд прямых инвестиций, но не как кредитная организация. В течение 2018 года у него может быть отозвана лицензия. В банк плохих долгов войдут активы примерно на 1,1 трлн рублей, его докапитализация не планируется. При этом Банк России рассчитывает вернуть 40-60%, хотя эксперты сомневаются в реальности достижения этого уровня.

Ппосле очищения хорошие активы первых двух банков будут переданы в Бинбанк и "ФК Открытие". При этом бывшие собственники "Открытия" и Бинбанка оценивают активы, переданные ими в рамках санации на баланс банков, в 440 млрд рублей, Банк России - в 100 млрд рублей. Особая история с Промсвязьбанком, который будет обслуживать гособоронзаказ. После разделения активов ЦБ планирует дополнительно его докапитализировать на 130 млрд рублей за счет выкупа ОФЗ с балансов санируемых банков, после чего процесс докапитализации всех взятых на санацию банков будет завершен. Всего ЦБ РФ в рамках санации выделил на ликвидность "ФК Открытие", Бинбанку и Промсвязьбанку 710 млрд рублей, 418 млрд рублей и 330 млрд рублей соответственно.

АВИАСКАНДАЛ С ТАДЖИКИСТАНОМ

В начале недели стало известно, что авиавласти РФ с 5 апреля собрались отозвать очередные допуски на ряд маршрутов в российские города для таджикских авиакомпаний Tajik Air и Somon Air. Проблемы между авиационными властями двух стран начались в середине марта. Таджикская сторона отказала "Уральским авиалиниям" в полетах из нескольких городов РФ. Минтранс РФ, в свою очередь пообещал принять зеркальные меры, приостановив с 1 апреля полеты таджикских авиакомпаний Tajik Air и Somon Air в 10 городов РФ. После этого таджикская сторона приостановила полеты нескольких российских авиакомпаний. Так, со 2 апреля отзывался ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у пяти российский авиакомпаний — "Уральских авиалиний", UTair, "Сибири", "Северного ветра" и "Глобуса".

Договориться удалось довольно быстро. В ходе переговоров в среду ограничения были сняты. Стороны договорились о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения между Россией и Таджикистаном, а также подтвердили в полном объеме полеты назначенных перевозчиков не менее чем в рамках зимнего расписания 2017-2018 года. Кроме того, с летнего расписания в сетку маршрутов будут добавлены четыре новых направления: Пермь-Душанбе, Жуковский-Куляб, Челябинск-Худжанд и Краснодар-Худжанд. Также участники переговоров отметили увеличение объема перевозок между странами. По итогам прошлого года рост составил 14%.